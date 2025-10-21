Φάμελλος: «Ντροπιαστική η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μίλησε στο 2o Pegional Grouth Comference και χαρακτήρισε ντροπιαστική την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

«Ο κ. Μητσοτάκης είχε προαναγγείλει ότι θα κατατεθεί μία τροπολογία για τη διαχείριση και τη φύλαξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και είχε δηλώσει ότι την αρμοδιότητα θα έχει το Υπουργείο Άμυνας, συνδέοντας την ρύθμιση με τον επίλογο των κινητοποιήσεων και την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι» εξήγησε και εξαπολύοντας επίθεση στον πρωθυπουργό είπε:

«Τον κ. Μητσοτάκη τον ενοχλούν οι κινητοποιήσεις και έρχεται σε σύγκρουση με το κοινό αίσθημα. Η ασφάλεια του Μνημείου δεν κινδύνευσε από τις κινητοποιήσεις ή την απεργία πείνας το τελευταίο διάστημα. Ο κ. Μητσοτάκης το κάνει γιατί θέλει να απαγορεύσει το συνταγματικό δικαίωμα των συναθροίσεων και των συγκεντρώσεων. Κατέθεσε μία αντισυνταγματική τροπολογία που καθιερώνει ιδιώνυμο αδίκημα.

Με την ρύθμιση που φέρνει ο κ. Πάνος Ρούτσι θα είχε συλληφθεί και θα είχε οδηγηθεί σε φυλάκιση. Επιπλέον στρατιωτικοποιεί την πλατεία Συντάγματος. Στέλνει μήνυμα στην ακροδεξιά που τον πιέζει με μία ρύθμιση τραμπικής έμπνευσης και αμφισβητεί και την ιστορία της πλατείας Συντάγματος. Εμείς έχουμε καταθέσει αίτημα αντισυνταγματικότητας, θα ζητήσουμε ονομαστική ψηφοφορία και έχουμε καλέσει τον κόσμο σε διαδήλωση και αυτή η απαράδεκτη ρύθμιση θα σπάσει στη πράξη».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και στα θέματα ανάπτυξη της περιφέρειας λέγοντας: «Η Ανατολική Μακεδονία Θράκη βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις των περιφερειών της Ευρώπης. Η ελληνική περιφέρεια εκπέμπει SOS. Η περιφέρεια εξαπατήθηκε από τον κ. Μητσοτάκη και τώρα πληρώνει ένα δυσανάλογο κόστος. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στον σχεδιασμό της ανάπτυξης και στο χρηματοδοτικό πλαίσιο και τα εργαλεία».

Τέλος επανέλαβε την πρόταση του συνεργασία και για κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων στις επόμενες εκλογές και πρόσθεσε ότι οι πολίτες θα μας κρίνουν αυστηρά αν δεν πάρουμε άμεσα πρωτοβουλίες για να αποκτήσει προοπτική η χώρα μας.