Φάμελλος: «Εξόρμηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε όλη τη χώρα για την Προοδευτική Ελλάδα – Να φύγει άμεσα η καταστροφική κυβέρνηση Μητσοτάκη»

Με την ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου άνοιξαν οι εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος το Σάββατο 4/10.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος έκανε μια ακόμη επίθεση στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αναλυτικά:

Συντρόφισσες και σύντροφοι.

Με βάση τις αποφάσεις του πρόσφατου Συνεδρίου μας και μετά την επιτυχημένη παρουσίαση του κόμματος μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής μας Επιτροπής έχει έναν πολύ σημαντικό στόχο:

Να κάνουμε πράξη το σχέδιό μας για την Προοδευτική Ελλάδα.

Ένα σχέδιο που ολοκληρωμένα παρουσιάσαμε και έχουμε πλέον στη διάθεση και της κοινωνίας και όλων των προοδευτικών πολιτών.

Τώρα λοιπόν πρέπει να ενημερώσουμε και να κινητοποιήσουμε τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα, να συνεργαστούμε με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, να δημιουργήσουμε μια νέα κοινωνική πλειοψηφία, δυναμική και αγωνιστική, για να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή.

Για να φύγει η δεξιά το συντομότερο δυνατόν και να πάρει ανάσα ο τόπος μας.

Από αύριο, με τις αποφάσεις της σημερινής Κεντρικής Επιτροπής, θα ξεκινήσουμε την καμπάνια για την Προοδευτική Ελλάδα παντού, σε όλα τα μέρη της χώρας, αλλά όχι μόνο για το πρόγραμμά μας.

Θα ξεκινήσουμε την καμπάνια και για μια προοδευτική κυβέρνηση που θα φέρει την πολιτική ανατροπή. Γιατί οι καλές προτάσεις και οι καλές θέσεις δεν φτάνει να συζητιούνται σε όργανα, να γράφονται σε κείμενα, να αναφέρονται σε ανακοινώσεις.

Έχουν αξία μόνο αν τις επικοινωνήσουμε στην κοινωνία.

Από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη και από τη Φλώρινα μέχρι τη Ρόδο έχουν αξία μόνο αν γίνουν κτήμα της κοινωνίας. Γι’ αυτό πρέπει να πάμε σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο δουλειάς.

Σε αυτή τη μάχη πρέπει να μπούμε όλοι και όλες. Πρώτα απ’ όλα εμείς εδώ, η Κεντρική Επιτροπή, η Κοινοβουλευτική Ομάδα, αλλά και όλα τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος.

Αυτή είναι η πραγματική μάχη της πολιτικής.

Η πραγματική μάχη της πολιτικής ξεκινάει μετά την Κεντρική Επιτροπή, στην κοινωνία, η οποία νιώθει εγκαταλειμμένη από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και καταλαβαίνει ότι έχουμε μια κυβέρνηση διαφθοράς και αδικίας. Εκεί πρέπει να βρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για να μιλήσει με τη γλώσσα της αλήθειας και της δικαιοσύνης.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, η κοινωνία καταλαβαίνει τα αδιέξοδα, αναζητά λύση, ψάχνει την πολιτική αλλαγή. Έχει απονομιμοποιήσει τον κ. Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του. Και είναι ευθύνη δική μας τώρα, αυτή η αλλαγή να είναι προοδευτική.

Να είναι μακριά από διλήμματα, συμβιβασμούς αλλά και ακροδεξιές φωνές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μετά από μια δύσκολη περίοδο είναι έτοιμος.

Είναι όρθιος και είναι εδώ για να εγγυηθεί αλλά και να συμβάλει σε αυτή την προοδευτική διέξοδο. Γιατί μόνο η προοδευτική προοπτική είναι διέξοδος από μια κυβέρνηση που δεν μπορεί, αλλά και δεν θέλει, να υπερασπιστεί ακόμα και τα αυτονόητα. Και εντός και εκτός συνόρων.

Όλοι γινόμαστε μάρτυρες κάθε μέρα της απαράδεκτης στάσης του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας μπροστά στην απροκάλυπτη βαρβαρότητα της δολοφονικής κυβέρνησης Νετανιάχου, ο οποίος δεν δίστασε να επιτεθεί στους εθελοντές του στολίσκου Global Sumud Flotilla, που το μόνο τους όπλο ήταν η αλληλεγγύη και όχι βόμβες και σφαίρες.

Η ελληνική κυβέρνηση χωρίς αιδώ συνεχίζει να στηρίζει την κυβέρνηση του Ισραήλ που εκτελεί ακόμα και τώρα το δολοφονικό σχέδιο πάνω στα ερείπια της Γάζας, – ακόμα και χθες το βράδυ, αφαιρώντας ζωές δεκάδων χιλιάδων αμάχων – πάνω στις κραυγές των παιδιών, μέσα σε βομβαρδισμούς, θάνατο και λιμό.

Αυτό είναι τον δολοφονικό σχέδιο που υλοποιούν στη Γάζα. Η ελληνική κυβέρνηση, αντί να ορθώσει το ανάστημά της, γίνεται η «ουρά» των άδικων ισχυρών. Δεν τόλμησε ούτε να ψελλίσει μία καταδίκη, καταπατώντας ακόμα και την εθνική γραμμή, την πάγια θέση της χώρας μας, που ήταν παράγοντας σταθερότητας και ειρήνης και συνεργασίας στη Μέση Ανατολή.

Επιφύλαξε για τη χώρα μας το ρόλο του άφωνου κομπάρσου. Υποκλίνεται στο νόμο του ισχυρού. Επικίνδυνο και για τα δικά μας συμφέροντα.

Αρνείται να χρησιμοποιήσει τον όρο «γενοκτονία», αλλά ταυτόχρονα αρνείται το ρόλο του ΟΗΕ, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και τις αποφάσεις τους.

Είχε μάλιστα το θράσος να μας κατηγορήσει και όχι μόνο εμάς, ότι είμαστε με το μέρος της Τουρκίας, ο «υπουργός Δικαιοσύνης για τα μπάζα», επειδή πήραμε την πλευρά της δικαιοσύνης, της ζωής και της ειρήνης για τη Γάζα.

Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε, συντρόφισσες και σύντροφοι; Αυτή είναι η Ελλάδα που ονειρεύονται οι νέοι και οι νέες για να ζήσουν; Είναι η Ελλάδα που σιωπά όταν δέχονται επίθεση πλοία αλληλεγγύης; Είναι η Ελλάδα που κρύβεται όταν αθώοι δολοφονούνται στη Γάζα; Όχι.

Θέλουμε μια Ελλάδα που υπερασπίζεται το δίκαιο. Αυτή ήταν πάντα η πατρίδα μας. Αυτή ήταν η εθνική γραμμή, κ. Μητσοτάκη.

Η δική μας η Ελλάδα είναι η Ελλάδα της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της ειρήνης, της δικαιοσύνης.

Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Σέρνει τη χώρα μας σε μια ντροπιαστική στάση «Πόντιου Πιλάτου» μπροστά σε εγκλήματα πολέμου, όταν ο ελληνικός λαός κάθε μέρα στους δρόμους δεν ανέχεται αυτόν τον κατήφορο, γιατί ο ελληνικός λαός έχει ιστορία και μνήμη.

Ξέρουμε τι σημαίνει κατοχή, ξέρουμε τι σημαίνει πόλεμος, ξέρουμε τί σημαίνει γενοκτονία, ξέρουμε τι σημαίνει προσφυγιά, ξέρουμε τι σημαίνει να σου αρνούνται το δικαίωμα να ζεις ελεύθερος.

Γι’ αυτό είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και ξέρουμε και τί σημαίνει αδικία. Και ο στολίσκος αλληλεγγύης ήταν γροθιά στην αδικία.

Ακόμα και τώρα, τρεις μέρες μετά, δεν βλέπουμε λύση. Η Ελλάδα οφείλει πρώτα απ’ όλα να εγγυηθεί την ασφάλεια και την – χωρίς κανέναν όρο, χωρίς κανέναν αστερίσκο – άμεση επιστροφή των Ελλήνων που έχουν συλληφθεί παράνομα από το καθεστώς Νετανιάχου και να διαμαρτυρηθεί σε ανώτατο επίπεδο. Κι αυτό σημαίνει σε επίπεδο πρωθυπουργού και υπουργού Εξωτερικών γιατί έχουν συλληφθεί παράνομα Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες.

Αυτό είναι το καθήκον του κ. Μητσοτάκη και να ζητήσει παρέμβαση και μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι Ευρωπαίοι πολίτες – και δεν έχουν γυρίσει ακόμα -, οι οποίοι κάθονται και υπομένουν τα φασιστικά παραληρήματα των υπουργών του Νετανιάχου. Αυτό είναι απαράδεκτο για την Ευρώπη και την Ελλάδα και πρέπει να μιλήσει ο κ. Μητσοτάκης.

Και ρωτώ, έχουν περάσει τρεις μέρες: που είναι η αποτελεσματική και σοβαρή εξωτερική πολιτική και διπλωματική πολιτική της χώρας;

Μάλιστα σήμερα το πρωί ενημερωθήκαμε ότι οι Ιταλοί πολίτες και Ιταλοί αιρετοί έχουν ήδη γυρίσει με παρέμβαση της Ιταλίας. Ρωτώ λοιπόν και τον κ. Μητσοτάκη και τον κύριο Γεραπετρίτη, με τον οποίο επικοινώνησα και εγώ προσωπικά και όχι μόνο εγώ από την πρώτη μέρα: που είναι η Ελλάδα;

Γιατί δεν έχει παρέμβει η χώρα; Γιατί δεν υπάρχει ειδική αποστολή της χώρας για να επιστρέψουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες πίσω;

Η πολυδιαφημισμένη στρατηγική σχέση του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Νετανιάχου δεν περιλαμβάνει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών ή την προστασία της Ελληνίδας βουλεύτριας που είναι εκεί;

Η κυβέρνηση οφείλει να καταδικάσει την πειρατεία του Ισραήλ και να πάρει διεθνείς πρωτοβουλίες.

Απαιτούμε παράλληλα να αναγνωριστεί επίσημα το Παλαιστινιακό κράτος, όπως αποφάσισε ομόφωνα η Βουλή το 2015. Και να υιοθετήσουμε επίσημα την απόφαση του ΟΗΕ για τα δύο κράτη με τα σύνορα του 1967 και με την πρωτεύουσα της Παλαιστίνης, τα ανατολικά Ιεροσόλυμα.

Ό, τι δηλαδή έχουν κάνει οι άλλες χώρες της Ευρώπης και καθυστερεί να κάνει ο κ. Μητσοτάκης.

Ζητήσαμε μαζί και με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, να προχωρήσουμε περισσότερο σε απόφαση για κυρώσεις και για εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ, και να το απαιτήσουμε και να το προωθήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ξέρουμε ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν θα το κάνει, γιατί είναι δέσμια μιας εξωτερικής πολιτικής του «δεδομένου συμμάχου». Γιατί τρέμει μήπως δυσαρεστήσει τα λόμπι, γιατί δεν έχει δομήσει πολιτικό κεφάλαιο τα έξι χρόνια της διακυβέρνησής της. Δεν έχει δομήσει ισχυρή διεθνή παρουσία. Γι’ αυτό σύρεται πίσω από τον πρόεδρο Τραμπ σήμερα, πίσω από τον προηγούμενο πρόεδρο, πριν λίγα χρόνια.

Μετά και τις χθεσινοβραδινές εξελίξεις και την απάντηση της Χαμάς στην πρόταση Τραμπ, παρότι η κατάσταση είναι ακόμα ρευστή και δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα.

Αλλά επειδή έχουμε σήμερα Κεντρική Επιτροπή, οφείλουμε από εδώ να θέσουμε και ερωτήματα αλλά και προτάσεις, για να έχουμε μια βιώσιμη λύση και να έχουμε πραγματική εκεχειρία. Και να έχουμε ειρήνη και προστασία της ζωής στη Παλαιστίνη, στη Γάζα, στη Μέση Ανατολή.

Το λέω λοιπόν ξεκάθαρα από εδώ, γιατί δεν έχω ακούσει να το λέει η ελληνική κυβέρνηση.

Η Ελλάδα ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ – μια θέση ευθύνης που δεν έχει αξιοποιήσει για πρωτοβουλίες μέχρι τώρα ο κ. Μητσοτάκης και γενικότερα για την ειρήνη και την ασφάλεια αλλά και για τη χώρα μας – πρέπει να απαιτήσει η ειρηνευτική διαδικασία για την Παλαιστίνη και τη Γάζα να γίνει με συζήτηση και απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Εκεί λύνονται τα προβλήματα, εκεί έχει αποφασίσει ο μεταπολεμικός κόσμος να λύνει προβλήματα ειρήνης και ασφάλειας.

Δεν μπορεί και δεν πρέπει να αγνοηθεί ο ΟΗΕ ή να εγκατασταθεί μια νέα αποικιοκρατία έξω από αποφάσεις διεθνών θεσμών, άρα να μείνει αναμμένο το φιτίλι της πυριτιδαποθήκης στη Μέση Ανατολή.

Γιατί αυτό που χρειάζεται είναι εκεχειρία. Αλλά είναι και λύση του προβλήματος και αυτό μπορεί να γίνει μόνο υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, των αποφάσεων του ΟΗΕ και όχι με βάση τον νόμο του ισχυρού.

Και εδώ η λύση πρέπει ταυτόχρονα να αναγνωρίζει και να εγγυάται τις αποφάσεις του ΟΗΕ για Παλαιστινιακό κράτος, γιατί η Παλαιστίνη απαιτεί δικαιοσύνη και λευτεριά. Αυτή είναι η απόφαση του ΟΗΕ.

Αυτό είναι και το αίτημα του ελληνικού λαού, της νεολαίας, των κινημάτων. Αυτό εκφράζουν καθημερινά οι πολίτες στις χώρες μας, αυτό εκφράζει και η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Αυτό είναι και το χρέος μας απέναντι στην ιστορία μας, απέναντι στις αξίες μας. Και αυτό το χρέος δεν το διαπραγματευόμαστε. Γιατί η σιωπή του κ. Μητσοτάκη είναι συνενοχή.

Κάθε μέρα που περνάει η κυβέρνηση οδηγεί τη χώρα σε υποχωρήσεις. Η εξωτερική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι ο καθρέφτης της αποτυχίας και της ανεπάρκειας του κ. Μητσοτάκη.

Η χώρα μας απουσιάζει από κρίσιμες διεθνείς συναντήσεις, χάνει έδαφος σε όλα τα μέτωπα, απομακρύνεται και από παραδοσιακούς συμμάχους.

Ο κ. Μητσοτάκης μας οδηγεί από ήττα σε ήττα και μάλιστα σε μια περίοδο που από το βήμα του ΟΗΕ ο πρόεδρος Τραμπ εξαπέλυσε ένα κήρυγμα μισαλλοδοξίας, αμφισβητώντας και το Διεθνές Δίκαιο και τους Διεθνείς Οργανισμούς, αλλά και βάλλοντας κατά της δημοκρατίας και της επιστήμης.

Σε αυτές τις στιγμές η χώρα χρειάζεται ισχυρότερο διπλωματικό και πολιτικό κεφάλαιο. Χρειάζεται ισχυρότερη παρουσία, όχι υποχωρήσεις προς τα πίσω και ήττες.

Η πρόσφατη ακύρωση της συνάντησης του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ερντογάν ήταν το αποκορύφωμα.

Η κυβερνητική προπαγάνδα, μιλούσε για «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο. Μιλούσε για μια ιστορική νέα σελίδα στις σχέσεις μας με την Τουρκία.

Και ξαφνικά μέσα σε λίγες ώρες η συνάντηση κατέρρευσε. Γιατί; Γιατί είχε επενδύσει η ελληνική κυβέρνηση μόνο στα θέματα επικοινωνίας και προβολής κι όχι στα θέματα ουσίας, διαπραγμάτευσης και διπλωματίας.

