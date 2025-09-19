Φάμελλος: «Έχουμε ευθύνη να φέρνουμε λύσεις, όχι μόνο να αναδεικνύουμε τα ελλείμματα»

Κριτική στην κυβέρνηση από την Λάρισα άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος λέγοντας ότι «Είναι απαράδεκτο το ότι ούτε οι αποζημιώσεις για τις δενδρώδεις καλλιέργειες και την αποκατάσταση ζωικού κεφαλαίου για τον “Ντάνιελ” έχουν δοθεί στη Θεσσαλία. Αυτό δείχνει εξ’ αρχής όλη την ευθύνη του κ. Μητσοτάκη για την υποχώρηση της υπαίθρου και ιδιαίτερα της Θεσσαλίας».

Αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που έχει προκύψει με την ευλογιά των ζώων, η οποία «αμφισβητεί με τη διασπορά και τη μεγάλη επέκτασή της την κτηνοτροφία στη χώρα μας, το ζωικό κεφάλαιο, τη ζωή στην ύπαιθρο και το εισόδημα, αλλά και πολύτιμα ελληνικά κτηνοτροφικά προϊόντα».

Υποστήριξε ότι «τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί είναι ανεπαρκή, αποσπασματικά και απαιτείται μια ολοκληρωμένη δράση, σχεδιασμένη με βάση την επιστήμη, που απαιτεί από την Πολιτεία να προσθέσει πόρους, και ανθρώπινους και χρηματικούς και εξοπλισμό. Είναι τραγική και ακραία η αποδυνάμωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Δυστυχώς από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν υπάρχει πολιτική βούληση για την στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και την πρόληψη των ζωονόσων και άρα για μια εθνική στρατηγική για την κτηνοτροφία».

Επέρριψε ευθύνες στη κυβέρνηση: «Υπάρχουν πάρα πολλές αποδείξεις ενός ρουσφετολογικού και κομματικού κράτους, το οποίο επέλεξε να έχουμε ο κ. Μητσοτάκης και όχι μιας εθνικής στρατηγικής για την κτηνοτροφία. Προτεραιότητα του κ. Μητσοτάκη ήταν να τακτοποιήσει τους “Φραπέδες” και τους “Χασάπηδες”, που οδήγησαν στο μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι η εθνική στρατηγική για την κτηνοτροφία, όχι η πρόληψη και η αντιμετώπιση των ζωονόσων, και βλέπουμε ποια είναι τα τραγικά αποτελέσματα».

Γενικεύοντας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε: «Σε μια Ελλάδα διαβρωμένη από σκάνδαλα, από κολλητούς και από “γαλάζιες ακρίδες”, τα παιδιά κυριολεκτικά φεύγουν για να βρουν μέλλον και προοπτική. Και τώρα έρχονται και οι ζωονόσοι, μαζί με τα υπολείμματα των προβλημάτων που έχουμε από τις φυσικές καταστροφές και τα τεράστια προβλήματα της αγροτικής παραγωγής. Αυτή είναι η Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη. Εμείς, λοιπόν, στην ΔΕΘ καταθέσαμε μια πρόταση για μια άλλη, Προοδευτική Ελλάδα. Είμαστε έτοιμοι, ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μετά από μια μεγάλη πολιτική αλλαγή που κάναμε, και έχουμε τη δυνατότητα πλέον, πέρα από προγραμματικές επεξεργασίες, να ζητάμε και την ευρύτατη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση».