Δρούγος: “Η ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν αφήνει σκιές και προκαλεί καχυποψία”

Για την ακύρωση της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, που ήταν προγραμματισμένη για χθες Τρίτη στις 21:00, μίλησε στο DEBATER ο διεθνολόγος και γεωστρατηγικός αναλυτής, Δρ. Αθανάσιος Δρούγος.

“Αν και τα χρονικά όρια εν μέσω της ετήσιας γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ είναι πάντοτε περιορισμένα για καθολικού πλαισίου επαφές, η ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν αφήνει “σκιές” ως και ορισμένα επιμέρους ερωτήματα που προκαλούν καχυποψίες” σχολίασε ο κ. Δρούγος και συμέχισε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Η ακύρωση του ραντεβού έχει να κάνει με κάτι διμερές, το οποίο η Άγκυρα δεν θα ήθελε τώρα να συζητήσει; Είναι πιθανότατα εκνευρισμένη εξαιτίας ορισμένων κινήσεων της Αθήνας (ενεργειακά, κλπ) που προσεχώς θα την οδηγήσουν σε σταδιακή αλλαγή θέσεων; Ας μην λησμονούμε ότι πρώτιστα αυτή ζήτησε την ακυρωθείσα τελικά συνάντηση. Ή μήπως θεωρεί η τουρκική προεδρία τη συγκεκριμένη επαφή με τη χώρα μας ως υποδεέστερη της χθεσινής πολυμερούς συνάντησης του Τραμπ με τους ηγέτες οκτώ Αραβο-μουσουλμανικών κρατών για τη Γάζα;”.

Ο διεθνολόγος δεν αποκλείει επίσης “την περίπτωση ο Ερντογάν να ακύρωσε τη συνάντηση, λόγω του ότι με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο είναι πολύ πιθανό να συζητηθούν ειδικότερα και ευρύτερα θέματα, που έχουν το βάρος και τις επιπτώσεις τους στα διμερή Ελλάδος -Τουρκίας. Αλλά και στην επικρατούσα ρευστή και προβληματική κατάσταση στη Λιβύη και στην ανατολική Μεσόγειο”.

Σύμφωνα με τον κ. Δρούγο, “μέσα στους φθινοπωρινούς μήνες πολλά θα φανούν στις σχέσεις Αθήνας και Άγκυρας, δεδομένης και της αναμενόμενης βαθιάς χειροτέρευσης στις σχέσεις της Δύσης με τη Ρωσία, αλλά και τις δραματικές στη Μέση Ανατολή”.

Το παρασκήνιο ακύρωσης της συνάντησης

Υπενθυμίζεται ότι η τουρκική αντιπροσωπεία ενημέρωσε την ελληνική το απόγευμα της Τρίτης ότι τελικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν θα προλάβει να πάει στο ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μόλις τέσσερις ώρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση.

Αρχικά, η ελληνική πλευρά δέχθηκε ως δικαιολογημένη την ανακοίνωση, λόγω της μίνι διάσκεψης που θα οργάνωνε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τους ηγέτες των αραβικών και μουσουλμανικών χωρών για το Παλαιστινιακό.

Έτσι, το γραφείο του Έλληνα πρωθυπουργού μέχρι αργά χθες το βράδυ έκανε διαβουλεύσεις με το επιτελείο του Τούρκου προέδρου, με σκοπό να βρεθεί νέος χρόνος συνάντησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, το γεγονός ότι η διάσκεψη υπό τον Τραμπ άρχισε με καθυστέρηση περίπου μιάμιση ώρας και ενδιάμεσα ο Ερντογάν είχε συναντήσεις με άλλους ηγέτες δεν άφηναν περιθώρια για παρερμηνείες.

Εν τω μεταξύ, αργά το βράδυ ένα δημοσίευμα της Milliyet έδειχνε ξεκάθαρα το τι συνέβη, καθώς η Άγκυρα διεμήνυε μέσω της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας ότι η Ελλάδα παραβίασε τη συμφωνία και δημοσιοποίησε πρόωρα την ημέρα και την ώρα της συνάντησης, κάτι που δυσαρέστησε την Τουρκία, προκαλώντας την αναβολή της συνάντησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Κατά την οργάνωση της συνάντησης, η δική μας πλευρά ήταν σαφής. Εμείς πάντα προαναγγέλλουμε τις συναντήσεις μας, η Τουρκία συνήθως δεν τις προαναγγέλλει. Το ραντεβού ήταν απολύτως κανονισμένο, ήταν συμφωνημένο και εμείς ανακοινώσαμε τη συνάντηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ”, τόνισε τα ξημερώματα της Τετάρτης ανώτατη κυβερνητική πηγή από τη Νέα Υόρκη.