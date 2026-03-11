Φάμελλος: ο κ. Μητσοτάκης έχει προσδέσει τη χώρα στο άρμα Τραμπ και Νετανιάχου

Για «επικίνδυνη η στροφή στον τραμπισμό, όπου το δίκαιο του ισχυρού υπερισχύει έναντι του Διεθνούς Δικαίου, ο κυνισμός υπερισχύει της νομιμότητας, τα συμφέροντα μεγάλων πολυεθνικών υπερισχύουν της ανάγκης για ειρήνη και για αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης», κατηγόρησε τον πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στην πολιτική γραμματεία του κόμματος.

Συνεχίζοντας ανέφερε: «H κυβέρνηση και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης έχουν προσδέσει τη χώρα στο άρμα Τραμπ και Νετανιάχου. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ από την πρώτη στιγμή καταδίκασε απερίφραστα την στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, όπου μεταξύ άλλων έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο αμάχων και παιδιών. Ο πόλεμος συνιστά κατάφωρη παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και των θεμελιωδών κανόνων του Διεθνούς Δικαίου. Η δημοκρατία δεν εξάγεται με πυραύλους και με παραβίαση των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ τόνισε από την πρώτη στιγμή ότι δεν πρέπει να υπάρξει εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο και ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι στρατιωτικές βάσεις της χώρας, όπως ακριβώς έπραξε η Ισπανία».

Για την Κύπρο ξεκαθάρισε την θέση του ΣΥΡΙΖΑ: «Ορθώς η χώρα μας ανταποκρίθηκε στο αίτημα για αμυντική συνδρομή στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η αποστολή τουρκικών F16 είναι παράνομη ενέργεια κατοχικής δύναμης και η επίλυση του Κυπριακού οφείλει να τίθεται σε κάθε ευκαιρία, κάτι που δεν κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Απαιτείται να αρχίσουν ξανά οι συνομιλίες για το Κυπριακό από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά».

Επανέλαβε ότι «Ζητάμε τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών για ενημέρωση και χάραξη εθνικής γραμμής. Η απόφαση του κ. Μητσοτάκη να αρνηθεί, οφείλεται στην άρνηση του να χαραχθεί εθνική γραμμή, γιατί επιλέγει να ασκεί μια “ΙΧ εξωτερική πολιτική” του προβλέψιμου και δεδομένου σύμμαχου των ΗΠΑ».

Αποδοκίμασε την στάση της προέδρου της Κομισιόν και σημείωσε: «Με εξαίρεση τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εντελώς απούσα, ενώ η χθεσινή στάση της κ. Φον ντερ Λάιεν είναι βαθιά ανησυχητική. Η ΕΕ δεν μπορεί να κάνει τα στραβά μάτια στον τραμπισμό. Η ανοχή είναι συνενοχή».

Αναφέρθηκε στα μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια λέγοντας: «Οι εχθροπραξίες οδηγούν σε φαινόμενα ανεξέλεγκτης αισχροκέρδειας, εις βάρος των καταναλωτών και προς όφελος των υπερκερδών των ολιγαρχών. Για να έρχεται τώρα ο κ. Μητσοτάκης να συζητά την πρόταση για πλαφόν, παραδέχεται ότι τόσο καιρό άφηνε την αισχροκέρδεια ανεξέλεγκτη».

Κατέθεσε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ:

-μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στον χαμηλότερο επιτρεπτό συντελεστή της ΕΕ,

-θέσπιση ανώτατου ορίου στο περιθώριο διύλισης,

-άμεση πλήρης εφαρμογή του συστήματος εισροών/εκροών,

-αναστολή του ΦΠΑ στα τρόφιμα,

-παρατηρητήριο τιμών,

-πλαφόν κερδών στην εφοδιαστική αλυσίδα με ταυτόχρονους ελέγχους και επιβολή ανώτατου περιθωρίου κέρδους,

-συνολική ρύθμιση της αγοράς με δημόσια ΔΕΗ, και ενίσχυση του ρόλου του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ.

Τα επιδόματα δεν κατεβάζουν τις τιμές, επιδοτούν την ακρίβεια, με χρήματα των ίδιων των πολιτών».

Αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων που εισάγεται αύριο στην ολομέλεια της βουλής λέγοντας: «Το σχέδιο νόμου για τις νέες συμβάσεις μίσθωσης για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων έρχεται με έναν επικοινωνιακό ορυμαγδό από την κυβέρνηση για να κρύψει την τυφλή εξυπηρέτηση των μεγάλων αμερικανικών εταιρειών, την πρόσδεση στο άρμα του τραμπισμού και την έλλειψη ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής. Η επιστροφή και η δέσμευση στα ορυκτά καύσιμα είναι επικίνδυνη και ζημιογόνα. Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα τέτοιων επενδύσεων, οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης δεν είναι αληθείς και αυτό αποδεικνύεται και από τις συμβάσεις που ήρθαν στη Βουλή».

Ως προς την προσπάθεια της κυβέρνησης να συνδέσει τις συμβάσεις με τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας υποστήριξε: «είναι ξεκάθαρο ότι είναι απαράδεκτο να τα συνδέσουμε με συμφέροντα ή τις αποφάσεις ενός ενεργειακού κολοσσού. Μόνο κριτήριο πρέπει να είναι το Διεθνές Δίκαιο και η Διεθνής Νομιμότητα. Και εδώ η κυβέρνηση οφείλει να απολογηθεί γιατί δεν έχει προχωρήσει αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Ακόμα και οι συμβάσεις εκθέτουν την κυβέρνηση στην επικοινωνιακή προσπάθεια που κάνει να παρουσιάσει τις συμβάσεις ως καταλύτη για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ακόμα περιμένουμε να μας απαντήσει για τη διακοπή του καλωδίου στην Κάσο…».

Για το θέμα που άνοιξε σχετικά με την πυρηνική ενέργεια είπε: «Τέλος, μόνο κινδύνους μπορεί να έχει για τη χώρα η εισαγωγή της πυρηνικής ενέργειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ λέει καθαρά “όχι” σε κάθε μορφή πυρηνικής ενέργειας. Είναι επικίνδυνη, ιδιαίτερα για τα ελληνικά δεδομένα, σε μια ιδιαίτερη γεωγραφική και σεισμογενή περιοχή, είναι ασύμβατη με το μοντέλο ανάπτυξης που θέλουμε και δεν είναι φτηνότερη».