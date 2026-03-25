Ολοκληρώθηκε η παρέλαση των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας για την 25η Μαρτίου 1821 (Εικόνες & Βίντεο)

Ξεχωριστό “χρώμα” είχε η φετινή παρέλαση για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 στο Σύνταγμα ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 12:35 μ.μ. Όπως κάθε χρόνο, πάνω από το χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η παρέλαση, πραγματοποιήθηκαν πτήσεις πλήθους μαχητικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και ελικόπτερα όλων των τύπων. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Παρέλασαν, μεταξύ άλλων, πεζοπόρα τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, τμήματα παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και φυσικά το σώμα των Ευζώνων. Ωστόσο, την παράσταση «έκλεψαν» τα καινοτόμα τεχνολογικά οπλικά συστήματα που παρουσιάστηκαν φέτος αποτυπώνοντας με σαφή τρόπο τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας στη νέα εποχή.

Νέα φιλοσοφία

Η νέα φιλοσοφία των Ενόπλων Δυνάμεων εδράζεται στη μεταρρύθμιση που είναι γνωστή ως «Ατζέντα 2030» καθώς και στο νέο Δόγμα Αποτροπής. Όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας, «με την Ατζέντα 2030 ως οδικό χάρτη βαθιάς μεταρρύθμισης, τη νέα Δομή Δυνάμεων, τον δωδεκαετή Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών και την εισαγωγή τεχνολογιών αιχμής, οικοδομούμε τις πιο ισχυρές και σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας».

Κεντρικός άξονας της νέας στρατηγικής προσέγγισης είναι η ανάπτυξη ενός εγχώριου αμυντικού οικοσυστήματος καινοτομίας και τεχνολογιών αιχμής, καθώς επίσης η ένταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις σύγχρονων οπλικών συστημάτων που ενισχύουν την αποτρεπτική ισχύ της χώρας. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Ειδικότερα, για πρώτη φορά το σύνολο του προσωπικού παρέλασε με τη νέα στολή του «Σύγχρονου Μαχητή», η οποία ενσωματώνει σύγχρονες προδιαγραφές και παρέχει προστασία, ευελιξία και ισχύ πυρός. Εξάλλου, όπως έχει τονίσει επανειλημμένα ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας, «δεν νοούνται σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις χωρίς σύγχρονους μαχητές».

Νέα οπλικά συστήματα

Στην παρέλαση παρουσιάστηκε μια σειρά από σύγχρονα οπλικά συστήματα που αναβαθμίζουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων. Ανάμεσα σε αυτά, ξεχωρίζει το αντι-drone συστήματος “Κένταυρος”, το πρώτο προϊόν συνεργασίας του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), το οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί σε μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού που επιχειρούν στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και στην Κύπρο. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Η παρουσία των συστημάτων καινοτομίας στη σημερινή παρέλαση δεν αποτελεί απλώς επίδειξη νέων τεχνολογιών αλλά αντανακλά τη στρατηγική μετάβαση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε ένα νέο μοντέλο επιχειρησιακής λειτουργίας, που βασίζεται στην τεχνολογική υπεροχή, την προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις και την ενίσχυση της εθνικής αποτρεπτικής ισχύος ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Αναλυτικότερα, παρουσιάστηκαν:

