Φλωρίδης: “Απολύτως δικαιωμένη η φράση μου για τους πολιτικούς, που είναι για τα μπάζα” 

Για την υπόθεση των Τεμπών μίλησε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μια μέρα μετά την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Φλωρίδης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, είπε ότι η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τα Τέμπη και το αποκαλούμενο «μπάζωμα» πρέπει να διαχωριστεί από το σκέλος που πλέον βρίσκεται ενώπιον της Δικαιοσύνης. Ο υπουργός Δικαιοσύνης υποστήριξε δε, ότι η παραπομπή Τριαντόπουλου αφορά επεμβάσεις στον χώρο οι οποίες «ενδεχομένως θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια στοιχείων», αλλά επέμεινε ότι «κανένα στοιχείο δεν χάθηκε».

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Ερωτηθείς αν, μετά την παραπομπή Τριαντόπουλου, μετανιώνει για τη δήλωση που είχε προκαλέσει σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις, ο υπουργός Δικαιοσύνης ήταν κατηγορηματικός. «Η πιο δικαιωμένη φράση είναι αυτή», απάντησε, επαναφέροντας αυτούσια τη διατύπωση που είχε χρησιμοποιήσει στη Βουλή: «Όσοι από τους πολιτικούς μιλούν σε αυτό το θολό τοπίο για μπάζωμα είναι για τα μπάζα».

Ο Γιώργος Φλωρίδης υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη φράση αναπαράχθηκε στη συνέχεια αποκομμένη από το πλαίσιο στο οποίο είχε ειπωθεί, καθώς, όπως τόνισε, αναφερόταν αποκλειστικά σε πολιτικούς.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης πέρασε στη συνέχεια στην αντεπίθεση, εντάσσοντας τη συζήτηση περί «μπαζώματος» σε αυτό που ο ίδιος περιέγραψε ως μια ευρύτερη «συνωμοσία» με στόχο να αποδοθεί στην κυβέρνηση η κατηγορία της συγκάλυψης.

«Όλη αυτή η κατηγορία του μπαζώματος δεν μπορεί να αποκοπεί, αλλά είναι στοιχείο όλης εκείνης της συνωμοσίας που εξυφάνθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από άλλες δυνάμεις απέξω», ανέφερε.

Κατά τον Γιώργο Φλωρίδη, το αφήγημα αυτό συγκροτήθηκε γύρω από μια σειρά ισχυρισμών για «χαμένους επιβάτες, χαμένα βαγόνια, ξυλόλιο, λαθρεμπόριο καυσίμων, μπάζωμα, συγκάλυψη».

«Το πολιτικό ζήτημα ήταν ότι εξυφάνθηκε μια συνωμοσία, που οδήγησε εκατομμύρια Ελληνες στον δρόμο και πίστεψαν ότι υπάρχει κάτι πίσω από αυτή τη φοβερή τραγωδία», υποστήριξε.

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«Κανένα στοιχείο δεν χάθηκε»

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης στη διάκριση ανάμεσα στην πολιτική σύγκρουση για το «μπάζωμα» και στο αντικείμενο της δικαστικής κρίσης για τις επεμβάσεις στον χώρο του δυστυχήματος.

«Η παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου γίνεται διότι έγιναν επεμβάσεις στον χώρο οι οποίες ενδεχομένως θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια στοιχείων», είπε.

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Ο ίδιος χαρακτήρισε «υποθετική» αυτή τη βάση της παραπομπής, υποστηρίζοντας ότι από την ανακριτική διαδικασία προέκυψε πως «κανένα στοιχείο δεν χάθηκε».

«Ολα τέθηκαν στη διάθεση της ανακρίσεως, όλα αξιολογήθηκαν και οδηγήθηκε η υπόθεση στο δικαστήριο με 35 κατηγορουμένους», ανέφερε.

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Κατά τον υπουργό, επομένως, άλλο είναι το ερώτημα εάν οι παρεμβάσεις στον χώρο έγιναν με τον προβλεπόμενο τρόπο και άλλο η πολιτική κατηγορία ότι πραγματοποιήθηκαν με σκοπό τη συγκάλυψη.