Δηλαδή είχε επενδύσει μόνο στις εντυπώσεις. Το αποτέλεσμα;

Να εκτεθεί η κυβέρνηση ανεπανόρθωτα και η συνάντηση να είναι φιάσκο. Παρουσίασαν ως μεγάλη επιτυχία την τοποθέτηση του πρωθυπουργού στον ΟΗΕ για το casus belli.

Ρωτάμε πάρα πολύ απλά, το είπα και στη Βουλή, να μας πει ο κ. Μητσοτάκης εδώ και έξι χρόνια τι μέτρα πήρε για να αρθεί το casus belli;

Πώς αξιοποίησε την Ευρώπη; Πώς αξιοποίησε τις ευρωτουρκικές σχέσεις; Τι έκανε για να μη γίνει να μην επιβληθεί το αφήγημα της «γαλάζιας πατρίδας» με τα εργαλεία που είχε η χώρα μας και που είχαμε ήδη προετοιμάσει;

Που μας οδήγησαν; Στο φιάσκο του καλωδίου στην Κάσο; Εκεί μας οδήγησαν.

Είναι οι ίδιοι που τολμούν να λένε ότι το Ορούτς Ρέις το πήρε ο αέρας και το έφερε στις ακτές της Ρόδου. Και τολμούν να κατηγορούν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που και στις τουρκικές προκλήσεις απαντούσαμε με επάρκεια, και το Μπαρμπαρός σταματήσαμε όταν έπρεπε και το Κυπριακό προχωρήσαμε με διεθνείς πρωτοβουλίες. Γιατί;

Γιατί είχαμε μια ευθύνη να είμαστε παράγοντας ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή. Κι αυτό έκανε καλό και στην πατρίδα μας.

Γιατί ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα που προώθησε τη «Συμφωνία των Πρεσπών» για να λύσει ένα δύσκολο πρόβλημα που δεν μπορούσαν να λύσουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Για ποιο λόγο;

Για ειρήνη και ασφάλεια στα Βαλκάνια.

Διότι ότι και να λέει η δεξιά προπαγάνδα, η εξωτερική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ είχε και στρατηγική και αρχή και μέση και τέλος. Και αυτά λείπουν σήμερα από τη χώρα. Ο κ. Μητσοτάκης στα Βαλκάνια υπονόμευσε ακόμη και τη «Συμφωνία των Πρεσπών», είτε από ανεπάρκεια είτε για μικροκομματική εσωτερική ανάγνωση.

Στο Κυπριακό δεν έχει αναληφθεί ουσιαστική πρωτοβουλία. Μετρήστε και τα υπόλοιπα, υποχώρηση στη Λιβύη, προβλήματα με την Αίγυπτο, θέματα με την Αλβανία. Αυτό δεν είναι εξωτερική πολιτική.

Έχουμε μία επικίνδυνη κυβέρνηση και για τον λόγο αυτό πρέπει να φύγουν το συντομότερο. Έχουν αποτύχει σε όλα τα ουσιαστικά μεγάλα πεδία της πολιτικής που ενδιαφέρουν τη χώρα μας και στην εξωτερική πολιτική και στο Κράτος Δικαίου και στη δικαιοσύνη και στην ασφάλεια και στην οικονομία.

Την ώρα που η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη υπερηφανεύεται για «success story», η καθημερινότητα των πολιτών γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Αναλογιστείτε και μετρήστε, οι λογαριασμοί στα σούπερ μάρκετ πνίγουν τα νοικοκυριά, αλλά και στο ρεύμα, στους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας.

Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ ανεβαίνουν κάθε εβδομάδα. Οι άδικοι έμμεσοι φόροι, η αισχροκέρδεια, τα υπέρογκα ενοίκια βαραίνουν όλα τα νοικοκυριά.

Την ώρα που οι νέοι δεν τολμούν καν να σκεφτούν να κάνουν οικογένεια, που ο καθένας ξέρει ότι για να έχει αξιοπρεπή υγεία και παιδεία πρέπει να έχει λεφτά στην άκρη.

Που οι συνταξιούχοι δεν βγάζουν τον μήνα και πρέπει να διαλέξουν: φάρμακα ή τρόφιμα;

Οι εργαζόμενοι βλέπουν από χθες το βράδυ τα μεσάνυχτα ένα νομοσχέδιο εργασιακού μεσαίωνα για το 13ωρο να είναι στη Βουλή, με απλήρωτες υπερωρίες.

Και η κυβέρνηση όλα αυτά να τα παρουσιάζει ως οικονομική πρόοδο. Για ποια πρόοδο μιλάμε; Την πρόοδο των υπερκερδών των καρτέλ ή των υψηλότερων έμμεσων φόρων;

Ο κ. Μητσοτάκης εξαπάτησε την μεσαία τάξη, εξαπάτησε τους αγρότες, εξαπάτησε την παράγωγη, εξαπάτησε την νεολαία, εξαπάτησε τους συνταξιούχους. Τους έδωσε ψεύτικες υποσχέσεις το 2019 γιατί είχε μόνο στόχο να πάρει την καρέκλα της εξουσίας. Αυτή ήταν η πολιτική εξαπάτηση για την οποία κατηγορούμε τον κ. Μητσοτάκη.

Και τελικά ποιοι θησαυρίζουν τώρα; Τα ολιγοπώλια και τα «γαλάζια παιδιά»;

Ρωτώ, και η ερώτηση απευθύνεται στον κύριο Μητσοτάκη προσωπικά:

Γιατί να θησαυρίζουν οι τράπεζες και η ΔΕΗ και να έχουν υπέρογκα προσωπικά μπόνους τα «γαλάζια golden boys», αντί να δίνουμε φθηνότερους λογαριασμούς στο ρεύμα και μηδενικές προμήθειες στις τράπεζες για όλα τα νοικοκυριά και όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις;

Γιατί κ. Μητσοτάκη δεν γίνεται; Δεν είναι αυτό εφικτό;

Αυτά δεν είναι τυχαία. Αυτό είναι το σχέδιο της ολιγαρχίας που υπηρετεί ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Τι θέλουν;

Να μην υπάρχουν Συλλογικές Συμβάσεις, να μένουν χαμηλά τα εισοδήματα, να κυριαρχούν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας. Να υπάρχει παντού αδιαφάνεια, να υπάρχει παντού αβεβαιότητα, ανασφάλεια, ώστε ο κάθε «γαλάζιος» πολιτευτής να προσφέρει ρουσφέτια για να υπάρχει μια ζωή με περιορισμένες προοπτικές, με λίγες ελπίδες.

Πράγματα τα οποία σε κάθε ευρωπαϊκή κοινωνία είναι αυτονόητα τα έχουν κάνει ρουσφέτια. Όλα τα αυτονόητα μιας πολιτείας τα έχουν κάνει ρουσφέτια, όχι μόνο στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα έχουν διαβρώσει όλες τις κοινωνικές σχέσεις.

Ξέρετε πού ζούμε σήμερα;

Πρέπει να βάλεις μέσο για να κάνεις χειρουργείο. Πρέπει να βάλεις μέσο για να πάρεις επιδότηση. Πρέπει να βάλεις μέσο για να πάρεις μια αδειοδότηση. για μια παραγωγική δραστηριότητα, πρέπει να είσαι δικός τους για να κάνεις έρευνα στο πανεπιστήμιο.

Πρέπει να είσαι δικός τους για να παράγεις καλλιτεχνικό έργο και τέχνη, πρέπει να βάλεις μέσο για να βρεις δουλειά και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Αυτή είναι η διάβρωση που έχει το καθεστώς Μητσοτάκη επιβάλει σε όλη την Ελλάδα.

Θέλουν την κοινωνία έρμαιο των «γαλάζιων» ρουσφετιών για να κρατήσουν την καρέκλα της εξουσίας. Όμως το ποτήρι ξεχείλισε. Η ελληνική κοινωνία δεν τους πιστεύει, δεν τους πιστεύει κανείς πλέον.

