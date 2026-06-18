Βαρδακαστάνης για την κόντρα Διαμαντοπούλου – Δούκα: “Άστοχες οι δηλώσεις και των δύο”

Θέση για την κόντρα της Άννας Διαμαντοπούλου με τον Χάρη Δούκα πήρε ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Βαρδακαστάνης.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά FM, ο κ. Βαρδακαστάνης ανέφερε πως «είχα πει όταν ρωτήθηκα με την πρώτη δήλωση του κ. Δούκα ότι ήταν μια άστοχη δήλωση και το επαναλαμβάνω όπως άστοχή δήλωση είναι και της κυρίας Διαμαντοπούλου γιατί η δήλωση αυτή επαναφέρει τη συζήτηση και υπ’ αυτή την έννοια είναι μια άστοχη δήλωση ακόμα κι αν στο περιεχόμενό της έχει κάποια σοβαρά στοιχεία που μπορεί και του κ. Δούκα να είχε αλλά υπάρχουν όργανα στο ΠΑΣΟΚ».

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Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο διαγραφών, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ απάντησε «αν είναι να γίνει κάτι θα το αποφασίσει ο πρόεδρος» συμπληρώνοντας πως «δική μου αρμοδιότητα είναι να καλώ όλους σε πλήρη στοχοπροσήλωση. Οτιδήποτε βγαίνει εκτός από την στοχοπροσήλωση είναι εκτός γραμμής».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η προσπάθεια του προέδρου και περίπου όλων των στελεχών είναι να αναδείξουμε τον προγραμματικό λόγο του ΠΑΣΟΚ και τις προτάσεις μας για να γίνει συζήτηση επί των προτάσεων που αφορούν την ζωή των πολιτών και την πορεία της χώρας. Κατά καιρούς έχουμε δηλώσεις που λοξοδρομούν τα πράγματα. Εγώ ως γραμματέας του κόμματος έχω μια υποχρέωση να καλέσω όλες και όλους να ευθυγραμμιστούν απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου. Αν δεν ευθυγραμμίζονται θα κριθούν από τον δημοκρατικό λαό της χώρας».