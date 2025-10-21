Διονύσης Σαββόπουλος: Η συγκινητική αναφορά στη γυναίκα του – «Αποφάσισα να παντρευτώ την Άσπα μέσα στη φυλακή»

Ο Διονύσης Σαββόπουλος πέθανε το βράδυ της Τρίτης 21/10 σε ηλικία 81 ετών αφήνοντας πίσω την αγαπημένη του σύζυγό αλλά και τα τρία του παιδιά.

Ειδικότερα, ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε μια αγάπη για την Άσπα του που δεν μπορεί να ειπωθεί με λόγια όπως είχε παραδεχθεί και ο ίδιος σε συνεντεύξεις του.

«Η Άσπα είναι η γυναίκα της ζωής μου, 57 χρόνια με ανέχεται το κορίτσι. Είμαι ερωτευμένος με την Άσπα. Με ζηλεύει πάρα πολύ. “Ποια είναι αυτή; Γιατί κοιτάς προς τα εκεί;” με ρωτάει. Είναι εξαιρετική η Άσπα, αφοσιώθηκε σε αυτόν τον γάμο χωρίς να χάσει την προσωπικότητά της. Είχα μεγάλη υποστήριξη, περάσαμε δύσκολα -ήταν αρκετά τα δύσκολα- και τα παιδιά μου. Η οικογένεια στάθηκε δίπλα μου» είχε πει σε συνέντευξη του στο Στούντιο 4 της ΕΡΤ στις 31 Ιανουαρίου 2025 για να προσθέσει:

«Πήρα την απόφαση να την παντρευτώ όταν ήμουν στην απομόνωση, στη φυλάκα! Όπως παίρνουμε αποφάσεις έτσι και εγώ πήρα δύο αποφάσεις σημαντικές. Το ένα να ασχοληθώ με τα τραγούδια και τη μουσική και το άλλο να παντρευτώ την Άσπα επειδή την αγαπώ. Ήμασταν πολύ νέοι. Παντρευτήκαμε τον Οκτώβριο του 1967 28η Οκτωβρίου. Την ημέρα του όχι, εμείς είπαμε ναι. Εγώ ήμουν 23 και η Άσπα 18».

Στη συνέχεια, ο συνθέτης αναφέρθηκε στη σύζυγό του, η οποία τον επισκεπτόταν στη φυλακή: «Η Άσπα ερχόταν στη φυλακή να με δει. Ακόμα και οι φίλοι μου εξαφανίστηκαν δικαιολογημένα γιατί σου λέει “Πιάνουν τώρα και τους τραγουδοποιούς”. Έφυγαν στο Λονδίνο αυτοί, στη Ρώμη. Η Άσπα ήταν μικρή, στην τρίτη λυκείου.

Έφερε τον κόσμο άνω κάτω, έμαθε πού είμαι και ήρθε στην ουρά. Ήταν στην ουρά οι συγγενείς των πολιτικών κρατουμένων και έφερναν φαγητό στους κρατούμενους. Οι συγγενείς των πολιτικών κρατουμένων ήταν σαν χήρες και ορφανά από τον εμφύλιο.

Η δικιά μου έλαμπε, είχε χειλάκια μεταξωτά, ματάκια μοβ βαμμένα, φορούσε μίνι φούστα. Πήγαινε και αγόραζε τα καλύτερα φαγητά από το “Select”, δεν φοβόταν. Σε κάνει ατρόμητο η αγάπη. Τις έδιναν κάτι μπάτσες από την ασφάλεια. “Είσαι μικρό κορίτσι, τι δουλειά έχεις με αυτούς” τύπου».