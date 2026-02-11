Επίθεση Ζαχαριάδη σε Μαρινάκη για επεισόδιο με δημοσιογράφο: “Πρόκειται για τραμπισμό υψηλών προδιαγραφών”

Για «τραμπισμό» κατηγόρησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης με αφορμή το περιστατικό με δημοσιογράφο.

«Για τον κ. Μαρινάκη αποδεκτές είναι οι ερωτήσεις που δεν τον φέρνουν σε δύσκολη θέση και αυτές που δεν επαναλαμβάνονται όταν αποφεύγει να τις απαντήσει. Συχνά, όμως, οι δημοσιογραφικές ερωτήσεις ενοχλούν, αφού πρωτίστως υπηρετούν τον έλεγχο της εξουσίας και όχι την εκάστοτε εξουσία», ανέφερε σε δήλωσή του ο Κ. Ζαχαριάδης.

«Ο κ. Μαρινάκης προειδοποίησε για μήνυση και μίλησε για λειτουργία “κυκλώματος”», επεσήμανε ο κ. Ζαχαριάδης, τονίζοντας ότι «πρόκειται για τραμπισμό υψηλών προδιαγραφών, που δεν μπορεί να έχει θέση σε ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα, που δεν έχει σχέση με δημοκρατία και ελευθεροτυπία». «Είναι αυταρχισμός, είναι ντροπή!», σχολίασε και πρόσθεσε:

«Αυτού του είδους η αντιπαράθεση, εκπροσώπου κυβέρνησης με δημοσιογράφο, υπονομεύει την ελευθερία του Τύπου και την απρόσκοπτη άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, δείχνει αλαζονεία και καθεστωτική συμπεριφορά. Όσο δεν τον απομακρύνει ο πρωθυπουργός, αναλαμβάνει και την ευθύνη. Η ΕΣΗΕΑ πρέπει να πάρει σαφή θέση για όλα αυτά».