Στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Ξεναγήθηκε στα περίπτερα με άρωμα από Formula1 – Δείτε Φωτογραφίες
Τον αγιασμό για τα εγκαίνια τέλεσε ο μητροπολίτης Φιλόθεος
Παρών στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ ήταν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που έφτασε λίγο πριν τις 10:00 του Σαββάτου.
Στην συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης.
Η καθιερωμένη βόλτα του Πρωθυπουργού ξεκίνησε με άρωμα formula 1.
Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με την επιτροπή Ποντίων, που του προσέφερε λουλούδια και πήρε ως δώρο μια μπλούζα του «Απόλλων Καλαμαριάς» που φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής.
Έπειτα τον Πρωθυπουργό περίμεναν εντυπωσιακές αθλητικές επιδείξεις.
Τον αγιασμό για τα εγκαίνια τέλεσε ο μητροπολίτης Φιλόθεος, ο οποίος ανέγνωσε μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.
Παραβρέθηκαν ο Επίτροπος στην Ε.Ε Απόστολος Τζιτζικώστας, υπουργοί, βουλευτές, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo Τάσος Τζήκας.
Δείτε εικόνες
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις