Φάμελλος: “Η κυβέρνηση θέλει την αυτοδιοίκηση αδύναμη και εξαρτημένη από την κεντρική διοίκηση”

Στο «μείζον σκάνδαλο της διαρροής προσωπικών δεδομένων εκλογέων και της παράνομης χρήσης για κομματικό σκοπό» αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ξεκινώντας την ομιλία του στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όπως είπε, πρόκειται για ένα θέμα που αφορά στις αρμοδιότητες του υπουργείου Εσωτερικών και δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστο, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ου δικαστηρίου «κόλαφο» και διαμηνύοντας πως δεν θα αφήσει ο ΣΥΡΙΖΑ την κυβέρνηση να «σφυρίζει αδιάφορα», καθώς δεν πρόκειται για ένα «email» αλλά για το γεγονός ότι «το ΥΠΕΣ με ηγεσία ΝΔ, αντί να διαφυλάξει τα δεδομένα, όπως επιβάλλει η νομοθεσία, τα έκανε φειγ βολάν για ψηφοθηρικούς σκοπούς».

Αναφερόμενος επίσης στο θέμα των προσφυγικών της λεωφόρου Αλεξάνδρας, χαιρέτισε την πρωτοβουλία του δημάρχου Αθηναίων για την διακοπή της ανάπλασης από την Περιφέρεια, τονίζοντας πως «είναι μια νίκη της αυτοδιοίκησης, μια ανάσα ζωής και μία ήττα της ανάλγητης δεξιάς του κ. Μητσοτάκη».

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Όσον αφορά το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, σχολίασε πως «η τοπική αυτοδιοίκηση με την κυβέρνηση της ΝΔ περνάει τις χειρότερες μέρες της», καθώς οι δήμοι «απαξιώνονται» με ακριβές, χαμηλής ποιότητας δημοτικές υπηρεσίες, υποβάθμιση του κοινωνικού κράτους και της ποιότητας ζωής.

Ο Σ. Φάμελλος στηλίτευσε την περικοπή πόρων στους ΟΤΑ από την κυβέρνηση με απώτερο στόχο «χρεωκοπημένους και αδύναμους πολιτικά δήμους», αλλά και τη δυνατότητα απευθείας αναθέσεων σε «άλλες γαλάζιες ακρίδες», όπως στην περίπτωση του σκανδάλου της ανακύκλωσης με τα σπιτάκια.

«Εμείς στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρεσβεύουμε ένα διαφορετικό μοντέλο για την οικονομική ενίσχυση της αυτοδιοίκησης: με κατοχυρωμένους πόρους, που θα κατανέμονται απευθείας και συνταγματικά, με φορολογική μεταρρύθμιση που δεν θα στηρίζει τους μεγάλους και εύπορους δήμους αλλά πρώτα την αποκέντρωση, με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό, με στήριξη κοινωνικών δομών και τοπικών υπηρεσιών», υπογράμμισε ο Σ. Φάμελλος, παραπέμποντας και στα προγράμματα «Φιλόδημος 1 & 2» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τα οποία, όπως είπε, ήταν μεταρρυθμίσεις που έδωσαν «δύναμη» στην αυτοδιοίκηση, σε αντίθεση με το Ταμείο Ανάκαμψης που «ήταν μια χαμένη ευκαιρία».

«Ο κώδικας της αυτοδιοίκησης που δημιούργησε προσδοκίες, αποδείχθηκε τελικά κατώτερος των περιστάσεων», σημείωσε, σχολιάζοντας πως ακόμα και αν η κωδικοποίηση των διατάξεων, ως διαδικασία, έχει θετικό πρόσημο, δεν προβλέπει τελικά «καμία μεταρρύθμιση», όπως ζητούν οι ΟΤΑ και «δεν απαντά στα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα της Αυτοδιοίκησης». Χαρακτήρισε δε, «απαράδεκτο» τον νέο εκλογικό νόμο που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, γιατί «θυσιάζει τη δημοκρατία με πρόσχημα το κόστος», αφού επιτρέπει σε έναν συνδυασμό με 25%-30% των ψηφοδελτίων να λαμβάνει το 60% των εδρών προκειμένου να μην δίνεται η δυνατότητα συνεργασιών στον δεύτερο γύρο, όπως έγινε με τον δήμο Αθηναίων.

Σχετικά με τους εργαζόμενους, κάνει λόγο για «θετική διάταξη» αναφορικά με την ένταξη σε μόνιμες θέσεις των συμβασιούχων των κοινωνικών προγραμμάτων, ωστόσο τονίζει την ανάγκη να συμπεριληφθούν και οι διοικητικοί.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στο σχέδιο αφαίρεσης των πολεοδομιών από τους ΟΤΑ με μεταφορά τους στο Κτηματολόγιο, στη σκιά του νέου σκανδάλου, το οποίο όπως είπε δεν είναι των δήμων αλλά γαλάζιων στελεχών, κεντρικών υπηρεσιών και της κυβέρνησης.

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«Η διαφθορά δεν αντιμετωπίζεται με αλλαγή υπηρεσιών αλλά με αλλαγή κυβέρνησης. Γιατί στο ερώτημα ποιος ακύρωσε τις μεταρρυθμίσεις που δομούσαν κράτος δικαίου, ποιος οργάνωσε το επιτελικό κράτος για να καλύπτει και να συντονίζει τη διαπλοκή, η απάντηση είναι ‘το καθεστώς Μητσοτάκη’. Οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο και χρώμα και κόμμα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Κατηγόρησε δε, την κυβέρνηση, ότι «θέλει την αυτοδιοίκηση αδύναμη και εξαρτημένη από την κεντρική διοίκηση, ευάλωτη στις πιέσεις και τα κομματικά κελεύσματα».

«Η δική μας πρόταση είναι εκ διαμέτρου αντίθετη: εμείς πιστεύουμε στην ενίσχυση του ρόλου των δήμων και των Περιφερειών, με έμφαση στην αποκέντρωση, τη συμμετοχή των πολιτών και τις κοινωνικές υπηρεσίες», κατέληξε ο Σ. Φάμελλος.