Δένδιας: «Μονομερές δικαίωμα μας η επέκταση των χωρικών υδάτων» – Το μήνυμα του προς την Τουρκία

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, απηύθυνε ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία, τονίζοντας πως η επέκταση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας, το οποίο ασκείται μονομερώς και δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση, χωρίς ωστόσο να γίνεται αναφορά στο πότε θα εφαρμοστεί. «Το πότε θα το κάνουμε είναι στάθμιση εθνικού συμφέροντος», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει στην επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο.

Στο Open έδωσε συνέντευξη το πρωί της Πέμπτης (22/01) ο κ. Δένδιας, όπου επισήμανε ότι η Ελλάδα «δεν διεκδικεί και δεν απειλεί», αλλά δεν μπορεί να παραμένει σιωπηλή απέναντι σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. «Δεν μπορούν να πετύχουν να σιγήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, προσθέτοντας ότι η χώρα δεν αποδέχεται την επιβολή του «δικαίου του ισχυρού» και «δεν είναι ανίσχυρη».

Έπειτα μίλησε για το casus belli, το οποίο ξεκαθάρισε ότι δεν είναι αποδεκτό. Όπως τόνισε, το διεθνές δίκαιο προβλέπει ρητά το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια, το οποίο εντάσσεται στον σκληρό πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας. «Δεν μπορούμε να το συζητήσουμε ούτε με τον κ. Χακάν Φιντάν ούτε με κανέναν. Είναι μονομερές δικαίωμα. Σε διπλωματική συζήτηση αυτό δεν μπορεί να τεθεί έτσι», ανέφερε.

Τα σενάρια της «προσωπικής ατζέντας»

Κάνοντας λόγο για σενάρια που κυκλοφορούν στην Τουρκία περί «προσωπικής ατζέντας» και φιλοδοξιών για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τα έκρινε ως μη σοβαρά, επισημαίνοντας πως η ανάμειξη στα εσωτερικά μιας χώρας δεν συνιστά θεμιτή πρακτική. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν προχωρά σε αντίστοιχες αναφορές σχετικά με τη διαδοχή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, «γιατί είμαστε σοβαροί».

Η χώρα τηρεί ενιαία εθνική γραμμή στα ελληνοτουρκικά

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε πως η Ελλάδα ακολουθεί μια κοινή εθνική στρατηγική στα ελληνοτουρκικά, η οποία στηρίζεται σε ευρεία πολιτική συναίνεση, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία παραμένουν ενεργοί, χωρίς ωστόσο καμία υποχώρηση σε θέματα κυριαρχίας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Προσόν μας είναι η ηρεμία στις απαντήσεις, η σταθερότητα και η διαχρονικότητα των θέσεών μας».

Συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν

Αναφερόμενος στην προγραμματισμένη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επισήμανε ότι ο διάλογος με την Άγκυρα δεν μπορεί να ταυτίζεται με ανοχή απέναντι σε απειλές και διεκδικήσεις. Όπως τόνισε, η Ελλάδα απαντά «επαρκώς», στηριζόμενη σε σαφείς εθνικές –και όχι κομματικές– κατευθύνσεις. Παράλληλα, υπογράμμισε πως δεν πρέπει να καλλιεργείται στην Τουρκία η εντύπωση ότι μπορεί να επιβάλει σιωπή ή να διατηρεί ενεργά το casus belli, το τουρκολιβυκό μνημόνιο ή τη θεωρία της «Γαλάζιας Πατρίδας». Καταλήγοντας, ανέδειξε ως βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής στάσης την ψυχραιμία, τη σταθερότητα και τη συνέπεια των θέσεων, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια ενιαία εθνική γραμμή που η Νέα Δημοκρατία θα εξακολουθήσει να υπηρετεί.

Σχετικά με Σαμαρά και Καραμανλή

Ο Νίκος Δένδιας έκανε αναφορά και στους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή. Όπως σημείωσε, έχει συνεργαστεί και με τους δύο, διατηρεί επικοινωνία μαζί τους και τρέφει απεριόριστο σεβασμό για τις απόψεις τους, διευκρινίζοντας ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας με τον κ. Σαμαρά παραμένουν ενεργοί. «Δεν είμαι αυτός, ο οποίος δεν θα συνομιλώ με τον πρωθυπουργό που υπηρέτησα, είτε λέγεται Σαμαράς είτε Μητσοτάκης», τόνισε.

«Υπερασπίζομαι το έργο μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ρωτήθηκε και για την έμμεση κριτική που του ασκεί ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε, υπεραμύνεται του έργου τόσο του ίδιου όσο και της κυβέρνησης «με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», επισημαίνοντας ότι οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν υψηλά ποσοστά αποδοχής στον τομέα της Άμυνας, πιθανόν και λόγω της πιο ολοκληρωμένης προβολής του σχετικού έργου. Παράλληλα, τόνισε πως η θέση του υπουργού Άμυνας –όπως και εκείνη του υπουργού Εξωτερικών– έχει έντονα θεσμικό και βαρύ χαρακτήρα, καθώς «οφείλει να μιλά εξ ονόματος μιας χώρας και όχι ενός κόμματος», γεγονός που, όπως υπογράμμισε, συνεπάγεται σαφείς κανόνες συμπεριφοράς.

Τα σενάρια διαδοχής

Αναφερόμενος ειδικότερα στα σενάρια διαδοχής στη Νέα Δημοκρατία, ο Νίκος Δένδιας κράτησε χαμηλό προφίλ, επισημαίνοντας ότι η προσωπική του πορεία, από τα παιδικά του χρόνια στην Κέρκυρα μέχρι σήμερα, αποτελεί ήδη την πλήρη δικαίωση των φιλοδοξιών μιας ζωής. «Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί», ανέφερε.

Οι διεθνείς εξελίξεις

Απαντώντας στο ερώτημα αν η στάση του προέδρου των ΗΠΑ ενδέχεται να ενθαρρύνει τον Τούρκο ομόλογό του, ο Νίκος Δένδιας εκτίμησε ότι ο πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει να επιβάλει ένα νέο δόγμα. Όπως σημείωσε, «η πατρίδα μας και η πολιτική της δεν ετεροπροσδιορίζονται. Έχουμε μια πολύ καθαρή θέση και την Ατζέντα 2030. Όποιος σκεφτεί ότι μπορεί να μας επιβάλλει κάτι άλλο, θα πρότεινα να το σκεφτεί 2 και 3 φορές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά την προτροπή της πρέσβεως των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, «να τα βρουν» η Ελλάδα με την Τουρκία, υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν τα όρια της ελληνικής στάσης και τι μπορεί να γίνει αποδεκτό. «Νομίζω ότι οι ΗΠΑ ξέρουν πολύ καλά τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει. Το τελευταίο που θα ήθελε η Ουάσιγκτον είναι αναταραχή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο», τόνισε.