Χατζηδάκης: «Βελτιώσεις στον φόρο κατανάλωσης και στο τιμολόγιο του ρεύματος» – Τι είπε μετά τη συνάντηση με τους αγρότες

Τι ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

Χατζηδάκης: «Βελτιώσεις στον φόρο κατανάλωσης και στο τιμολόγιο του ρεύματος» – Τι είπε μετά τη συνάντηση με τους αγρότες
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 19:49

Για όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 τόνισε ότι θα υπάρξουν βελτιώσεις στον φόρο κατανάλωσης αλλά και στο τιμολόγιο του ρεύματος.

