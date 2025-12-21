Γαλάτσι: Ο Δήμος Αθηναίων διοργάνωσε rave πάρτι με φωτορυθμικά μπροστά από τα σκαλιά της εκκλησίας (Βίντεο & Εικόνες)

Ένα ασυνήθιστο σκηνικό εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου (20.12) στη Λαμπρινή, στο πλαίσιο street party που διοργανώθηκε από τον Δήμο Αθηναίων.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της διοργάνωσης και τις σχετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εκδήλωση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στην πλατεία Αγίου Ανδρέα. Ωστόσο, όπως προκύπτει από το οπτικοακουστικό υλικό που αναρτήθηκε από παρευρισκόμενους στα social media, η εκδήλωση εξελίχθηκε τελικά στα σκαλιά του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα στο Γαλάτσι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κονσόλα του DJ τοποθετήθηκε στο πλατύσκαλο της εκκλησίας, ενώ φωτισμός εκδήλωσης φώτιζε τμήματα του ναού. Οι εικόνες που καταγράφηκαν δείχνουν συγκεντρωμένο κόσμο να χορεύει στους ρυθμούς ηλεκτρονικής μουσικής μπροστά στην είσοδο του ναού, δημιουργώντας ένα σκηνικό που δεν είχε περιγραφεί στον αρχικό σχεδιασμό της δράσης.

Αρκετοί από τους παρευρισκόμενους ανέβηκαν στα σκαλιά της εκκλησίας, συμμετείχαν στο πάρτι και κατέγραψαν το γεγονός σε βίντεο και φωτογραφίες, τα οποία αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με λεζάντες που παρέπεμπαν στο ιδιαίτερο περιβάλλον της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η δράση διοργανώθηκε από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων και εντάσσεται στο City Festival, με στόχο την πολιτιστική ενεργοποίηση της περιοχής της Λαμπρινής και την ανάδειξή της ως σημείου ενδιαφέροντος για την ηλεκτρονική μουσική σκηνή. Τη μουσική επιμέλεια είχε το Enteka Athens.

Στην πράξη, ωστόσο, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε άμεση γειτνίαση με τον Ιερό Ναό, γεγονός που διαφοροποίησε αισθητά την εικόνα της δράσης σε σχέση με όσα είχαν παρουσιαστεί στον αρχικό σχεδιασμό.

Το περιστατικό προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις και συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τα ζητήματα ορίων στη χρήση του δημόσιου χώρου και στη συνύπαρξη πολιτιστικών δράσεων με θρησκευτικούς χώρους στο αστικό περιβάλλον.