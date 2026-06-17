Χρυσοχοΐδης: «Το μήνυμα μας είναι η μηδενική ανοχή απέναντι στην παραβατικότητα και στην εγκληματικότητα»

Μήνυμα μηδενικής ανοχής στην εγκληματικότητα και την παραβατικότητα, ενίσχυσης της παρουσίας του λεγόμενου «ελληνικού FBI» στη Γαστούνη, αλλά και συμπαράστασης στους κατοίκους έστειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από τη Γαστούνη, στο πλαίσιο επίσκεψης Κυβερνητικού Κλιμακίου στον Νομό σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026.

Στη διάρκεια σύσκεψης στο Δημαρχείο Πηνειού με τη συμμετοχή του Δημάρχου, Αλέξη Καστρινού, εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας και στελεχών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, αφού άκουσε τα ζητήματα που έθεσαν οι εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας ο κ. Υπουργός σημείωσε πως:

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«Ο στόχος μας δεν είναι ούτε οι διακρίσεις, ούτε ο ρατσισμός, ούτε καμία επιθετικότητα απέναντι σε κανέναν. Αλλά, ταυτόχρονα, ο στόχος μας δεν μπορεί να είναι η ανοχή απέναντι στην παραβατικότητα και στην εγκληματικότητα.

Αυτό είναι το μήνυμα και θα εργαστούμε συστηματικά, διαρκώς, μαζί με τις υπόλοιπες υπηρεσίες, το «ελληνικό FBI» που έρχεται στη Γαστούνη για να διερευνήσει αδικήματα και εγκληματικές ενέργειες, μεγαλύτερου επιπέδου και εμβέλειας, έτσι ώστε στο τέλος να κυριαρχήσει η κοινωνική ειρήνη.

Θα είμαστε εδώ διαρκώς. Αυτό δηλώνει η σημερινή μου παρουσία και αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουμε. Δηλώνω τη συμπαράστασή μου σε όλους τους κατοίκους της Γαστούνης και θέλω να ξέρουν όλοι ότι, είμαστε μαζί τους, είμαστε με την ασφάλεια και την κοινωνική ειρήνη και στο τέλος αυτό που θα κερδίσει θα είναι η ασφάλεια».

Ακολούθως ο κ. Χρυσοχοΐδης επισκέφθηκε την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμαλιάδας, όπου συναντήθηκε και με τον Δήμαρχο Ήλιδος, Χρήστο Χριστοδουλόπουλο.

Η επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη συνεχίζεται με επισκέψεις και συσκέψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, στο Επιμελητήριο όπου θα συναντηθεί με εκπροσώπου των παραγωγικών τάξεων και θα κλείσει με διευρυμένη σύσκεψη στη Δ.Ε.Ε.Π Ν.Δ Ηλείας