Φάμελλος: Καθήκον μας ο αγώνας για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, πρωταγωνίστρια στη φιλειρηνική πολιτική

«Καθήκον μας ο αγώνας για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, πρωταγωνίστρια στη φιλειρηνική πολιτική», σημειώνει στο μήνυμα του για την 25η Μαρτίου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Αναφέρει ακόμη: «Τιμούμε την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου, την Επανάσταση του 1821, τον αγώνα και τη θυσία των ηρώων του 1821, που απέδειξαν ότι ο Ελληνικός λαός μπορεί να αναλάβει την ευθύνη του μέλλοντός του με τον αγώνα για Ελευθερία.

Και σήμερα, συναισθανόμενοι την ευθύνη απέναντι στην Ιστορία, στη θυσία των προγόνων μας, αλλά και απέναντι στη νέα γενιά, το πρώτιστο καθήκον μας είναι να δυναμώσουμε τον αγώνα για Ειρήνη που είναι το μεγαλύτερο αγαθό.

Να πούμε ένα δυνατό «όχι» στον πόλεμο των Τραμπ – Νετανιάχου.

Και η Ελλάδα να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεκδίκηση ενός ειρηνικού μέλλοντος, με χάραξη εθνικής γραμμής και με μια δυναμική πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, που θα δυναμώνει και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Συνεχίζουμε τον αγώνα για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, με Κράτος Δικαίου και Αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το καθήκον μας απέναντι στους προγόνους μας.

Αξίζουμε ένα καλύτερο μέλλον. Αυτός ο λαός αξίζει καλύτερα.

Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες.

Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, όπου γης. Υγεία, Ειρήνη και Πρόοδο».