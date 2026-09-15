Χρυσοχοΐδης: “Έχουμε μια στροφή προς την ακροδεξιά και τη βία – Είναι ένα υπαρκτό κοινωνικό και πολιτικό ρεύμα”

Την εκτίμηση ότι στην Ελλάδα καταγράφεται «μια στροφή, όχι απλώς δεξιά, αλλά στροφή τοξικά», με κατεύθυνση προς την ακροδεξιά και τη βία, εξέφρασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ο Ηλίας Κασιδιάρης να πολιτευτεί μετά την αποφυλάκισή του, ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε: «Δεν το ξέρω. Αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές αφενός, αυτοί οι οποίοι πρόκειται στο μέλλον να αναγνωρίσουν ένα κόμμα ή ο,τιδήποτε άλλο χρειάζεται για να κατέβει ο Κασιδιάρης υποψήφιος και συνεπώς αυτό θα απαντηθεί την ώρα που πρέπει και με βάση και τους ισχύοντες νόμους».

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Ο υπουργός υπογράμμισε ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τον ίδιο τον Κασιδιάρη, αλλά μια ευρύτερη τάση που, όπως είπε, έχει καταγραφεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επικαλούμενος τα εκλογικά αποτελέσματα στη Δυτική Αθήνα, όπου ο ίδιος εκλέγεται, ανέφερε ότι οι «Σπαρτιάτες» έλαβαν περίπου 5%, παρά το γεγονός ότι, όπως είπε, δεν είχαν ουσιαστική παρουσία στην προεκλογική περίοδο. «Άρα, λοιπόν, εδώ πέρα η μεγάλη εικόνα είναι ότι έχουμε μια στροφή, όχι απλώς δεξιά, αλλά στροφή τοξικά. Στροφή προς τη βία. Στροφή προς την ακροδεξιά» υπογράμμισε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Παράλληλα τόνισε ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά αποτελεί ευρύτερη τάση στην Ευρώπη, φέρνοντας ως παράδειγμα τη Γερμανία και την άνοδο του AfD. Όπως ανέφερε, όταν το κόμμα πρωτοεμφανίστηκε, αντιμετωπίστηκε από τα κοινοβουλευτικά κόμματα και μέρος του Τύπου με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, ωστόσο στη συνέχεια καταγράφηκε η σημαντική διείσδυσή του στη γερμανική κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφερόμενος στην Ελλάδα, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι «δεν τα φοβάμαι, απλώς λέω ότι υπάρχουν. Και ούτε έρχονται. Είναι εδώ», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα υπαρκτό κοινωνικό και πολιτικό ρεύμα που, όπως είπε, πρέπει να αντιμετωπιστεί από το πολιτικό σύστημα.

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, ο υπουργός διευκρίνισε ότι οι συγκεκριμένες δραστηριότητες αισθητικής και υγείας δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα της Αστυνομίας, αλλά στο υπουργείο Υγείας, τον Ιατρικό Σύλλογο και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όπως ανέφερε, η Αστυνομία παρεμβαίνει όταν προκύπτουν ποινικά ζητήματα, όπως συμβαίνει στην υπόθεση που βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Παράλληλα, ο κ. Χρυσοχοΐδης έκανε λόγο για ανάγκη συνολικής επανεξέτασης του πλαισίου λειτουργίας των υπηρεσιών αισθητικής, σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια «όχι και πολύ υγιής» αγορά.

Τέλος, αναφερόμενος στην υπόθεση του Αλκέτ Ριζάι, ο υπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα επιστρέψει στη φυλακή, και αν δεν το κάνει θα συλληφθεί, ενώ σημείωσε ότι έχει λάβει 16 άδειες τις οποίες «σωστά πήρε», καθώς, όπως είπε, «στη δημοκρατία μας οι φυλακές πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, που οι δικές μας δεν είναι, διότι έχουμε 50-60% παραπάνω φυλακισμένους αυτή τη στιγμή από ό,τι χωράνε».