Η διαπλοκή και η διαφθορά φαίνεται παντού. Αυτά που σας είπα τα ζουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες καθημερινά. Είναι στο πετσί των Ελλήνων και των Ελληνίδων.

Η αδικία λοιπόν τους πνίγει.

Και λένε πολύ απλά και μας το λένε: «Χρειαζόμαστε μια άλλη πολιτική». Εμείς λοιπόν απαντάμε:

Υπάρχει διέξοδος, υπάρχει δρόμος, είναι η Προοδευτική Ελλάδα που δίνει προοπτική σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.

Τι σημαίνει Προοδευτική Ελλάδα; Σημαίνει ταυτόχρονα αύξηση του εισοδήματος, μείωση των έμμεσων φόρων. Διπλό το όφελος και για τον πολίτη και για τον μικρομεσαίο.

Σημαίνει φορολόγηση των υπερκερδών, φορολόγηση των μερισμάτων, φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Για να υπάρχει τερματισμός της ασυδοσίας.

Αλλά ταυτόχρονα σημαίνει πολύ χαμηλότερο φορολογικό κόστος για τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της μεταποίησης και της αγροτιάς. Αυτή είναι η δικαιοσύνη.

Συζητιέται πλέον και στα άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη, εδώ όχι, εδώ γυρίζουμε προς τα πίσω, στον μεσαίωνα των 13ωρων εργασίας.

Μόνο λοιπόν μια Προοδευτική Ελλάδα που θα έχει ως στήριγμα την ισχυρή Πολιτεία, που θα έχει γνώση, που θα έχει διαφάνεια, που θα ‘χει θεσμούς, που θα έχει δικαιοσύνη, μπορεί να στηρίξει και το κοινωνικό κράτος και τα δημόσια αγαθά.

Και όλα αυτά δυστυχώς είναι τομείς που έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια και έχουμε γίνει το «μαύρο πρόβατο» στην Ευρώπη. Σε όλα αυτά που σας είπα υπάρχουν αποφάσεις και του Ευρωκοινοβουλίου ότι είμαστε το «μαύρο πρόβατο».

Γι’ αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άλλαξε σελίδα.

Εδώ και ένα χρόνο κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια. Το γνωρίζω με λιγότερες δυνάμεις, αλλά είναι μια συνεπής προσπάθεια. Είναι μια σταθερή προσπάθεια.

Έχουμε σταθερή στρατηγική στις επιλογές μας και έχουμε πλέον και αξιοπιστία και συνέπεια, ακριβώς γιατί έχουμε αυτή τη σταθερότητα, γιατί θέλουμε να έχει προοπτική στη χώρα μας και η δικαιοσύνη και η δημοκρατία.

Και θέλουμε μια οικονομία η οποία εξασφαλίζει ευημερία σε όλους τους πολίτες και προοπτική με μια αρχή, ίσες ευκαιρίες. Αυτό είναι το δικό μας σύνθημα και θέλουμε πραγματικά κίνητρα για να μείνουν οι νέοι και οι νέες στη χώρα μας και να μη φεύγουν στο εξωτερικό.

Αυτό είναι το Πρόγραμμα της Προοδευτικής Ελλάδας και αυτό πρέπει να διαδώσουμε σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το πρόγραμμα πρέπει να γίνει κτήμα των πολιτών και ο μοχλός της κοινωνικής ανατροπής.

Πρέπει να προχωρήσουμε και σε συμμαχίες μικρές και μεγάλες, σε κάθε τόπο, σε κάθε γειτονιά, με όλους τους ενεργούς πολίτες, με όλους τους δημιουργικούς πολίτες που βλέπουν τη δουλειά τους να πηγαίνει χαμένη.

Άρα, σε κάθε σωματείο, σε κάθε Δήμο χρειάζεται να διαμορφώσουμε μια νέα πλατιά κοινωνική συμφωνία.

Η φετινή Έκθεση μας έδωσε το δικαίωμα να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα για την Προοδευτική Ελλάδα.

Δεν παρουσιάσαμε μόνο προτάσεις και επεξεργασίες. Παρουσιάσαμε και ένα σχέδιο για το πως αυτό μπορεί να γίνει πράξη. Γιατί δεν φτάνει να λες ωραίες προγραμματικές ιδέες.

Θέλω να αναφερθώ σε κάποιες από τις προτάσεις που χαρακτηρίζουν την Προοδευτική Ελλάδα. Γιατί πρέπει να γίνουν και αντικείμενο της δημόσιας συζήτησης και να αξιοποιήσουμε και τη σημερινή Κεντρική Επιτροπή.

Τι προτείνουμε λοιπόν για να ανασάνει η Ελλάδα; Ποιο είναι το οξυγόνο της πατρίδας μας;

Μηδενισμό για έναν χρόνο του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, όπως προτρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συγκεκριμένη οδηγία και αρνείται να κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Και ταυτόχρονα έναν νέο προγραμματισμό για τον ΦΠΑ, με μείωση δηλαδή των επιβαρύνσεων σε όλα τα προϊόντα.

Δεύτερον, μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα που αποτρέπει το λαθρεμπόριο. Ταυτόχρονα, επαναφορά του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε όλα τα νησιά της Ελλάδας. Είναι δίκαιο. Το χρωστάμε στους νησιώτες της πατρίδας μας.

Κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης επαγγελματιών, μικρομεσαίων και βιοτεχνών. Ειδικό καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ για όλες τις μικρές επιχειρήσεις έως 30.000 ευρώ, είναι και αυτό ευρωπαϊκή οδηγία που δεν προχωράει η κυβέρνηση.

Αύξηση μισθού μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις που θα φτάσουν, όπως λέει, η Ευρώπη, στο 80% των εργαζομένων, 13ο και 14ο μισθό στον Δημόσιο, 13η σύνταξη, κατάργηση, Εισφοράς Αλληλεγγύης και ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς.

Και κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων της Νέας Δημοκρατίας.

Όλα αυτά τα έχουμε με σχέδια νόμου, επεξεργασμένα, ποσοτικοποιημένα, και κοστολογημένα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Προτείνουμε ταυτόχρονα ρύθμιση 120 δόσεων με κούρεμα των προσαυξήσεων για το ιδιωτικό χρέος και κατάργηση και τμήματος της βασικής οφειλής όταν είναι για την περίοδο της πανδημίας.

Προστασία της πρώτης κατοικίας, της επαγγελματικής στέγης και της αγροτικής στέγης με κατάργηση του πτωχευτικού Σταϊκούρα – Μητσοτάκη.

Δημόσια ΔΕΗ και ενίσχυση του ρόλου του Δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα για να σπάσουμε τα καρτέλ στην ενέργεια και στον τραπεζικό τομέα.

Και ξέρετε γιατί; Όχι γιατί έχουμε καμία μανία με τα καρτέλ, αλλά γιατί αυτό θα ωφελήσει τους καταναλωτές, την επιχειρηματικότητα, την αγορά και την κοινωνία. Γι’ αυτό γίνονται όλα αυτά. Γι’ αυτό το προτείναμε.

Αλλά και ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που έχουμε ήδη παρουσιάσει για τον αγρότη από την πρώτη μέρα σχεδόν της ανάληψης των καθηκόντων μου. Με συγκεκριμένα μέτρα για την ύπαιθρο, η οποία επίσης ερημώνει και πιέζεται από το δημογραφικό και την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους παραγωγής.

Παράλληλα μια καινούργια ολοκληρωμένη πρόταση μας λίγο πριν το Συνέδριο, ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δημόσιας Πολιτικής Στέγης με προσφορά ετήσια 15.000 κοινωνικών κατοικιών και ένα εκτεταμένο πρόγραμμα φοιτητικής στέγης σε όλη την Ελλάδα.

Αυτές τις μέρες όλες οι οικογένειες αναρωτιόνται: να σπουδάσει το παιδί, πως πληρώνουμε τα νοίκια;

Αυτό είναι το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας και δεν έχει πρόγραμμα φοιτητικής στέγης ο κ. Μητσοτάκης.

