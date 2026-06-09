Δημοσκόπηση Interview: Κυριαρχία ΝΔ με 31,2%, δεύτερη η “ΕΛΑΣ” του Τσίπρα – Πέμπτο το κόμμα Καρυστιανού

Χαρακτηριστικά είναι τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political που δείχνει καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και 2ο κόμμα την “ΕΛΑΣ” του Αλέξη Τσίπρα.

Στην τρίτη θέση σε εκτίμηση ψήφου βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, ενώ το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού βρίσκεται στην 5η σε ένα πολιτικό σκηνικό που εμφανίζεται κατακερματισμένο με προοπτική για Βουλή οκτώ κομμάτων.

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Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία έχει καθαρό προβάδισμα με 31,2% έναντι 16% της “ΕΛΑΣ”:

-Νέα Δημοκρατία 31,2%

-ΕΛΑΣ 16%

-ΠΑΣΟΚ: 14,7%

-Ελληνική Λύση: 8,2%

-Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 8,1%

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-ΚΚΕ: 4,6%

-Φωνή Λογικής: 4%

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-Πλεύση Ελευθερίας: 3,3%

-ΜέΡΑ25: 2,5%

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-Δημοκράτες: 2%

-ΣΥΡΙΖΑ: 0,6%

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-Νίκη: 0,4%

-Νέα Αριστερά: 0,4%

-Άλλο: 4%

Στην ερώτηση «αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;», τα ποσοστά στην σχετική δημοσκόπηση έχουν ως εξής:

-ΝΔ: 28,3%

-ΕΛΑΣ: 14,6%

-ΠΑΣΟΚ: 12,2%

-Ελληνική Λύση: 7,5%

-Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 7,3%

-ΚΚΕ: 4,1%

-Φωνή Λογικής: 3,7%

-Πλεύση Ελευθερίας: 3%

-ΜέΡΑ25: 2%

-Δημοκράτες: 1,8%

-ΣΥΡΙΖΑ: 0,6%

-Νίκη: 0,4%

-Νέα Αριστερά: 0,4%

-Άλλο: 3,8%

-Αναποφάσιστοι: 10,3%

Στο ερώτημα για τον πολιτικό αρχηγό που εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, πρώτος εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29,4%.

Ακολουθούν:

-«Κανένας»: 17,4%

-Αλέξης Τσίπρας: 13,6%

-Νίκος Ανδρουλάκης: 9,7%

-Κυριάκος Βελόπουλος: 9,6%

-Μαρία Καρυστιανού: 5%

-Δημήτρης Κουτσούμπας: 3,3%

-Αφροδίτη Λατινοπούλου: 3%

-Στέφανος Κασσελάκης: 2,6%

-Γιάνης Βαρουφάκης: 2,2%

-Ζωή Κωνσταντοπούλου: 1,5%

-Αλέξης Χαρίτσης: 1,2%

-Σωκράτης Φάμελλος: 0,5%

-Δημήτρης Νατσιός: 0,5%

Το 43% δηλώνει ότι θα ψηφίσει με βάση τα προγράμματα των κομμάτων, το 39% με στόχο την πολιτική αλλαγή, ενώ το 15% επιλέγει σταθερά το κόμμα με το οποίο ταυτίζεται.

Σύμφωνα με την έρευνα, αρνητική ή μάλλον αρνητική εικόνα για πιθανό πολιτικό σχηματισμό εκφράζει το 75% για τον Αλέξη Τσίπρα και το 60% για τη Μαρία Καρυστιανού.