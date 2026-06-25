Μητσοτάκης: Γιατί θα επέλεγε τον Τσίπρα για συνοδηγό σε αγωνιστικό (βίντεο)

Συνέντευξη με φόντο την υπερειδική διαδρομή του EKO Ράλλυ Ακρόπολις παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στο newsauto.gr, έριξε το «καρφί» του για την πολιτική διαδρομή του Αλέξη Τσίπρα. «Επειδή τώρα είχα την ευκαιρία να μπω συνοδηγός -και όταν μπαίνεις συνοδηγός με έναν οδηγό σε αμάξι που δεν έχει αγωνιστικά καθίσματα ζαλίζεσαι-, εύκολα θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα», είπε. Και πρόσθεσε: «Γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που, αν οδηγούσα εγώ, σίγουρα δεν θα ζαλιζόταν».

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Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη καλλιέργειας κουλτούρας οδικής ασφάλειας, επισημαίνοντας ότι η ταχύτητα δεν έχει θέση στους δημόσιους δρόμους. «Τα γκάζια είναι για την πίστα. Τα γκάζια είναι για συνθήκες ασφαλείς. Γι’ αυτό και έχει μεγάλη σημασία να έχουμε περισσότερες πίστες στην πατρίδα μας. Τα γκάζια δεν είναι για τον δρόμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι, έχοντας οδηγήσει επί πολλές δεκαετίες, αναγνωρίζει πως «όλοι έχουμε κάνει κάποια στιγμή στη ζωή μας τις παρασπονδίες μας», προσθέτοντας ωστόσο ότι πλέον πρέπει να περάσει «ένα μεγάλο μήνυμα υπευθυνότητας», το οποίο ξεκινά από την εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

“Το αλκοτέστ αλλάζει την αντίληψη των συμπολιτών μας”

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στους εντατικούς ελέγχους αλκοτέστ, απαντώντας εμμέσως στις αντιδράσεις που έχουν διατυπωθεί από την εστίαση για μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ.

«Τα αλκοτέστ είναι νομίζω μια πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί αλλάζει και την αντίληψη των συμπολιτών μας», είπε, σημειώνοντας ότι η υπεύθυνη στάση μετά την κατανάλωση αλκοόλ εξελίσσεται σε «κοινωνική συνείδηση» και «κοινωνικό κεκτημένο».

Όπως πρόσθεσε, η αποδοχή των ελέγχων από τους πολίτες δείχνει ότι η πολιτική αυτή βρίσκει έδαφος. «Μου αρέσει το γεγονός ότι, όταν γίνονται τα αλκοτέστ στον δρόμο και μπορεί να υπάρχει και μικρή ταλαιπωρία, ο κόσμος δεν γκρινιάζει τελικά, διότι καταλαβαίνει ότι αυτό είναι για το καλό του», ανέφερε.

Η συζήτηση κινήθηκε και γύρω από το Ράλλυ Ακρόπολις, με τον κ. Μητσοτάκη να μιλά για την αγάπη του για τον ιστορικό ελληνικό αγώνα και για την προσωπική του σχέση με την οδήγηση.

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Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε ακόμη για το ενδεχόμενο η Ελλάδα να διεκδικήσει στο μέλλον τη φιλοξενία αγώνα Formula 1, ένα θέμα που επανέρχεται συχνά στη δημόσια συζήτηση, ιδίως σε περιόδους αυξημένου ενδιαφέροντος για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Χωρίς να κινηθεί στη λογική εύκολων υποσχέσεων, απάντησε δίνοντας το στίγμα των προϋποθέσεων που θα απαιτούσε ένα τέτοιο εγχείρημα, καθώς η διοργάνωση ενός Grand Prix δεν είναι απλώς ζήτημα προβολής, αλλά και υποδομών, κόστους και στρατηγικού σχεδιασμού.