Πέθανε ο σπουδαίος τραγουδοποιός Διονύσης Σαββόπουλος σε ηλικία 81 ετών (Βίντεο)

Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος τραγουδοποιός Διονύσης Σαββόπουλος, ο οποίος νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες στο Καρδιολογικό Τμήμα του νοσοκομείου Υγεία.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος πέθανε το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου, στις 9:10, από ανακοπή καρδιάς, μετά από χρόνια μάχης με τον καρκίνο.

Θεωρείται πρωτοπόρος της σχολής των Ελλήνων τραγουδοποιών, οι οποίοι γράφουν μουσική, συνθέτουν στίχους και ερμηνεύουν οι ίδιοι τα τραγούδια τους.

Ο σπουδαίος τραγουδοποιός, συνθέτης και στιχουργός γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 2 Δεκεμβρίου 1944, με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη και τη Φιλιππούπολη. Το 1963 μετακόμισε στην Αθήνα και εγκατέλειψε τη Νομική Σχολή της Θεσσαλονίκης για να αφοσιωθεί στη μουσική.

Από τις πρώτες ημέρες της καριέρας του γνώρισε μεγάλη επιτυχία και έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ελλάδα. Συνδύασε τη μουσική Αμερικανών καλλιτεχνών, όπως του Μπομπ Ντίλαν και του Φρανκ Ζάπα, με τη μακεδονική λαϊκή παράδοση και τους πολιτικά διεισδυτικούς του στίχους.

Το 1966 κυκλοφόρησε τον δίσκο «Φορτηγό», που τάραξε τη μουσική σκηνή της εποχής. Ο Σαββόπουλος τραγουδούσε για τους νέους της πόλης, για την πολιτική και την καθημερινή ζωή, συνδυάζοντας το ελληνικό με το δυτικό, την παραδοσιακή μελωδία με τη ροκ ενέργεια. Ήταν η αρχή μιας καριέρας που κινήθηκε αδιάκοπα ανάμεσα στην παράδοση και την ανανέωση.

Κατά τα χρόνια της δικτατορίας, οι δίσκοι «Μπάλλος» (1971) και «Βρώμικο Ψωμί» (1972) έγιναν σημεία αναφοράς για μια γενιά που αναζητούσε ελευθερία. Τα τραγούδια του λειτουργούσαν ως κώδικες επικοινωνίας και σχόλια για την πολιτική καταπίεση. Μετά τη μεταπολίτευση, το «Δέκα Χρόνια Κομμάτια» (1975) αποτύπωσε την ατμόσφαιρα της εποχής, καθώς η κοινωνία προσπαθούσε να βρει νέες ισορροπίες.

Η μουσική του Σαββόπουλου ήταν πάντοτε πολυσυλλεκτική: ρεμπέτικο, δημοτικά, βυζαντινές επιρροές, ροκ και τζαζ συνυπήρχαν αρμονικά στο προσωπικό του ύφος. Οι στίχοι του, άλλοτε ποιητικοί και άλλοτε σκωπτικοί, δημιούργησαν έναν καθρέφτη της Ελλάδας του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα.

Πέρα από τα τραγούδια, είχε ενεργή παρουσία στο θέατρο και την τηλεόραση, παρουσιάζοντας μουσικές παραστάσεις, αφιερώματα και εκπομπές που συνέδεαν παλαιότερες και νεότερες γενιές. Η σκηνική του παρουσία –χαρακτηριστική, με αφήγηση και προσωπικότητα– τον ανέδειξε σε αφηγητή, σχολιαστή και συχνά προβοκάτορα, πέρα από τον ρόλο του τραγουδιστή.

Η προσωπική του ζωή συνδέθηκε με τη σύζυγό του Ασπασία και τα δύο τους παιδιά, ενώ η οικογένεια αποτέλεσε συχνά πηγή έμπνευσης για τον ίδιο.

Με τον θάνατό του κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο της νεοελληνικής μουσικής. Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε για πάνω από 50 χρόνια όχι μόνο δημιουργός, αλλά και συνομιλητής μιας ολόκληρης κοινωνίας. Η Ελλάδα τον αποχαιρετά, γνωρίζοντας ότι τα τραγούδια του θα συνεχίσουν να ακούγονται ως ζωντανά τεκμήρια μιας εποχής που σημάδεψε βαθιά.