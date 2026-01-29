Δημοσκόπηση MRB: Στο 29,2% η Νέα Δημοκρατία – Πέρασε στη δεύτερη θέση η Πλεύση Ελευθερίας
Μάχη για ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση
Κυρίαρχη παραμένει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με την δημοσκόπηση της εταιρείας MRB που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN.
Συγκεκριμένα, στην αναγωγή στο σύνολο, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29,2%, με την Πλεύση Ελευθερίας να είναι στο 13,2%. Από εκεί και πέρα, ΠΑΣΟΚ και Πλεύση Ελευθερίας είναι στο 12,7%.
Η κατάσταση πιο κάτω έχει ως εξής:
ΣΥΡΙΖΑ 4,6%
ΚΚΕ 7,9%
Νίκη 2,9%
Φωνή Λογικής 3,4%
ΜέΡΑ25 2,6%
Νέα Αριστερά 1,3%
Κίνημα Δημοκρατίας 2,1%
Άλλο κόμμα 7,4%
Στην πρόθεση ψήφου καταγράφονται τα εξής:
ΝΔ 22,3%
ΣΥΡΙΖΑ 3,5%
ΠΑΣΟΚ 9,7%
ΚΚΕ 6%
Ελληνική Λύση 9,7%
Νίκη 2,2%
Πλεύση Ελευθερίας 10,1%
Φωνή Λογικής 2,6%
ΜέΡΑ25 2%
Νέα Αριστερά 1%
Κίνημα Δημοκρατίας 1,6%
Άλλο κόμμα 5,7%
Δεν αποφάσισα/Δεν απαντώ 18,5%
ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ/ΑΠΟΧΗ 5,1%
Από εκεί και πέρα, οι πολίτες στάθηκαν τόσο στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αλλά και σε αυτό της Μαρίας Καρυστιανού.
Όσο αφορά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα:
ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 7,1%
ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 13,3%
ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 15,2%
ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 59,5%
ΔΞ/ΔΑ 4,9%
Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού
ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 12,3%
ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 20,1%
ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 19,2%
ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 38,8%
ΔΞ/ΔΑ 9,7%
