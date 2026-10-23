Άλκης Καμπανός: Διεκόπη για τις 27 Νοεμβρίου η δίκη για την δολοφονία του

Η δίκη για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης διεκόπη για τις 27 Νοεμβρίου, μετά από αίτημα συνηγόρου προς υποστήριξη της κατηγορίας, για λόγους υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση επρόκειτο να εκδικαστεί σήμερα σε δεύτερο βαθμό, με τους 12 κατηγορούμενους οπαδούς του ΠΑΟΚ να βρίσκονται ξανά στο εδώλιο για τη δολοφονία του 19χρονου, την 1η Φεβρουαρίου 2022, στην περιοχή της Χαριλάου.

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Υπενθυμίζεται ότι επτά από τους κατηγορούμενους έχουν καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον πολυετείς ποινές, ενώ στους υπόλοιπους πέντε έχουν επιβληθεί πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης.

Η υπόθεση εξετάζεται εκ νέου μετά και την έφεση που άσκησε ο πρώην προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, ζητώντας βαρύτερες καταδίκες για τους περισσότερους κατηγορούμενους.

Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί στις 27 Νοεμβρίου.