Στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Ξεναγήθηκε στα περίπτερα με άρωμα από Formula1 – Δείτε Φωτογραφίες

Παρών στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ ήταν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που έφτασε λίγο πριν τις 10:00 του Σαββάτου.

Στην συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η καθιερωμένη βόλτα του Πρωθυπουργού ξεκίνησε με άρωμα formula 1. (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με την επιτροπή Ποντίων, που του προσέφερε λουλούδια και πήρε ως δώρο μια μπλούζα του «Απόλλων Καλαμαριάς» που φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής. (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Έπειτα τον Πρωθυπουργό περίμεναν εντυπωσιακές αθλητικές επιδείξεις.

(ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Τον αγιασμό για τα εγκαίνια τέλεσε ο μητροπολίτης Φιλόθεος, ο οποίος ανέγνωσε μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Παραβρέθηκαν ο Επίτροπος στην Ε.Ε Απόστολος Τζιτζικώστας, υπουργοί, βουλευτές, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo Τάσος Τζήκας.

Δείτε εικόνες

(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)