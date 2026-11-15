Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ;
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΡΟΗ
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ενός λεπτού σιγή και λευκά λουλούδια για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες – Συγκίνηση στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό

Μετά την τραγωδία στο Ζεφύρι

Ενός λεπτού σιγή και λευκά λουλούδια για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες – Συγκίνηση στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό
DEBATER NEWSROOM

Φόρο τιμής στους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου απέτισαν οι συνάδελφοί τους στο 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό.

Κρατώντας λευκά λουλούδια και με σκυμμένα κεφάλια, οι πυροσβέστες τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των δύο συναδέλφων τους, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο άνδρες ήταν ανάμεσα στους πρώτους πυροσβέστες που εισήλθαν στο φλεγόμενο κτίριο, προκειμένου να ελέγξουν εάν υπήρχαν εγκλωβισμένα άτομα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και ενώ βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτηρίου, έχασαν τις αισθήσεις τους.

Συνάδελφοί τους κατάφεραν να τους ανασύρουν και ακολούθησε η μεταφορά τους στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