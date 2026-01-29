Δημοσκόπηση MRB: Στο 29,2% η Νέα Δημοκρατία – Πέρασε στη δεύτερη θέση η Πλεύση Ελευθερίας

Κυρίαρχη παραμένει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με την δημοσκόπηση της εταιρείας MRB που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN.

Συγκεκριμένα, στην αναγωγή στο σύνολο, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29,2%, με την Πλεύση Ελευθερίας να είναι στο 13,2%. Από εκεί και πέρα, ΠΑΣΟΚ και Πλεύση Ελευθερίας είναι στο 12,7%.

Η κατάσταση πιο κάτω έχει ως εξής:

ΣΥΡΙΖΑ 4,6%

ΚΚΕ 7,9%

Νίκη 2,9%

Φωνή Λογικής 3,4%

ΜέΡΑ25 2,6%

Νέα Αριστερά 1,3%

Κίνημα Δημοκρατίας 2,1%

Άλλο κόμμα 7,4%

Στην πρόθεση ψήφου καταγράφονται τα εξής:

ΝΔ 22,3%

ΣΥΡΙΖΑ 3,5%

ΠΑΣΟΚ 9,7%

ΚΚΕ 6%

Ελληνική Λύση 9,7%

Νίκη 2,2%

Πλεύση Ελευθερίας 10,1%

Φωνή Λογικής 2,6%

ΜέΡΑ25 2%

Νέα Αριστερά 1%

Κίνημα Δημοκρατίας 1,6%

Άλλο κόμμα 5,7%

Δεν αποφάσισα/Δεν απαντώ 18,5%

ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ/ΑΠΟΧΗ 5,1%

Από εκεί και πέρα, οι πολίτες στάθηκαν τόσο στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αλλά και σε αυτό της Μαρίας Καρυστιανού.

Όσο αφορά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα:

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 7,1%

ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 13,3%

ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 15,2%

ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 59,5%

ΔΞ/ΔΑ 4,9%

Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 12,3%

ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 20,1%

ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 19,2%

ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 38,8%

ΔΞ/ΔΑ 9,7%