Και ταυτόχρονα μέσα στο πρόγραμμά μας έχουμε την αύξηση του προϋπολογισμού με στόχο τον μέσο όρο της Ευρώπης σε υγεία και παιδεία και την ουσιαστική αποκέντρωση της υπαίθρου.

Και εδώ θέλω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ήταν το μόνο κόμμα και το περηφανευόμαστε, που πήγε άμεσα και ανακοίνωσε από την Λάρισα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, απέναντι σε μια κυβέρνηση που απέτυχε και γι’ αυτό έχουμε μια έξαρση σε όλη την Ελλάδα.

Και ήμασταν εκεί δίπλα στους αγρότες με πρόταση, δίπλα και στους κτηνιάτρους που λείπουν από τους αγρότες.

Όλα αυτά τα μέτρα λοιπόν είναι επεξεργασμένα, αλλά στηρίζονται και σε ένα άλλο μείγμα φορολογικής και οικονομικής πολιτικής.

Δεν έχουμε το ίδιο οικονομικό πρόγραμμα με τον κ. Μητσοτάκη, γιατί ακούω πολλές ερωτήσεις οι οποίες κατατίθενται. Ο μηδενισμός του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, υπολογισμένος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κοστίζει, συνηθίζω να λέω αξίζει, 1,8 δισ. ευρώ.

Αλλά η φορολόγηση των μερισμάτων, τα οποία μάλιστα φέτος είναι πολύ πιο αυξημένα, πάμε για ρεκόρ μερισμάτων εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, δίνει περισσότερο από 1,9 δισ. ευρώ στα δημόσια ταμεία.

Γιατί μας ρωτάνε με ποιο μείγμα πολιτικής; Μα αυτό το μείγμα πολιτικής. Ξέρουμε κι άλλα, ξέρουμε ότι η ενίσχυση του εισοδήματος των δημοσίων υπαλλήλων με 13ο και 14ο μισθό έχει ένα καθαρό κόστος 1,2 δισ. και η 13η σύνταξη έχει ένα καθαρό κόστος 1,8 δισ. ευρώ.

Αυτές οι προτάσεις που αξίζουν, δεν έχουν μόνο κόστος, δημιουργούν και σοβαρή τροφοδότηση στην οικονομία, στην αγοραστική δύναμη, στον τζίρο των επιχειρήσεων, στα κέρδη των επαγγελματιών.

Αλλά έχουν κι ένα αντίβαρο τη φορολόγηση των υπερκερδών στα καρτέλ των τραπεζών, της ενέργειας και των διυλιστηρίων που είχαν πέρυσι 4,7 δισ. ευρώ κέρδη στις τράπεζες, 1,8 δισ. ευρώ κέρδη στη ΔΕΗ προ φόρων και όλα αυτά δεν είναι προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.

Μιλάμε για μια άλλη οικονομική και φορολογική πολιτική. Και επίσης μιλάμε και για την αξιοποίηση και των υπερβολικών υπερπλεονασμάτων και τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, αλλά και τα ευρωπαϊκά εργαλεία.

Γιατί δεν ζητήσαμε από το Ταμείο Ανάκαμψης να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας ενώ μπορούσαμε και ενώ κάνανε άλλες χώρες; Άρα μιλάμε για μια άλλη πολιτική.

Όλα αυτά είναι δεσμεύσεις που μπορούν να γίνουν πράξη, αλλά πρέπει να γίνουμε εμείς οι αγγελιοφόροι. Πρέπει να φτάσουν όλα αυτά στην κοινωνία.

Κανένα πρόγραμμα δεν μπορεί να αποκτήσει δύναμη αν δεν γίνει θέμα συζήτησης στην ελληνική κοινωνία. Αν δεν μπει στην συνείδηση και στην καρδιά των ανθρώπων, αν δεν νιώσουν η πρόταση αυτή τι σημαίνει για την καθημερινότητά τους.

Και για να πετύχουμε αυτή την συζήτηση, πρέπει να ξανανοίξουμε και να ζωντανέψουμε τις οργανώσεις μας. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε όλα τα εργαλεία επικοινωνίας, όλα τα κοινωνικά δίκτυα, όλες τις προσωπικές σχέσεις και να ξεκινήσουμε πρώτα απ’ όλα από τις οικογένειές μας, τους συναδέλφους μας και τους φίλους μας.

Κάτι που ξέρουμε πάρα πολύ καλά, αλλά το ξέρει και η αντίδραση, είναι ότι η ελπίδα γεννιέται από τη συμμετοχή.

Οι πολίτες πρέπει να δουν στην πράξη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ νοιάζεται. Πρέπει να δουλέψουν μαζί μας για τα προβλήματά τους. Πρέπει να ασχοληθούμε με την καθημερινότητα των πολιτών.

Πρέπει να είμαστε εμείς η δύναμη, ο καταλύτης που θα ενώσει ξανά την προοδευτική δημοκρατική πλειοψηφία της Ελλάδας. Αυτός είναι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Το ξέρουμε, το έχουμε πετύχει. Ξέρουμε πώς γίνεται.

Και έχουμε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε και τους πολίτες. Να είμαστε ειλικρινείς, είναι αποτραβηγμένοι στα σπίτια τους και απογοητευμένοι και από την πολιτική. Γιατί το σύστημα προωθεί ένα σχέδιο απομάκρυνσης από την πολιτική και απαξίωσης της.

Η χώρα μας λοιπόν χρειάζεται ένα νέο σχέδιο, δίκαιο, προοδευτικό, πράσινο, οικολογικό, με κοινωνική δικαιοσύνη. Και αυτό το σχέδιο παρουσιάσαμε στη Θεσσαλονίκη.

Σας καλώ λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτή την υπόθεση να την πάρουμε στα χέρια μας. Να μιλήσουμε παντού για τις προτάσεις μας, να δώσουμε ξανά φωνή στους ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται αποκλεισμένοι και να δείξουμε ότι υπάρχει πολιτική απέναντι στην αδικία.

Το χρωστάμε στη κοινωνία, το χρωστάμε στους νέους και τις νέες της χώρας μας, στο μέλλον της χώρας μας, αλλά το χρωστάμε και σε αυτά που έχουμε εμείς μέσα μας, στις παρακαταθήκες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Το χρωστάμε στις αξίες και τις ιδέες της Αριστεράς. Το χρωστάμε στους αγώνες και τις θυσίες των προοδευτικών πολιτών της χώρας μας. Το χρωστάμε στο έργο της κυβέρνησης της Αριστεράς 2015 – 2019, που έβγαλε την Ελλάδα από τα μνημόνια και την χρεοκοπία.

Η κοινωνία μας δείχνει ξεκάθαρα το δρόμο. Δεν μπορεί να περιμένει. Δεν αντέχει άλλο.

Γι’ αυτό και επείγει να λάβουμε μέτρα. Γι’ αυτό και επείγει να ξεκινήσουμε τώρα το σχέδιό μας. Δεν υπάρχει περιθώριο καθυστέρησης όταν η κοινωνία υποφέρει.

Το σχέδιο της ανατροπής αυτής της κυβέρνησης είναι το επείγον σχέδιο, το οξυγόνο της ελληνικής κοινωνίας. Το σχέδιο το δικό μας είναι επεξεργασμένο. Το έχουμε συμφωνήσει πολιτικά με πολύ καλή συζήτηση στο Συνέδριό μας. Όμως το σύστημα εξουσίας στηρίζεται από τη μία μεριά στα συμφέροντα που υπηρετεί, αλλά από την άλλη μεριά στηρίζεται και στην πολυδιάσπαση των προοδευτικών δυνάμεων στη χώρα μας.

Έτσι καλλιεργεί την απογοήτευση, ενώ παράλληλα τροφοδοτεί και την προπαγάνδα ότι όλοι ίδιοι είναι και ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Όμως τι μας λένε οι πολίτες; Όπου κι αν πάω, όπου κι αν βρεθούμε.

«Συσπειρωθείτε, συνεργαστείτε, κάντε κάτι, δεν αντέχουμε άλλο.»