«Ο κόσμος ίσως μπερδεύει δύο πράγματα: Η πολιτική αντιπαράθεση όπου μετείχα για τη συνωμοσία και έχει δικαιωθεί είναι ένα πράγμα και ένα άλλο τα στοιχεία που κρίνει η Δικαιοσύνη, αν η επέμβαση έγινε με τον σωστό τρόπο. Είναι άλλο πράγμα αυτό», σημείωσε.

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«Για ποιον λόγο να παραιτηθώ;»

Ο Γιώργος Φλωρίδης απάντησε σε ακόμη υψηλότερους τόνους στον Αλέξη Τσίπρα, μετά το αίτημα του πρώην πρωθυπουργού είτε να παραιτηθεί ο υπουργός Δικαιοσύνης είτε να αποπεμφθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Πού κολλάει ο Φλωρίδης στην υπόθεση αυτή; Η δήλωσή μου αυτή είναι η απολύτως δικαιωμένη δήλωση», είπε.

Στη συνέχεια εξαπέλυσε προσωπική πολιτική επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι αυτό που «δεν του συγχωρεί» ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και η υπόλοιπη αντιπολίτευση, είναι ότι ο ίδιος «αγωνίστηκε πολύ σκληρά στο πολιτικό πεδίο» για να αποκαλυφθούν όσα περιέγραψε ως «συνωμοσία» και «απάτη».

«Αυτό είναι που τους τρελαίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης επανέφερε, μάλιστα, την τραγωδία στο Μάτι για να απαντήσει στο αίτημα παραίτησής του.

«Να ζητάει ο Τσίπρας την παραίτησή μου για μια δήλωση που έχει δικαιωθεί, την ώρα που αυτός ως πρωθυπουργός, ενώ είχαν καεί 104 άνθρωποι στο Μάτι, έπαιζε εκείνο το θέατρο “πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα” και ούτε του πέρασε από το μυαλό να παραιτηθεί κάποιος υπουργός της κυβέρνησής του τότε, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα χάος ανάμεσα σε αυτά που έκανε ο κ. Τσίπρας τότε και σε αυτά που δηλώνει σήμερα», είπε.

«Για ποιον λόγο να παραιτηθώ;», διερωτήθηκε.

«Κανένα παράνομο φορτίο δεν υπήρχε»

Ο Γιώργος Φλωρίδης αναφέρθηκε και στους ισχυρισμούς περί μεταφοράς παράνομου φορτίου, υποστηρίζοντας ότι το σχετικό σκέλος διερευνήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τέθηκε στο αρχείο.

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερεύνησε αν είχαμε μεταφορά παράνομου φορτίου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κανένα παράνομο φορτίο δεν υπήρχε και έθεσε την υπόθεση στο αρχείο», ανέφερε.

Κατά τον υπουργό Δικαιοσύνης, αυτό σημαίνει ότι «η φοβερή κατηγορία ότι το μπάζωμα έγινε για να συγκαλυφθεί ευθύνη της κυβέρνησης για λαθρεμπόρια και στοιχεία έχει καταρριφθεί παντελώς».

Ο ίδιος υποστήριξε, τέλος, ότι οι εργασίες στον χώρο έγιναν προκειμένου να απομακρυνθούν τα χώματα που είχαν μετατραπεί σε λάσπη από το νερό της Πυροσβεστικής, ώστε να μπορέσουν να κινηθούν οι μεγάλοι γερανοί, να σηκώσουν τα βαγόνια και να συνεχιστεί η αναζήτηση ανθρώπων.

Επιμένοντας στη διάκριση ανάμεσα στην πολιτική και τη δικαστική διάσταση της υπόθεσης, ο Γιώργος Φλωρίδης κατέληξε ότι η Δικαιοσύνη είναι εκείνη που θα κρίνει εάν οι συγκεκριμένες επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν με τον σωστό τρόπο.