Νέα επίθεση Πολάκη σε Φάμελλο: Δεν έχει φέρει ακόμα συμφωνία με τον Τσίπρα για συνεργασία-εκλογική κάθοδο

O Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε σε βίντεο που ανήρτησε στα social media ο Σωκράτης Φάμελλος δεν έχει φέρει συμφωνία συνεργασίας και εκλογικής καθόδου με την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

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«Πέρασαν 6-7 μέρες από τότε που ζήτησα και εγώ και άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρόεδρο, τον Σωκράτη τον Φάμελλο, να μας φέρει μια συγκεκριμένη συμφωνία με την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα για το τί μέλλει γενέσθαι σχετικά με την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και τον τρόπο της εκλογικής καθόδου» ανέφερε αρχικά ο Παύλος Πολάκης για να προσθέσει ότι «το πρωτοφανές να υπάρχει απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ενός κόμματος που να λέει ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα, μια απόφαση που μόνο ονειροκρίτες μπορούν να εξηγήσουν, πρέπει με κάποιο τρόπο να πάρει σάρκα και οστά».

«Καμία εμπιστοσύνη στη προσωρινή κυβέρνηση Μητσοτάκη, καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση των υποκλοπών, των σκανδάλων, των απευθείας αναθέσεων, της διαφθοράς και της ακρίβειας, καμία εμπιστοσύνη που θέλει να αναθεωρήσει το άρθρο 16 και να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργούν και δουλεύουν οι δημόσιοι υπάλληλοι» υποστήριξε παράλληλα ο Παύλος Πολάκης.