“Θέλατε πόλεμο μαζί μου; Τα φιλάκια μου” – Το καυστικό σχόλιο του Γιαννακόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης για Λιόλιο
Σαρωτικές οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ
Καυστικός εμφανίστηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά την είδηση για το ένταλμα σύλληψης για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο και άλλα πέντε άτομα, για την στημένων αγώνων.
Συγκεκριμένα, ο ισχυρός άντρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκού είπε:
«Θέλατε και πόλεμο μαζί μου. Νομίζατε ότι θα κερδίσετε, δεν ρωτάγατε; Μία ήττα και αυτή αν θέλετε την ανατρέπω, αλλά άστε την να κάθεται εκεί που κάθετε. Τα φιλάκια μου σε όλους σας» αναφέρει ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
Στη συνέχεια και με δεύτερη ανάρτηση, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε: «Θέλανε πόλεμο, φυλάκα τώρα».
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