Αυτή είναι η πρόταση των πολιτών. Είναι ξεκάθαρη αυτή η φωνή. Είναι απόλυτα πλειοψηφική στην κοινωνία. Γι’ αυτό λοιπόν και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναλαμβάνει τώρα την πρωτοβουλία να δώσουμε λύση, γιατί δεν πάει άλλο, αλλά και γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι.

Υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη δεξιά που υπηρετεί την ολιγαρχία και την Αριστερά και τις προοδευτικές δυνάμεις που υπερασπίζονται την κοινωνία, τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Και όσο πιο καθαρά θα το πούμε, τόσο περισσότεροι πολίτες θα συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια.

Δύο είναι οι άξονες της πολιτικής μας. Να μιλήσουμε καθαρά για την κλεπτοκρατία του καθεστώτος Μητσοτάκη και να μιλήσουμε καθαρά για τη δίκαιη κοινωνία που αξίζει να ζούμε.

Ξέρω ότι πολλοί πολίτες είναι απογοητευμένοι. Αναζητούν εναλλακτικές διεξόδους ακόμα και σε δρόμους αντιπολιτικής. Ο θυμός χωρίς διέξοδο, η απογοήτευση, θέλω να τους το πω, είναι το καλύτερο δώρο στον κ. Μητσοτάκη και στο σύστημα εξουσίας.

Γιατί όσο μένουμε χωρισμένοι, σιωπηλοί, μπορεί και οργισμένοι, τόσο εκείνοι κάνουν πάρτι, κάνουν πλιάτσικο στη χώρα μας.

Η συνεργασία όμως των προοδευτικών δυνάμεων, η προοδευτική διέξοδος, είναι αναγκαιότητα, αλλά δεν προχωρά μόνο με λόγια. Δεν μπορεί μόνο να αναφέρεται γενικά και αόριστα. Θέλει συγκεκριμένες κινήσεις, θέλει σχέδιο, θέλει βαθιές μεταρρυθμιστικές τομές που να αλλάζουν τα πράγματα, όχι «συναινετικό ταγκό».

Θέλει δράση, θέλει αγώνες. Είδατε πόσο πολύ τους τρομάζει όταν βγαίνουν οι πολίτες στα πεζοδρόμια; Είδατε πόσο πολύ τους τρομάζει όταν οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στις απεργίες;

Είδατε πόσο πολύ τους τρομάζει όταν οι αγρότες βγαίνουν στα μπλόκα; Και ξέρετε γιατί; Γιατί τότε βγαίνουν στην επιφάνεια οι ευθύνες τους. Αυτό φοβάται το σύστημα εξουσίας.

Πριν από ένα χρόνο σχεδόν ανέλαβα την ευθύνη του Προέδρου του κόμματός μας. Πολύ γρήγορα μίλησα για την ανάγκη να υπάρχει ένα κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο που όχι απλά θα νικήσει τον κ. Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές, αλλά θα εφαρμόσει ένα προοδευτικό πρόγραμμα για να ζούμε καλύτερα, για την Ελλάδα που μας αξίζει.

Ζήτησα να δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα στις επόμενες εκλογές να βγάλουν μια προοδευτική κυβέρνηση. Τόσο απλό και τόσο σημαντικό.

Ζήτησα να σπάσουμε τα «τείχη» της πολυδιάσπασης που ευνοούν μόνο το σύστημα εξουσίας. Έτσι θα κερδίσουμε τη δεξιά, έτσι θα ρίξουμε αυτό το διεφθαρμένο καθεστώς.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ήταν ο πρώτος που άνοιξε αυτή τη συζήτηση και υπήρξαμε πρωταγωνιστές σε πολλές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, όπως την πρόταση για κοινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε πολλές ψηφοφορίες, στην ψήφο δυσπιστίας, σε τροπολογίες, σε προτάσεις νόμου. Σε κοινές ανακοινώσεις, όπως αυτή που κάναμε χθες για την επέμβαση του Ισραήλ στον στολίσκο αλληλεγγύης.

Έχουμε προτείνει, και σε κάποιες περιπτώσεις, να έχουμε κοινοβουλευτική συμπόρευση, να έχουμε έναν δημόσιο διάλογο, που πολλές φορές ξεκινάει και από τα κάτω και να έχουμε και κάποια συνεργασία, περιορισμένη ακόμα, σε κοινωνικούς αγώνες.

Με τη σημερινή μας απόφαση, σας καλώ να εγκρίνετε να πρωταγωνιστήσουμε και να ενθαρρύνουμε σε όλη την Ελλάδα πρωτοβουλίες διαλόγου για τη συνεργασία των προοδευτικών κομμάτων. Και για τα κεντρικά θέματα της προοδευτικής κυβέρνησης, αλλά και για τα τοπικά ζητήματα επιβίωσης της κοινωνίας, για όλα αυτά τα ζητήματα που ενώνουν τους πολίτες.

Θα πάρουμε εμείς την πρωτοβουλία και από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής απευθύνω ένα κάλεσμα και στα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα.

Αλλά όχι μόνο στα κόμματα. Στους προοδευτικούς πολίτες, στους δημοκράτες και δημιουργικούς πολίτες, σε όλες τις κινήσεις για μια διέξοδο της χώρας.

Τους καλώ να περάσουμε πλέον σε κοινή δράση. Αυτό έχει ανάγκη η κοινωνία.

Γιατί καλή και αναγκαία είναι η συζήτηση πρέπει να συνεχιστεί, διεξάγεται με άτυπους ή τυπικούς όρους, όμως πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Αξιολογήσαμε με προσοχή τα προγράμματα των άλλων προοδευτικών κομμάτων στην Έκθεση και μπορούμε να το πούμε με σαφήνεια:

Μπορούμε να βρούμε κοινές λύσεις, η στρατηγική απόφαση μετράει.

Υπάρχει απόφαση για να υπάρχει συνεργασία και ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη;

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ λοιπόν αυτή την απόφαση την έχει πάρει. Εμείς είμαστε έτοιμοι από αύριο να υπάρχει κοινή δράση ανατροπής αυτής της κυβέρνησης της διαφθοράς.

Αυτό είναι το μήνυμα. Γι’ αυτό το λόγο, συντρόφισσες και σύντροφοι, σας καλώ να πάρουμε σήμερα μια απόφαση για μια καμπάνια μέχρι τα Χριστούγεννα, η οποία θα είναι ταυτόχρονα καμπάνια για την Προοδευτική Ελλάδα, αλλά και για την προοδευτική κυβέρνηση, με τις δικές μας προτάσεις αλλά και με τις προτάσεις όλου του προοδευτικού χώρου.

Εμείς θέλουμε να υπάρχει αυτή η δημόσια συζήτηση, χωρίς προϋποθέσεις και ανταλλάγματα, αλλά με ένα στόχο:

Να διώξουμε την δεξιά και να φέρουμε στην Ελλάδα το συντομότερο μία προοδευτική κυβέρνηση.

Να είμαστε ειλικρινείς αλλά και απαιτητικοί. Να βρούμε αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν. Γιατί αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ πιο σημαντικά και στη Βουλή και έξω από τη Βουλή και κεντρικά και σε κάθε γειτονιά.

Τι έχουμε συντρόφισσες και σύντροφοι να χωρίσουμε όταν υπερασπιζόμαστε το Κράτος Δικαίου και τη δικαιοσύνη;

Τι έχουμε να χωρίσουμε με τα άλλα προοδευτικά κόμματα όταν τα βάζουμε με τη διαφθορά;

Τι έχουμε να χωρίσουμε όταν διεκδικούμε Συλλογικές Συμβάσεις για όλους τους εργαζόμενους;

Τίποτα.

Σε συνέχεια των πρωτοβουλιών που έχουμε πάρει μέχρι στιγμής – και ορισμένες από αυτές είναι και αποτελεσματικές – και επειδή συντρόφισσες και σύντροφοι για μας, ο αντίπαλος είναι καθαρός και είναι δεδομένος και είναι η δεξιά πολιτική, προτείνω όλα τα προοδευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης να ξεκινήσουμε άμεσα.

