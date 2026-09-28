Χρυσοχοΐδης: “Σε περίπου δύο μήνες ο απολογισμός για τη δράση του «Κόμβου»”

Σε περίπου δύο μήνες θα γίνει ο απολογισμός των αποτελεσμάτων από τη δράση του «Κόμβου» στους δρόμους της Αττικής, όπως ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1 FM.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε ότι καθημερινά βρίσκονται στους δρόμους δεκάδες τροχονόμοι, ενώ μοτοσικλετιστές της ομάδας «Κόμβος» διασχίζουν τις λεωφόρους της Αττικής, προκειμένου να συνδράμουν τους πολίτες. Όπως τόνισε, είναι ακόμη πολύ νωρίς για την εξαγωγή συμπερασμάτων από τη δράση της ομάδας, καθώς τα αποτελέσματα παρακολουθούνται καθημερινά, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι τους επόμενους δύο μήνες θα υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα. Ο υπουργός επισήμανε ότι, σε κάθε περίπτωση, «τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα στην πόλη», ενώ αναφερόμενος στον Κηφισό τόνισε ότι η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί σχεδόν καθόλου. Όπως ανέφερε, το πρόβλημα στον Κηφισό είναι μεγαλύτερο, καθώς πολλά μικρά τροχαία προκαλούν ανασχέσεις στην κυκλοφορία, ενώ προβλήματα δημιουργούνται και από την ακινητοποίηση οχημάτων, ακόμη και λόγω έλλειψης καυσίμων.

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Παράλληλα, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι έχει ζητήσει ενημερωτικό σημείωμα στο οποίο θα καταγράφονται τα προβλήματα, οι καθυστερήσεις και οι δυσκολίες που παρατηρούνται, προκειμένου να υπάρξουν περαιτέρω βελτιώσεις. «Είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά θέλουμε ακόμη δουλειά», σημείωσε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στην Τροχαία, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η δύναμή της έχει τριπλασιαστεί, γεγονός που, όπως είπε, έχει συμβάλει στη διενέργεια χιλιάδων αλκοτέστ τόσο στην Αττική όσο και σε ολόκληρη τη χώρα. Επισήμανε επίσης ότι η Τροχαία έχει ενισχυθεί με νέους αστυνομικούς και ειδικούς φρουρούς, ενώ έκανε ειδική αναφορά στην ΟΕΠΤΑ, η οποία, όπως είπε, έχει στελεχωθεί με νέους αστυνομικούς που πραγματοποιούν τους σχετικούς ελέγχους. Σε ό,τι αφορά το μέτρο των αδειών των κρατουμένων, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι απαιτείται έλεγχος ως προς το ποιος και με ποιον τρόπο λαμβάνει άδεια, σημειώνοντας ωστόσο ότι η κατάργηση των αδειών θα ήταν «απάνθρωπη». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το γεγονός πως το ποσοστό των αποδράσεων είναι κάτω από 1% δεν σημαίνει, όπως είπε, ότι το μέτρο είναι κακό, αποτυχημένο ή βλαπτικό για την κοινωνία.

Ο υπουργός αναφέρθηκε ακόμη στην κατάσταση των σωφρονιστικών καταστημάτων, επισημαίνοντας ότι «δεν είναι σε καλή κατάσταση» και ότι χρειάζεται η δημιουργία νέων καταστημάτων, ορισμένα από τα οποία θα πρέπει να είναι υψίστης ασφαλείας. Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι οι έγκλειστοι θα πρέπει να διαβιούν σε ανθρώπινες συνθήκες, καθώς, όπως ανέφερε, σήμερα υπάρχει υπερπληθυσμός άνω του 35% στα καταστήματα σε σχέση με πριν από τέσσερα-πέντε χρόνια. Τέλος, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι προχωρά η προετοιμασία για τη δημιουργία νέων καταστημάτων κράτησης, με σημαντικότερο αυτό στον Ασπρόπυργο, το οποίο θα αντικαταστήσει τον Κορυδαλλό, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για διαδικασίες που απαιτούν χρόνο, παρά το γεγονός ότι, όπως είπε, «προχωράμε γρήγορα».