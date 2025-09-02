Φάμελλος: Μπαράζ συναντήσεων ενόψει της ΔΕΘ
Το πρόγραμμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ
Μπαράζ συναντήσεων ενόψει της ΔΕΘ θα έχει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος την Τετάρτη 3/9.
Συνάντηση με την Ομοσπονδία Τουρισμού και Επισιτισμού θα έχει αύριο, Τετάρτη 3/9 στις 11:00, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ΔΕΘ.
Στις 16:00 θα συναντηθεί με την ΕΣΕΕ (Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας).
Οι συναντήσεις θα γίνουν στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Πλ. Κουμουνδούρου.
