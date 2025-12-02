Δούκας για Τσίπρα: “Μπορώ να συνομιλώ με όλους όσοι πιστεύουν στην προοδευτική διακυβέρνηση”

Ανοιχτό σε διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, σχολιάζοντας το ζήτημα των πολιτικών συνεργασιών και αναφέροντας, παράλληλα, ότι το κόμμα οφείλει να κινηθεί αυτόνομα.

Ο κ. Δούκας, μιλώντας στο Action24, ζήτησε «καθαρή θέση» για τις μετεκλογικές συνεργασίες, ξεκαθαρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή και ότι η συζήτηση πρέπει να συνεχιστεί με τους φορείς που τοποθετούνται στον χώρο της προόδου.

Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Δούκας απάντησε: «Ο κ. Τσίπρας απ’ ό,τι ξέρω είναι ένα βιβλίο που παρουσιάζει, δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα. Εάν δημιουργηθεί και ανακοινώσει ότι θέλει να έχει έναν ρόλο, όταν λες διάλογο δεν αποκλείεις κανένα. Με όλους όσους πιστεύουν στην προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου μπορώ να συζητώ και να συνομιλώ».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο δήμαρχος Αθηναίων υπογράμμισε ότι «70% του κόσμου λέει πολιτική αλλαγή», επισημαίνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει αυτό το ρεύμα. Υποστήριξε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν υπάρξει «μεγάλο προσκλητήριο» προς όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και αν τεθούν στο επίκεντρο μεγάλα ζητήματα, όπως το εργασιακό, η συνταγματική αναθεώρηση και η αυτοδιοίκηση.

«Αν δείξουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μέτωπα και να πετύχουμε νίκες, όπως κάναμε στον δήμο της Αθήνας, τότε ο κόσμος θα καταλάβει ότι υπάρχει εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η χώρα «βρίσκεται σε έναν δρόμο σήψης» και πολλοί πολίτες αισθάνονται αποκλεισμένοι.

Αναφερόμενος στη στασιμότητα του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις, ο κ. Δούκας υποστήριξε ότι απαιτείται μια διαφορετική στρατηγική. «Έχω παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής: Να ξεκαθαρίσουμε καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ και να είναι συλλογική απόφαση συνεδρίου, καθαρή. Ξεκινάμε προσκλητήριο για διάλογο με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και στην κοινωνία. Να αποφασίσουμε από το πρόγραμμα τρεις εμβληματικές δράσεις, παρεμβάσεις που θα μας καταστήσουν τελείως διαφορετικούς από τη ΝΔ και αυτές να τις παρουσιάσουμε στον κόσμο και να καταλάβει γιατί ακριβώς διαφέρουμε», ανέφερε.

Τέλος, στο ερώτημα για το ποιος θα ηγηθεί ενός τέτοιου εγχειρήματος, ο Χάρης Δούκας ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη επικεφαλής. «Έχουμε πρόεδρο και είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης», υπογράμμισε, επιδιώκοντας να κλείσει τη συζήτηση περί ηγεσίας.