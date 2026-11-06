Άννα Ευθυμίου: “Δεν αυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης το 2027”

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου διαβεβαίωσε κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης το 2027, σε συνέχεια των ευρωπαϊκών δημογραφικών προβολών και των σχετικών αιτιάσεων του ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα, η κ. Ευθυμίου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ξεκαθάρισε ότι τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δεν συνιστούν ούτε ειλημμένες αποφάσεις ούτε προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αύξηση των ορίων ηλικίας. Όπως διευκρίνισε, πρόκειται για προβολές που βασίζονται σε δημογραφικά και αναλογιστικά δεδομένα και επανεξετάζονται ανά τριετία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν θα προκύψει αύξηση των ορίων ηλικίας για το 2027», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι προηγούμενες εκτιμήσεις δεν επιβεβαιώθηκαν από τα πραγματικά απολογιστικά στοιχεία.

Η υφυπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν νομοθετεί για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στην Ελλάδα και ότι οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, συνέστησε ψυχραιμία στην αντιμετώπιση των δημοσιευμάτων, προκειμένου να μην προκαλείται αδικαιολόγητη ανησυχία στους ασφαλισμένους.

Η ίδια σημείωσε ότι το νέο ευρωπαϊκό Ageing Report βρίσκεται ακόμη υπό κατάρτιση και αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τον Μάιο του 2027. Συνεπώς, τα δεδομένα που έχουν παρουσιαστεί εντάσσονται στην προπαρασκευαστική διαδικασία και δεν προαναγγέλλουν αλλαγή στο ισχύον συνταξιοδοτικό πλαίσιο.