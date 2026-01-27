Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη με 26,9% η ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ – Πόσο “πλήγωσε” την Καρυστιανού η δήλωση για τις αμβλώσεις

Πρώτη με 26,9% παραμένει η Νέα Δημοκρατία, με ελαφρά αύξηση των ποσοστών της, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Interview για την Politic.

Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί τη δεύτερη θέση ενισχύοντας το ποσοστό του στο 12,7%, οι αναποφάσιστοι παραμένουν σε υψηλά ποσοστά, ενώ ενδιαφέρον έχει η στάση των πολιτών απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 26,9%, το ΠΑΣΟΚ 12,7% και στην τρίτη θέση είναι η Πλεύση Ελευθερίας με 6,3%. Στη συνέχεια ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,4% και το ΚΚΕ με 5,0%. Το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 3,5%, η Φωνή Λογικής 3,4% και ο ΣΥΡΙΖΑ 3,0%. Ακολουθούν το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,7%, η ΝΙΚΗ με 2,0%, η Νέα Αριστερά με 1%, ενώ το «άλλο κόμμα» φτάνει το 11,4%, ποσοστό ενδεικτικό της απομάκρυνσης από τις υπάρχουσες πολιτικές επιλογές.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ είναι πρώτη με 32,3% και ακολουθεί από απόσταση 17 μονάδων το δεύτερο ΠΑΣΟΚ με 15,2%. Τρίτη καταγράφεται η Πλεύση Ελευθερίας με 7,6% και έπονται Ελληνική Λύση με 6,5%, ΚΚΕ με 5,3%, ΜεΡΑ25 4,4%, Φωνή Λογικής με 4,1%, ΣΥΡΙΖΑ με 3,5%, Κίνημα Δημοκρατίας με 2,9%, Νίκη με 2,4% και Νέα Αριστερά με 1,1%.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την ξεκάθαρη πρωτιά του στις απαντήσεις στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό (31,7%) με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς να έχουν μονοψήφια ποσοστά.

Η δήλωση για τις αμβλώσεις “πλήγωσε” την Καρυστιανού

Στη δημοσκόπηση μετρήθηκε, επίσης, το κατά πόσο η Μαρία Καρυστιανού θεωρείται έτοιμη να εισέλθει ενεργά στην πολιτική.

Το 70% των ερωτηθέντων απαντά ότι τη θεωρεί «λίγο ή καθόλου έτοιμη», ενώ το 27% την κρίνει «πολύ ή αρκετά έτοιμη».

Όσον αφορά στην εικόνα της μετά τη συνέντευξη όπου διατύπωσε τις θέσεις για τις αμβλώσεις, το 48% δηλώνει ότι η εικόνα της είναι χειρότερη σε σχέση με λίγες ημέρες πριν, το 37% ότι παραμένει η ίδια, ενώ το 14% ότι είναι καλύτερη.

Στην ερώτηση ποιος από τους Μαρία Καρυστιανού και Αλέξη Τσίπρα θα μπορούσε να επικρατήσει του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μια εκλογική αναμέτρηση, η πλειοψηφία (53%) απαντά κανείς από τους δύο, ωστόσος η Μαρία Καρυστιανού συγκεντρώνει 34%, υπερδιπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το 13% που αποδίδεται στον Αλέξη Τσίπρα.

Πώς αξιολογούν το rebranding Τσίπρα

Για το λεγόμενο rebranding από τον Αλέξη Τσίπρα, σχεδόν οι μισοί (49%) δηλώνουν ότι το αξιολογούν ως αδιάφορο, ενώ ένα επιπλέον 35% εκτιμά ότι εξελίσσεται χειρότερα από ό,τι είχε σχεδιαστεί, με μόλις το 14% να θεωρεί ότι «πάει καλά».