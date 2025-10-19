Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Η εκλογή του Τουφάν Ερχιουμάν δημιουργεί θετικές προσδοκίες

Τι αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Φάμελλος: Η εκλογή του Τουφάν Ερχιουμάν δημιουργεί θετικές προσδοκίες
DEBATER NEWSROOM

«Η εκλογή του Τουφάν Ερχιουμάν δημιουργεί θετικές προσδοκίες. Η λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας στην Κύπρο είναι επιλογή ειρήνης και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Κύπρος δικαιούται ένα μέλλον χωρίς στρατεύματα κατοχής και εγγυήσεις τρίτων, με αμοιβαίο σεβασμό και ασφάλεια.

Στηρίζουμε την άμεση επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν στον Κραν Μοντανά, στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ για τη διζωνική δικοινοτική Ομοσπονδία», αναφέρει ο Σ.Φάμελλος.

