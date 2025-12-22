Δούκας για το rave πάρτι μπροστά από εκκλησία στη Λαμπρινή: “Άρεσε πολύ στον κόσμο” – “Απαράδεκτο” λέει ο Άδωνις

Για το περιβόητο πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής που στήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 20/12 μπροστά από τον ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή μίλησε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας 22/12, ο κ. Δούκας σημείωσε πως “το πάρτι αυτό είναι μια δράση η οποία γίνεται εδώ και χρόνια. Έχει σημασία δηλαδή η μουσική που παίζεται για το αν είναι κάποιος Χριστιανός ή όχι; Διοργανωτές είναι παιδιά της γειτονιάς (όπου είναι η εκκλησία). Άρεσε πολύ στον κόσμο“.

Λίγο νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε δηλώσεις τους στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό, ανέφερε από την πλευρά του πως “το rave party μπροστά στην εκκλησία ήταν απαράδεκτο“. “Επειδή είμαστε Χριστιανοί, rave party μπροστά στην εκκλησία δεν μπορεί να γίνει” τόνισε και πρόσθεσε ότι “η εκκλησία είναι ιερός χώρος”.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε μουσική εκδήλωση με ηλεκτρονική μουσική μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή.

Όπως φάνηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, οι διοργανωτές τοποθέτησαν προβολείς με φωτιστικά εφέ πάνω στα σκαλιά του ναού, ενώ η κονσόλα των DJ βρισκόταν ακριβώς κάτω από αυτά, συνοδευόμενη από μεγάλα ηχητικά συστήματα.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων και όπως έγραφε στην αφίσα έγινε για την ανάδειξη της περιοχής και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βέβαια, το συγκεκριμένο πάρτι προκάλεσε κόντρα ανάμεσα στον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη.

“Εν μέσω των Λειτουργιών στις Εκκλησίες μας τις Άγιες αυτές κατανυκτικές μέρες της Γέννησης του Χριστού μας, ο δήμος Αθηναίων επιλέγει να χρησιμοποιήσει την είσοδο και τα σκαλιά Εκκλησίας για να στήσει rave party. Απλά ντροπή κ. Δούκα” έγραψε σε ανάρτησή του ο Θάνος Πλεύρης.

Εν μέσω των Λειτουργιών στις Εκκλησίες μας τις Άγιες αυτές κατανυκτικές μέρες της Γέννησης του Χριστού μας, ο δήμος Αθηναίων επιλέγει να χρησιμοποιήσει την είσοδο και τα σκαλιά Εκκλησίας για να στήσει rave party. Απλά ντροπή κ. @h_doukas .https://t.co/M2ISpnB905— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) December 21, 2025

“Παρεξηγήθηκε ο ακροδεξιός Πλεύρης, γιατί χιλιάδες νέοι τραγούδησαν και διασκέδασαν μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή. Εκδήλωση που έγινε για τέταρτη φορά.(…) Υ.Γ. Είχαμε χθες και βιολιά έξω από την Καπνικαρέα με πάρα πολύ κόσμο. Πώς του ξέφυγε αυτή η εκδήλωση;” απάντησε από την πλευρά του ο Χάρης Δούκας.

