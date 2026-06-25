Κώστας Μπάρκας: «Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρών στις εκλογές αλλά όχι ως ενιαίο κόμμα» – Τι είπε για τον Παύλο Πολάκη

Σε δηλώσεις που θα συζητηθούν προχώρησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας αμέσως μετά την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρών στις εκλογές όχι ενδεχομένως ως ενιαίο κόμμα» ανέφερε μεταξύ άλλων σχολιάζοντας όσα ειπώθηκαν στην θυελλώδη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είπε πως «η άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει να γίνει νέα κεντρική επιτροπή».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από εκεί και πέρα, τόνισε ότι «άνθρωποι οι οποίοι με τις αποφάσεις τους, τις κινήσεις τους πλήγωσαν το κόμμα, και το πλήγωσαν πολύ καλό θα είναι να μην συνεχίσουν να το κάνουν. Να σεβαστούν έναν χώρο ο οποίος τους έκανε βουλευτές τους έκανε υπουργούς, ένα κόμμα το οποίο δεν συμμετείχε στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά, ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, το οποίο όμως αγκάλιασε και ανθρώπους οι οποίοι ήταν στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά καλό θα ήταν να μην συνεχίσουν να το πληγώνουν».