Φάμελλος: Μπαράζ συναντήσεων ενόψει της ΔΕΘ

Μπαράζ συναντήσεων ενόψει της ΔΕΘ θα έχει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος την Τετάρτη 3/9.

Συνάντηση με την Ομοσπονδία Τουρισμού και Επισιτισμού θα έχει αύριο, Τετάρτη 3/9 στις 11:00, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ΔΕΘ.

Στις 16:00 θα συναντηθεί με την ΕΣΕΕ (Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας).

Οι συναντήσεις θα γίνουν στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Πλ. Κουμουνδούρου.