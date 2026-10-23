Διονύσης Καλαματιανός: Παραιτήθηκε από βουλευτής και εντάσσεται στην ΕΛ.Α.Σ

Στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα εντάσσεται ο Διονύσης Καλαματιανός, γνωστοποιώντας την παραίτησή του από βουλευτής.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Διονύσης Καλαματιανός είχε εκλεγεί βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε. Την παραίτησή του κατέθεσε στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη και πλέον θα είναι στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα.

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Πρώτη επιλαχούσα στον ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση είναι η Ζωή Αναστασοπούλου και αν δεν δεχτεί ακολουθεί ο Μάκης Μπαλαούρας.

«Πιστεύω ότι για να γίνουν παρελθόν οι πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης που ευθύνονται για την ακρίβεια, τη διεύρυνση των ανισοτήτων και την φτωχοποίηση, την υποβάθμιση των θεσμών και του κράτους δικαίου, απαιτείται ένας ισχυρός, δημοκρατικός, προοδευτικός πόλος», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Διονύσης Καλαματιανός στην ανάρτησή του.

«Ένα πολιτικό σχήμα με προοπτική διακυβέρνησης για να γίνει πραγματικότητα η αλλαγή πολιτικής σε προοδευτική κατεύθυνση. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ΕΛΑΣ και ο Αλέξης Τσίπρας μπορούν να συσπειρώσουν και να κάνουν πράξη την πολιτική ανατροπή. Συμπαρατάσσομαι μαζί τους πολιτικά, προγραμματικά και συναισθηματικά.

Είναι μια καθαρή επιλογή συνείδησης, συνέπειας και ευθύνης. Ευχαριστώ από καρδιάς τους φίλους και τις φίλες που με εμπιστεύονται και συμπορευόμαστε όλα αυτά τα χρόνια της κοινής μας πορείας. Η συμμετοχή και η στήριξη σας έχει αποδειχθεί πολύτιμη και μου δίνει δύναμη και πίστη ότι προχωράμε μαζί και στο επόμενο βήμα. Συνεχίζω να είμαι παρών πολιτικά και κοινωνικά, μαζί με όλες και όλους εσάς», συνέχισε ο κ. Καλαματιανός.