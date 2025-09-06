ΔΕΘ: «Κλείδωσε» η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία στις παραμεθώριες περιοχές – Ποιοι θα δουν αύξηση εισοδημάτων

Επτασφράγιστο μυστικό κρατάει ο πρωθυπουργός τη δέσμη των μέτρων που θα ανακοινώσει το βράδυ του Σαββάτου (06.09) από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.

Στη χθεσινή (05.09) καθιερωμένη συνομιλία του με τους δημοσιογράφους λίγες ώρες πριν ανέβει στο βήμα της 89ης ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε την εικόνα ότι θα εξαγγείλει μέτρα για την βελτίωση των εισοδημάτων και γύρισε την πλάτη στον Αλέξη Τσίπρα, που λίγη ώρα νωρίτερα είχε ασκήσει σφοδρή επίθεση στο κυβερνητικό έργο.

Όπως σημειώνουν οι συνεργάτες του, το μόνο βέβαιο είναι ότι όλα τα μέτρα που θα ανακοινώσει θα έχουν φορολογικό χαρακτήρα και θα στοχεύουν στην ελάφρυνση νοικοκυριών κι επιχειρήσεων.

«Σήμερα ο πρωθυπουργός δεν θα ανακοινώσει ένα ακόμα “καλάθι” μέτρων, αλλά θα παρουσιάσει μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, που θα αυξήσει το εισόδημα όλων των πολιτών», αναφέρει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Παραπολιτικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Νέα μέτρα στο «παρά πέντε»

Στο «καλάθι» του Πρωθυπουργού φαίνεται ότι την τελευταία στιγμή κλείδωσε ένα επιπλέον μέτρο που αφορά την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία σε όσους ζουν σε παραμεθώριες περιοχές. Παράλληλα, όλα δείχνουν ότι κλειδώνει άλλο ένα μέτρο που θα «ελαφρύνει» ένα ευρύ φάσμα πολιτών με μικρά και μεσαία εισοδήματα.

Μεταρρυθμίσεις με χρονικό ορίζοντα έως το 2030

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη απόψε στο Βελλίδειο Συνεδριακό κέντρο θα έχει δύο κατευθύνσεις. Το πρώτο σκέλος θα αφορά τα οικονομικά μέτρα. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές «δεν θα είναι ένας κατάλογος με επιμέρους μέτρα, αλλά μια μεγάλη τομή με αιχμή τη φορολογία».

Το συνολικό ύψος της παρέμβασης του Πρωθυπουργού αγγίζει περίπου τα 1,7 δισ. ευρώ στα οποία προστίθενται το 1,5 δισ. ευρώ μόνιμων μέτρων που ανακοινώθηκαν ήδη και θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται, όχι μόνο μέσα στο 2026, αλλά και από τα τέλη του 2025. Παράλληλα, συγκαταλέγεται το επίδομα των 250 ευρώ σε συνταξιούχους και κοινωνικά ευάλωτους πολίτες, αλλά και το ένα ενοίκιο για τους ενοικιαστές.

Το δεύτερο σκέλος της ομιλίας του θα περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις που θα έχουν έναν χρονικό ορίζοντα έως το 2030 προκειμένου να δώσει στους πολίτες την εικόνα της σταθερότητας και της συνέχισης του κυβερνητικού έργου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός θα σημειώσει πως «πρόκειται για τομές που ξεπερνούν τα όρια του παρόντος εκλογικού κύκλου και γι’ αυτό απαιτούνται ευρύτερες συναινέσεις». Ειδική αναφορά θα κάνει για το Ουκρανικό και τη Μέση Ανατολή, την οικονομική ανασφάλεια και τον πόλεμο των δασμών που μεταφράζεται σε πολιτικές κρίσεις, όπως συμβαίνει σε Γαλλία και Ολλανδία.

Με αυτό τον τρόπο θα εξάρει τη σημασία που έχει για την Ελλάδα να βαδίσει σε ένα περιβάλλον σταθερότητας και πολιτικής βεβαιότητας.