Δυστυχώς υπάρχει αφορμή είναι το αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

Το νομοσχέδιο για το 13ωρο που υποβλήθηκε χθες τα μεσάνυχτα. Οι αθεόφοβοι χθες τα μεσάνυχτα το κατέθεσαν στη Βουλή.

Προτείνω λοιπόν το εξής:

Σ’ αυτό το νομοσχέδιο του 13ωρου του εργασιακού μεσαίωνα, να δηλώσουμε μαζί, όλα τα προοδευτικά κόμματα και να συνυπογράψουμε μια δήλωση, ότι είναι απαράδεκτο και πρέπει να αποσυρθεί αμέσως από τη Βουλή.

Αυτή είναι μια κοινή στάση που ενώνει την κοινωνία για όλους τους εργαζόμενους, χωρίς χρώματα, χωρίς κομματικές περιχαρακώσεις.

Η κοινωνία θα μας κρίνει αν μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα, αυτό που την ενδιαφέρει. Όχι να ψάχνουμε αυτά που μας χωρίζουν ή να γυρίζουμε στο παρελθόν για να δούμε ποιος έφταιγε λίγο ή πολύ, γιατί πολλοί δρόμοι χωρίσανε. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην προηγούμενη τριετία, αναφέρομαι και πολύ πιο πίσω.

Χρειάζονται υπερβάσεις. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από τη συνεργασία, μόνο να κερδίσουμε.

Η αλλαγή θα έρθει μόνο αν κατορθώσουμε να μετατρέψουμε την κοινωνική πλειοψηφία, που κατά 70% θεωρεί ότι έχουμε κυβέρνηση διαφθοράς, σε μια κοινωνική πλειοψηφία, συμφωνίας για ένα προοδευτικό σχέδιο και μια προοδευτική κυβέρνηση.

Αυτή τη νέα πλειοψηφική κοινωνική συμφωνία της χώρας χρειαζόμαστε.

Αυτό όμως απαιτεί τόλμη. Καλώ λοιπόν όλους τους προοδευτικούς πολίτες και όλα τα κόμματα να κάνουμε αυτό το βήμα, να σχεδιάσουμε μαζί ένα μέλλον δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και ελευθερίας.

Το σύστημα εξουσίας θέλει πολυδιάσπαση. Εμείς του απαντάμε ενότητα από αύριο και κοινή δράση.

Και εδώ βέβαια να το πω, θα κριθούμε όλοι και όλες, εδώ δεν υπάρχουν ίσες αποστάσεις, δεν μπορεί κάποιος να έχει ίσες αποστάσεις από τη δεξιά και από την Αριστερά των αγώνων.

Όσο συνεχίζεται η περιχαράκωση, τόσο η Ελλάδα φτωχοποιείται και βυθίζεται στη διαπλοκή και στη διαφθορά. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που μπορούσαν να υπάρχουν ήδη συνεργασίες, αλλά μπορούν ακόμα και από δω και μπρος.

Προσέξτε, αντί να στηρίζουν τους αγρότες με διαφάνεια και δικαιοσύνη, μετατράπηκε σε ένα κομματικό εργαλείο διαφθοράς και διαπλοκής, που κατέληξε να κλαπεί ένα δισεκατομμύριο ευρώ από τους τίμιους αγρότες και να πάει στις «γαλάζιες ακρίδες».

Αυτό είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και όταν το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε τελικά από την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, γιατί καθυστερούσε η ελληνική δικαιοσύνη, η κοινωνία άρχισε να απαιτεί κάθαρση, να απαιτεί αλήθεια, να απαιτεί να αποδοθούν οι ευθύνες.

Και η κυβέρνηση τι επέλεξε να κάνει;

Επέλεξε να κάνει ακόμη και κοινοβουλευτικό πραξικόπημα για να μην επιτραπεί στους κυβερνητικούς βουλευτές να ψηφίσουν, αν θέλουν ή όχι, σε μυστική ψηφοφορία να ελεγχθεί και να παραπεμφθεί σε προκαταρκτική επιτροπή ο κ. Αυγενάκης και ο κ. Βορίδης.

Ούτε τους βουλευτές του δεν εμπιστεύεται ο κ. Μητσοτάκης.

Και τώρα σε μια «όχι καλή στιγμή Εξεταστικής», όπως ήταν των Τεμπών έτσι είναι και του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάλεσαν μέχρι και μακαρίτες. Αντί να καλέσουν τους εμπλεκόμενους, τους διάφορους «Χασάπηδες» και «Φραπέδες», δείχνοντας ότι φοβούνται την αλήθεια.

Και ενώ οι αποκαλύψεις τους έσυραν να τεθεί ο κ. Μυλωνάκης στη διάθεση της Εξεταστικής Επιτροπής, τώρα μεθοδεύουν πάλι καθυστέρηση, πάλι αναβολή και πάλι δεν ενέκριναν να έρθει άμεσα ο κ. Μυλωνάκης, ο οποίος θεωρητικά διατέθηκε στην Επιτροπή.

Και η κοινωνία έξω βοά. Αυτό είναι μια συστηματική μεθόδευση και επιχείρηση συγκάλυψης. Και ξέρετε γιατί;

Γιατί φοβούνται. Αυτή είναι η αριστεία τους.

Είναι αριστεία στη διαπλοκή και στη διαφθορά και στο πλιάτσικο. Αλλά είναι και ένα μήνυμα αυταρχισμού ακόμα και μέσα στην κοινοβουλευτική τους ομάδα: «Όποιος μιλάει να ανησυχεί». Αυτό ζει σήμερα η Ελλάδα.

Δεν είναι τυχαίο ότι η παρουσία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, της κας Κοβέσι τους προκάλεσε πανικό. Γιατί γνωρίζουν καλά ότι τα ευρωπαϊκά όργανα παρακολουθούν τα σκάνδαλα, παρακολουθούν το πώς διαχειριζόμαστε τα ευρωπαϊκά κονδύλια και παρακολουθούν και αναδεικνύουν συνεχή πλήγματα κατά της δικαιοσύνης.

Δυστυχώς για την Ελλάδα μας.

Η κα Κοβέσι ήρθε για να υπενθυμίσει ότι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει εμπλοκή υψηλών αξιωματούχων. Ήρθε για να υπενθυμίσει ότι στην Ευρώπη υπάρχει υποχρέωση λογοδοσίας, γιατί δεν υπάρχει στην Ελλάδα.

Ήρθε να υπενθυμίσει ότι αυτή η υποχρέωση βαραίνει πρώτα από όλα την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία έχει αρνηθεί επανειλημμένως τις συστάσεις της.

Ήρθε για να υπενθυμίσει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μετατρέψει τη Βουλή σε πλυντήριο των ευθυνών των υπουργών της. Γι’ αυτό μίλησε και για το άρθρο 86 του Συντάγματος.

Θυμηθείτε, δυο φορές σε δυο δικογραφίες της κας Κοβέσι, ο κ. Μητσοτάκης και η κυβερνητική πλειοψηφία, αρνήθηκαν, για την 717 των σιδηροδρόμων και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να γίνει η Προκαταρκτική Εξέταση των υπουργών που ζητούσε η Ευρωπαία Εισαγγελέας.

Ενώ εμείς είπαμε να γίνει έλεγχος για όλες τις χρονικές περιόδους και καταθέσαμε και πρόταση και για την 717 και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τι είπε ο κ. Μητσοτάκης δια στόματος Γεωργιάδη για να καταλάβουμε και τη στάση της κυρίας Κοβέσι;

Είπε: «είμαστε πλειοψηφία και κάνουμε ό, τι θέλουμε». Πώς μεταφράζεται αυτό;

«Αθωώνουμε τους δικούς μας», αυτό το έβαλα εγώ. Αυτή είναι η κυνικότητα, η απροκάλυπτη κυνικότητα της κυβέρνησης.

