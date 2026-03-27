Χάρης Δούκας: “Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι έτοιμο το Μάιο του 2027”

Ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ολοκλήρωση του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό κατά την παρουσία του σε εκπομπή του Action24.

Ο δήμαρχος Αθηναίων σε κάθε του δημόσια εμφάνιση δεν ξεχνά να υπενθυμίζει ότι το νέο «σπίτι» των πρασίνων θα είναι έτοιμο του χρόνου την Άνοιξη βάζοντας τον σύλλογο σε μία νέα εποχή.

Μάλιστα, η φετινή αναμέτρηση με το ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο που θα ολοκληρώσει την παρουσία του στα playoff της Super League θα είναι το τελευταίο στην ιστορική του έδρα καθώς του χρόνου, το τριφύλλι θα αγωνίζεται στο ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χάρης Δούκας

«Όταν ανέλαβα, κανείς δεν πίστευε ότι θα γίνει. Και μάλιστα, όταν πήγα να δω το χώρο, ήταν μία απέραντη χωματερή. Κι εκεί που θα γινόταν το γήπεδο του Παναθηναϊκού, είχε ένα βουνό δέκα μέτρα με σκουπίδια. Και τότε η κουβέντα ήταν «δήμαρχε, υπάρχει περίπτωση;».

Κι αυτοί που το λέγανε, δεν το πίστευαν. Ε, τώρα το ερώτημα είναι «πότε». Τον Μάιο του 2027 θα έχει ολοκληρωθεί, θα μπει το γκαζόν. Είναι μία ιστορία που να το καταφέρουμε θα είναι ένα θαύμα. Γιατί ο χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος που το καταφέρνουμε και γιατί ο Δήμος είναι που το κάνει, σε συνεργασία και με την κυβέρνηση, με τα υπουργεία, την ΠΑΕ, τον Ερασιτέχνη, αποδίδει τα γήπεδα, και το ποδόσφαιρο και του Ερασιτέχνη.

Αλλά είναι μία ιστορία που θα αποδείξει μετά ότι οι Δήμοι μπορούν να υλοποιούν τεράστια έργα ανάπλασης. Τον Μάιο του 2027 το γήπεδο θα είναι έτοιμο, και τα γύρω-γύρω που είναι απίστευτες εγκαταστάσεις πρασίνου. Μιάμιση φορά ο εθνικός κήπος. Το παλιό γήπεδο, αφότου μπει η ομάδα, θα γίνει πάρκο και ένας χώρος μουσείου», κατέληξε ο Χάρης Δούκας.