Χατζηδάκης: «Βελτιώσεις στον φόρο κατανάλωσης και στο τιμολόγιο του ρεύματος» – Τι είπε μετά τη συνάντηση με τους αγρότες
Τι ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Για όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
Συγκεκριμένα, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 τόνισε ότι θα υπάρξουν βελτιώσεις στον φόρο κατανάλωσης αλλά και στο τιμολόγιο του ρεύματος.
