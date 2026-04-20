Ζαχαριάδης: Τελικά η ΝΔ καθοδηγεί την «Ομάδα Αλήθειας» ή η «Ομάδα Αλήθειας» τη ΝΔ;

O εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης σχολίασε ανάρτηση της «Ομάδας Αλήθειας» που ανέφερε πως «μετά το κλείσιμο της Ομάδας Αλήθειας, ο ΣΥΡΙΖΑ θα ζητήσει από τον Μητσοτάκη να μην κατέβει και η ΝΔ στις επόμενες εκλογές».

«Όπως το διαβάζω, και δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, αυτό δεν είναι σχόλιο για την πρότασή μου “να κλείσει ο κ. Μητσοτάκης την Ομάδα Αλήθειας και να συζητήσουμε για την τοξικότητα στην πολιτική”, αλλά απειλή και προειδοποίηση στον Πρωθυπουργό. Το έχουμε ρωτήσει ξανά και επιμένουμε στο δημόσιο ερώτημα… Τελικά η ΝΔ καθοδηγεί την “Ομάδα Αλήθειας” ή η “Ομάδα Αλήθειας” τη ΝΔ;» ανέφερε.