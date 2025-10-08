Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 16,2 μονάδων της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ

Με 16,2 μονάδες φαίνεται να προηγείται η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της εταιρείας Interview για λογαριασμό της Political.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου είναι στο 31,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι στη δεύτερη θέση με 15,3%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 8,2%, ενώ ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 6,9%, το ΚΚΕ με 6,5%, το ΜέΡΑ25 με 5,8%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 4,8%, η Φωνή της Λογικής με 4,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4%.

Από εκεί και πέρα, στο ερώτημα για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα το 80% απάντησε ότι δεν θα το ψήφιζε και το 16% είπε «σίγουρα/μάλλον ναι».