Εξαιτίας λοιπόν αυτής της κυβέρνησης, της ασυδοσίας της, εξαιτίας της καταστρατήγησης κάθε έννοιας δικαίου, των πολλαπλών παρεμβάσεων στη δικαιοσύνη – αλλά και των σοβαρών ευθυνών της ηγεσίας της δικαιοσύνης, ευθύνες που αποδείχτηκαν όχι μόνο στο έγκλημα των Τεμπών, αλλά και σε προηγούμενα σκάνδαλα, όπως το ότι μπήκε στο ψυγείο και στο ράφι η υπόθεση των υποκλοπών -, το λέμε κι εμείς ξεκάθαρα:

Δεν μπορεί να παραμείνει η ρύθμιση του άρθρου 86. Και χρειάζεται συνταγματική αλλαγή για να αντιμετωπίσει την ασυδοσία της κυβέρνησης Μητσοτάκη και το κουκούλωμα που προσπαθεί να κάνει με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες της πλειοψηφίας.

Αυτή είναι η επίπτωση, δυστυχώς. Γι’ αυτό μιλάει η κα Κοβέσι, όχι για το άρθρο του Συντάγματος, αλλά για το πώς το χρησιμοποίησε η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.

Ο οποίος ό, τι δεν τον συμφέρει, το φιμώνει ή το μπαζώνει.

Είναι κι αυτό μια ευκαιρία δημόσιου διαλόγου και κοινής πρωτοβουλίας των προοδευτικών δυνάμεων, που μπορεί να γίνει μαζί με το νομικό κόσμο και με την επιστήμη. Για να υπάρχει μια κοινή πρόταση για την αναθεώρηση και αλλαγή του άρθρου 86 και να μπει τέρμα στην μελλοντική πιθανή επιδίωξη ασυδοσίας οποιασδήποτε κυβέρνησης.

Και όπως πήραμε εμείς την πρωτοβουλία της αλλαγής του άρθρου στην αναθεώρηση που έγινε, την οποία δεν έκανε εφαρμοστικό νόμο ο κ. Μητσοτάκης, θα αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία.

Η τραγωδία των Τεμπών όμως παραμένει ζωντανή και δεν μπορεί να ξεχαστεί. Η απώλεια 57 ζωών και η συγκάλυψη από την κυβέρνηση έχει συγκλονίσει και στιγματίζει την ελληνική κοινωνία.

Και εκεί το ίδιο μοτίβο. Καμιά λογοδοσία. Για όλα φταίνε οι άλλοι.

Όμως είναι σκληρή η απόφασή τους να αφήνουν έναν πατέρα που έχασε το γιο του, σε απεργία πείνας είκοσι μέρες έξω από τη Βουλή, επειδή ζητάει το αυτονόητο.

Και θέλω εδώ να πω ότι είναι αυτονόητο δικαίωμα του κ. Ρούτσι να ζητάει εκταφή και πλήρη δικαστική έρευνα για να μάθει την αλήθεια γιατί έχασε το γιο του. Γι’ αυτό κι εμείς, επειδή δεν φοβόμαστε την αλήθεια και δεν πρέπει να υπάρχει κανείς να φοβάται την αλήθεια, ήμασταν από την πρώτη μέρα εκεί.

Χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς εντυπωσιασμό. Ήμασταν στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι και ζητάμε να στηριχτεί ο δίκαιος αγώνας που κάνει.

Μετά από 20 μέρες τα πράγματα είναι οριακά. Δεν μπορεί να γίνονται παιχνίδια με ανθρώπινες ζωές. Είναι οριακά για τη ζωή του και την υγεία του, αλλά και για τη σχέση της κοινωνίας με τη δικαιοσύνη και με την Πολιτεία.

Αμφισβητείται και αυτή η σχέση στο Σύνταγμα, στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι. Δεν μας αρκούν λοιπόν οι δηλώσεις υπουργών και οι διαφοροποιήσεις, ούτε οι γραφειοκρατικές δικαιολογίες.

Είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Είναι ευθύνη της δικαιοσύνης.

Απαιτούμε λοιπόν να υπάρχει σήμερα, είναι θέμα ζωής, έγκριση του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για να μάθει την αλήθεια για το παιδί του. Δεν ζητάει τίποτα παράλογο ο άνθρωπος.

Και αυτό, συντρόφισσες και σύντροφοι, μας φέρνει μπροστά σε ένα επίσης μεγάλο θέμα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Αυτό που έχει πληγεί βάναυσα είναι το Κράτος Δικαίου και η δικαιοσύνη. Οι θεσμοί έχουν γίνει εργαλεία της κυβερνητικής πολιτικής. Η δικαιοσύνη πιέζεται.

Είπα τις ευθύνες της ηγεσίας της δικαιοσύνης πολλές φορές ξεκάθαρα. Η διαφάνεια θυσιάζεται και από την κυβέρνηση και από την ηγεσία της δικαιοσύνης.

Οι Ανεξάρτητες Αρχές δέχονται επιθέσεις και δεν υπάρχει λογοδοσία πουθενά και διαφάνεια. Το αποτέλεσμα είναι ότι η δικαιοσύνη έχει χάσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας.

Προκύπτει και από όλες τις έρευνες. Και αυτό δημιουργεί σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις, στην κοινωνική συνοχή, στην εργασία, στην οικονομία, στα δικαιώματα των πολιτών.

Όσο μένει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία, τόσο πιο βαθιά βουλιάζουμε στην αδιαφάνεια. Πρέπει λοιπόν να προσθέσουμε το θέμα της δικαιοσύνης ως κεντρικό ζήτημα της πολιτικής πρότασης της δημοκρατικής Ελλάδας. Η Προοδευτική Ελλάδα είναι η δίκαιη Ελλάδα κ. Μητσοτάκη.

Χρειάζεται αλλαγή πορείας, χρειάζεται κάθαρση, χρειάζεται ισχυρό Κράτος Δικαίου και σε αυτόν τον κοινό αγώνα καλούμε και τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα.

Δεν μας χωρίζει κανείς όταν δίνουμε τη μάχη για τη διαφθορά.

Η Αριστερά γεννήθηκε από την ανάγκη των ανθρώπων να ζουν με αξιοπρέπεια, ελευθερία και δικαιοσύνη.

Δεν είναι μια ιδεολογία που περιορίζεται σε συνθήματα, ούτε ένα σύστημα πολιτικής που διαχειρίζεται καρέκλες της εξουσίας.

Είναι η καθημερινή μας προσπάθεια να αλλάξουμε τον κόσμο, να τον κάνουμε πιο δίκαιο, να τον κάνουμε πιο ανθρώπινο. Γιατί εμείς και θέλουμε και ξέρουμε και μπορούμε η ανάπτυξη να είναι δίκαιη και βιώσιμη. Να μην αφήνει κανέναν πίσω. Να καταργούμε τα κοινωνικά στεγανά. Να μην υπάρχουν προνομιούχοι και μη προνομιούχοι.

Η Αριστερά θέλει ειρήνη, θέλει αλληλεγγύη, θέλει συνεργασία των λαών. Αυτή είναι η πρόταση που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σας καλώ λοιπόν, μέσα από την ανασυγκρότηση του κόμματός μας σε όλη την Ελλάδα, με την εκλογή νέων οργάνων σε όλα τα επίπεδα, που θα γίνει τους αμέσως επόμενους μήνες.

Με μία μεγάλη οργανωτική και οικονομική καμπάνια. Γιατί και το κόμμα και τα μέσα ενημέρωσης θέλουν στήριξη, αλλά πάνω απ’ όλα με την καμπάνια μας για την Προοδευτική Ελλάδα, να κάνουμε μαζί με την κοινωνία το μεγάλο βήμα για την πολιτική αλλαγή και την προοδευτική ανατροπή στη χώρα μας.

Γιατί απαραίτητη προϋπόθεση για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, για την κινητοποίηση των δημοκρατών και δημιουργικών πολιτών είναι ένας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δυνατός, δυναμικός, αξιόπιστος, καταλύτης και εγγυητής της προοδευτικής ανατροπής στη χώρα μας.

Αυτό είναι το χρέος μας, γι’ αυτό είμαστε εδώ, καλούς αγώνες, συντρόφισσες και σύντροφοι.