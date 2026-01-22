Δεν πάει στο Νταβός ο Μητσοτάκης – Αναχωρεί το μεσημέρι για τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες

Στραμμένα στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 21/1 είναι τα βλέμματα των Ευρωπαίων ηγετών, με φόντο τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της Ευρώπης στο Νταβός.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τελικά δεν θα ταξιδέψει ούτε σήμερα στο Νταβός της Ελβετίας για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Ο κ. Μητσοτάκης θα προεδρεύσει, στις 10:30, σύσκεψης στο Μαξίμου για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για Βρυξέλλες, προκειμένου να λάβει μέρος στην άτυπη Σύνοδο/δείπνο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Τετάρτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αναχώρησε για το Νταβός -επισήμως- λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας.

Στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής στην Βρυξέλλες θα βρεθεί ο συντονισμός των Ευρωπαίων όσον αφορά ςτις σχέσεις με τις ΗΠΑ, καθώς και οι φιλοδοξίες του προέδρου των ΗΠΑ προσάρτηση της Γροιλανδίας.

Η Ελλάδα και σε αυτό το ζήτημα συντάσσεται απόλυτα με τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Η ΕΕ παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στην υπεράσπιση της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας», έχει ξεκαθαρίσει η Κομισιόν.

«Θα συνεχίσουμε να συντασσόμαστε με την ευρωπαϊκή θέση, τη θέση του Διεθνούς Δικαίου» δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, αποτυπώνοντας τη γραμμή της Ελλάδας.