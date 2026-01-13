Χατζηδάκης: «Βελτιώσεις στον φόρο κατανάλωσης και στο τιμολόγιο του ρεύματος» – Τι είπε μετά τη συνάντηση με τους αγρότες

Για όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 τόνισε ότι θα υπάρξουν βελτιώσεις στον φόρο κατανάλωσης αλλά και στο τιμολόγιο του ρεύματος.