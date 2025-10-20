Πάνος Ρούτσι: «Αν σβήσουν τα ονόματα θα έχουμε θύματα» (Βίντεο)

Θέση για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη που είναι γραμμένα στο σημείο πήρε ο Πάνος Ρούτσι.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του OPEN τόνισε ότι είμαστε σε «επιφυλακή κάθε μέρα για να τα βάφουμε. Αν με πιάσουν ας με βάλουν μέσα, δεν φοβάμαι κανέναν. Είμαστε αποφασισμένοι. Όπως το πάνε θα έχουμε θύματα, θα έχουμε πόλεμο. Πρέπει να το ξανασκεφτούν γιατί εμείς δεν κάνουμε πίσω».

Στη συνέχεια, ο Πάνος Ρούτσι υποστήριξε ότι «θέλουν να ξεχάσουν τα Τέμπη, είναι προσωπικό πια το ζήτημα. Τα Τέμπη δεν θα ξεχαστούν, θα παραμείνουν εκεί μέχρι να έρθει η Δικαιοσύνη. Αν προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα και μεγάλη οργή του κόσμου. Εύχομαι να μην βγω αληθινός».