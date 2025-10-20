Χρυσοχοΐδης: “Στον Άγνωστο Στρατιώτη δεν πρέπει να γίνονται δραστηριότητες που τον προσβάλλουν”

Για την τροπολογία που έρχεται στη Βουλή για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη μίλησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σε συνέντευξή του στο Open, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι «υπάρχουν πράγματα που είναι ιερά. Αυτό που δεν πρέπει να γίνεται είναι μια σειρά δραστηριότητες που προσβάλλουν το ίδιο το μνημείο».

Όσον αφορά στη ρύθμιση που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή αύριο Τρίτη ανέφερε πως «δεν αφορά τα Τέμπη αυτή η ιστορία, σχετίζεται με τη συνολική διευθέτηση και την τάξη σε έναν χώρο που είναι ιερός όπως ο Άγνωστος Στρατιώτης. Τώρα είναι ευκαιρία να υπάρξει μια τάξη νομοθετική, να παραλάβει τον χώρο ο στρατός για την ευταξία, τον καλλωπισμό, την καθαριότητα».

«Δεν υπάρχει σε κάθε χώρα ένα μνημείο που όλοι σέβονται; Αυτό πρέπει να κάνουμε με ατομική και εθνική ευθύνη» τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «έχουμε βιώσει την πάνω και την κάτω πλατεία. Μπορείτε να μου πείτε τι απέμεινε από αυτό. Τι άφησαν πίσω τους; Σκουπίδια. Άφησαν τον λαϊκισμό και τα ψέματα και μας έκαναν τη ζημιά τη μεγάλη. Ας πάρουμε μαθήματα από αυτό».

«Το κοινωνικό συμβόλαιο δεν είναι δεδομένο. Το θέμα της ενότητας του λαού είναι εδώ. Επειδή έχουμε 6 χρόνια που βγήκαμε από την καταστροφή, ας είμαστε όλοι προσεκτικοί» είπε ακόμα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.