Παραμένουν σε υψηλό επίπεδο οι τιμές του πετρελαίου – Ξεπέρασε τα 110 δολάρια το Brent

Άνοδο περίπου 3% σημείωσαν την Τρίτη 28 Απριλίου τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent, με αποτέλεσμα να διαπραγματεύονται πάνω από τα 110 δολάρια ανά βαρέλι την Τετάρτη, εν μέσω της αυξημένης αβεβαιότητας που επικρατεί στην Μέση Ανατολή, μετά και το αδιέξοδο των συζητήσεων μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας και για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει προτρέψει τις ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, με τις διαταραχές να περιορίζουν ήδη τις ροές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή.

Το Trading Economics αναφέρει ότι το κλείσιμο των Στενών έχει διακόψει περίπου το 20% των παγκόσμιων αποστολών πετρελαίου, προκαλώντας αυτό που ο IEA χαρακτήρισε το μεγαλύτερο σοκ στον εφοδιασμό που έχει καταγραφεί ποτέ.

Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ ενέτειναν την πίεση στο Ιράν μέσω πρόσθετων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων πιθανών κυρώσεων σε κινεζικά διυλιστήρια που συνδέονται με την Τεχεράνη και σε χώρες που πληρώνουν τέλη διέλευσης για να εξασφαλίσουν τη διέλευση από το Ορμούζ.

Εν τω μεταξύ, τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τον ΟΠΕΚ τον επόμενο μήνα για μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

Το συμβόλαιο του Brent (Ιουνίου) κινείται οριακά πτωτικά κατά 0,11%, στα 111,13 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη (07:15 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (συμβόλαιο Ιουνίου) σημειώνει πτώση 0,61%, στα 99,32 δολάρια το βαρέλι.