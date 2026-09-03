Κιμ Καρντάσιαν: Η 13χρονη Νορθ εμφανίστηκε με νέο look και προκάλεσε κύμα αντιδράσεων – “Είναι ακόμα παιδί”

Η Κιμ Καρντάσιαν έχει συνηθίσει να βρίσκεται μόνιμα στο επίκεντρο της δημοσιότητας, το ίδιο όμως φαίνεται πως συμβαίνει πλέον και με τα παιδιά της. Αυτή τη φορά ένα βίντεο της 13χρονης Νορθ Γουέστ στο TikTok στάθηκε αφορμή προκειμένου να προκαλέσει πλήθος σχολίων στα social media.

Συγκεκριμένα, η κόρη της Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε σε βίντεο στο TikTok να χορεύει και να κάνει lip sync στο τραγούδι “SOS” της Rihanna. Ωστόσο, πολλοί χρήστες παρατήρησαν ότι η μύτη της έδειχνε αρκετά διαφορετική, με δημοσίευμα της The Sun να αναφέρει πως η 13χρονη φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει έντονο contouring, ενώ άλλοι χρήστες ανέφεραν ότι ίσως έχει χρησιμοποιήσει κάποιο φίλτρο στο TikTok.

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Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

“Με στενοχωρεί που κάνει contouring στην όμορφη μύτη της. Τι συμβαίνει εδώ;”, “Τα παιδιά χρειάζονται καθοδήγηση και όρια”, “Είναι κυριολεκτικά ένα παιδί”, έγραψαν μερικοί χρήστες στο TikTok για την κόρη της Κιμ Καρντάσιαν, Νορθ.