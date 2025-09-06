ΔΕΘ: Η βόλτα του Κυριάκου Μητσοτάκη στα περίπτερα της έκθεσης – Η McLaren, η υγεία και το αμερικανικό μπιλιάρδο

Το περίπτερο της Mc Laren, εκεί όπου εκτίθεται το αγωνιστικό όχημα της Formula 1 και δίνει την ευκαιρία στους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού να το δουν από κοντά, ήταν η πρώτη στάση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της καθιερωμένης του περιοδείας στα περίπτερα της 89ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ) (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Μετά τη συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ – HELEXPO, ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε στις 11:10 το πρωί τη βόλτα στους χώρους της ΔΕΘ συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Εκθέσεως, Τάσο Τζήκα, από υπουργούς, από βουλευτές και στελέχη του κόμματος.

Ακολούθησαν στάσεις στο περίπτερο Εθνικής Άμυνας, όπου είχε σύντομη συζήτηση με αξιωματούχους του Στρατού και στο υπουργείο Αθλητισμού. Παρουσία του αναπληρωτή υπουργού, Γιάννη Βρούτση, ο κ.Μητσοτάκης παρακολούθησε επιδείξεις από αθλήτριες της ενόργανης γυμναστικής και από τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες στο τραμπολίνο δηλώνοντας εντυπωσιασμένος, ενώ φωτογραφήθηκε με μικρούς αθλητές. (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Ο πρωθυπουργός χαιρέτισε κόσμο που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στα περίπτερα, ενώ στη συνέχεια πέρασε από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τον υποδέχτηκαν παιδιά με αναπηρία φορώντας μπλούζες «Τζάμπολ Αγάπης» παρουσία του υπουργού Βασίλη Κικίλια, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο περίπτερο του υπουργείο Υγείας όπου ήταν σε εξέλιξη εκδήλωση υπό τον υπουργό, Άδωνι Γεωργιάδη. (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Σε σύντομη συνομιλία με στελέχη του ΕΚΑΒ ο κ. Μητσοτάκης τους είπε «πάντα καλύτεροι και γρηγορότεροι», ενώ ακολούθως πέρασε από το περίπτερο του «AI στην πρόληψη». Τον πρωθυπουργό έξω από το περίπτερο για τον «Βιώσιμο Τουρισμό», υποδέχτηκε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Απόστολος Τζιτζικώστας, ενώ ακολούθως πέρασε, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, από το περίπτερο της μπύρας «Νύμφη» με τον κ.Μητσοτάκη να σηκώνει το ποτήρι και να εύχεται σε όλους «στην υγεία σας».

(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Είχαν προηγηθεί στάσεις στο περίπτερο της ΕΡΤ όπου ενημερώθηκε για το νέο πρόγραμμα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, με παρόντα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, από τα ειδησεογραφικά sites Thestival και Voria, από το «1555 Εξυπηρέτηση Πολιτών» και το «Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς», καθώς και από τα περίπτερα «Metlen Energy & Metals» και «Hellenic Energy». Ο πρόεδρος της «Hellenic Energy» χάρισε στον πρωθυπουργό μια μπάλα της Εθνικής Ομάδας και μια φανέλα με το «Νούμερο 1» και το όνομα «Μητσοτάκης» στην πλάτη.

Επίσης, ο πρωθυπουργός έκανε στάση και στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς όπου η υποδοχή του έγινε με ποντιακούς χορούς και λύρα, ενώ η διοίκηση του Συλλόγου του δώρισαν μια ανθοδέσμη και μια μπάλα. (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Έπειτα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Hellenic Energy, που είναι αθλητικός χορηγός καλαθοσφαίρισης, όπου οι άνθρωποί της του χάρισαν μία μπάλα του μπάσκετ και μία αθλητική φανέλα με το όνομά του.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε το περίπτερο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου τον υποδέχτηκαν η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη και οι υφυπουργοί και τον ξενάγησαν στα εκπαιδευτικά πρότζεκτ και στις δράσεις των σχολείων και των πανεπιστημίων. (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να δει μαθητές και εκπαιδευτικούς και να μιλήσει μαζί τους. Σταμάτησε στο σταντ του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων και είδε τον μαθητικό λαχανόκηπο, ενώ στη συνέχεια άκουσε μουσική από παιδική ορχήστρα, που έπαιζε με μεταλλόφωνα και κρουστά το «Χάρτινο το Φεγγαράκι» του Μάνου Χατζιδάκι.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε και τα σταντ των πανεπιστημίων και είδε εφαρμογές και καινοτομίες, κατά σειρά, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας.

Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο σταμάτησε μπροστά στην ομάδα αεροναυτικών και διαστημικών εφαρμογών, που δημιουργεί έξυπνες πατέντες drones και πυραύλων μικρού μεγέθους για ειρηνικούς σκοπούς.

(ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Στη συνέχεια, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας είδε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στο αμερικανικό μπιλιάρδο, που αντικαθιστά …τον παίκτη με τη στέκα και …μαθαίνει από τους συνδυασμούς και τις κινήσεις της μπάλας να την κατευθύνει στο σωστό σημείο.

Στο σταντ του ΑΠΘ, ο πρωθυπουργός δοκίμασε τις γνώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, ρωτώντας για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους και συγκεκριμένα:

«Πότε μπήκαν τα ελληνικά στρατεύματα στη Θεσσαλονίκη;»

Ο ψηφιακός βοηθός σπουδών τού απάντησε: «…στις 26 Οκτωβρίου του 1912…».

Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε και άλλο περίπτερο, στο οποίο στεγάζεται η αντιπροσωπεία της Βουλγαρίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μπροστά στο περίπτερο της Βουλγαρίας τον υποδέχθηκε ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης της Βουλγαρίας Ivan Ivanov και τον καλωσόρισε. «Θα είστε σύντομα στο ευρώ», του είπε χαμογελώντας ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί και στην έκθεση που είναι αφιερωμένη στα εκατό χρόνια λειτουργίας της Διεθνούς Έκθεσης, με ιστορικές φωτογραφίες, φωτοαπεικονίσεις σημαντικών προσωπικοτήτων και με την προβολή ιστορικού ντοκιμαντέρ για τη Διεθνή Έκθεση.

Στη συνέχεια, σταμάτησε έξω από το περίπτερο του υπουργείου Ανάπτυξης, όπου τον υποδέχτηκαν ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος και οι υφυπουργοί, και ενημερώθηκε για τις δυνατότητες ενός «έξυπνου» αυτοκινήτου που διευθύνεται με τεχνητή νοημοσύνη.

Σταμάτησε επίσης, έξω από το σταντ του Υπουργείου Εξωτερικών και χαιρέτησε τον υπουργό Γιώργο Γεραπετρίτη.

Στον δρόμο, μια κυρία με δύο παιδάκια τον ρώτησε αν επιτρέπεται να βγουν φωτογραφία μαζί του. «Δεν επιτρέπεται μόνο, επιβάλλεται…» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός φωτογραφήθηκε και μπροστά σε περίπτερα μέσων ενημέρωσης, μεταξύ αυτών και στην εφημερίδα «Μακεδονία». Είδε, σε άλλο σημείο της διαδρομής, ηλεκτρικά σκούτερ ελληνικής εταιρείας, που κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στη χώρα μας, και χαιρέτησε τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ κ. Μπρατάκο, πριν μεταβεί στο περίπτερο του gov.gr. Εκεί τον υποδέχθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να δει τις νέες έξυπνες κάμερες της τροχαίας, που θα βεβαιώνουν παραβάσεις, και επίσης να ενημερωθεί για τις δυνατότητες της AI στη δημόσια διοίκηση, σε σχέση με την ηλεκτρονική έκδοση εγγράφων.

Ο πρωθυπουργός καθ’ οδόν χαιρέτησε και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και ολοκλήρωσε την περιοδεία του έξω από το συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».