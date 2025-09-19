Διαφώνησαν Μητσοτάκης και Βλάχος στην ΚΟ της ΝΔ για την εκλογή γραμματέα – Ο βουλευτής ζήτησε να στηθεί κάλπη

Ένταση σημειώθηκε στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας αμέσως μετά το τέλος της ομιλίας του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όταν ο πρόεδρος της ΝΔ κάλεσε τους βουλευτές να εγκρίνουν δια εγέρσεως την εκλογή του Μάξιμου Χαρακόπουλου για τη θέση του γραμματέα της ΚΟ του κόμματος, ο βουλευτής Γιώργος Βλάχος αντέδρασε έντονα και διαμαρτυρόμενος και ζήτησε να στηθεί κάλπη, καθώς οτιδήποτε άλλο δεν προβλέπεται στο καταστατικό.

“Αφού έχουμε έναν υποψήφιο αυτό που κάνετε, δεν συνάδει με την ενότητα της παράταξης και δημιουργείται κλίμα εσωστρέφειας. Εκτός αν θέλετε να κατεβείτε υποψήφιος” απάντησε ο κ. Μητσοτάκης.

Ωστόσο, ο κ. Βλάχος επέμεινε πως το κόμμα πρέπει να επιστρέψει στις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Κ.Ο. “Να στηθεί κάλπη” τόνισε.

Η ένταση συνεχίστηκε για αρκετή ώρα, ωστόσο το αίτημα του κ. Βλάχου δεν υποστηρίχθηκε από άλλον βουλευτή, με αποτέλεσμα να εγκριθεί η διαδικασία που πρότεινε ο Πρόεδρος της ΝΔ.

Στη συνέχεια, στο βήμα ανέβηκε ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο οποίος με χιούμορ είπε: “Περίμενα ομοφωνία”.