Marfin: Η τεχνητή νοημοσύνη, οι καταθέσεις και το ανώνυμο email – Πώς οι Αρχές έφτασαν στις συλλήψεις 16 χρόνια μετά τον φονικό εμπρησμό

Δεκαέξι χρόνια μετά την τραγωδία που συγκλόνισε το πανελλήνιο, ο φάκελος της Marfin ανοίγει ξανά, φέρνοντας στο φως καταιγιστικές εξελίξεις.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη φερόμενων ως δραστών της φονικής επίθεσης της 5ης Μαΐου 2010, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών υπαλλήλων της τράπεζας και ενός αγέννητου παιδιού.

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Ο ρόλος του AI, το «τυχαίο» εύρημα και το ανώνυμο e-mail

Η εξιχνίαση της υπόθεσης, η οποία έμοιαζε βαλτωμένη, βασίστηκε σε έναν συνδυασμό τεχνολογίας αιχμής, νέων μαρτυριών και δικαστικής συνδρομής.

Οι αρχές αξιοποίησαν σύγχρονα εργαλεία ψηφιακής ανάλυσης και τεχνητής νοημοσύνης (AI) για να επεξεργαστούν εκ νέου το οπτικοακουστικό υλικό της επίθεσης.

Η ψηφιακή βελτίωση της εικόνας κατέστησε τα πρόσωπα των δραστών σαφώς πιο ευκρινή.

Η ανατροπή ήρθε από μια φαινομενικά άσχετη υπόθεση. Σε έρευνα που είχε γίνει στο παρελθόν σε φιλικό πρόσωπο ατόμου που είχε συλληφθεί για εκρηκτικά, εντοπίστηκε φωτογραφικό υλικό.

Οι αναλυτές του «ελληνικού FBI» διαπίστωσαν ότι τα χαρακτηριστικά και η αμφίεση τριών προσώπων που απεικονίζονταν καθαρά στις φωτογραφίες αυτές (δύο ανδρών και μίας γυναίκας), ταυτίζονταν απόλυτα με το αναβαθμισμένο υλικό από την ημέρα της τραγωδίας.

Καταλυτικό ρόλο στην ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο έπαιξε ένα ανώνυμο e-mail με συγκεκριμένα ονόματα που εστάλη στις αρχές, καθώς και η αλλαγή στάσης πολιτών.

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Αυτόπτες μάρτυρες, που μέχρι πρότινος δίσταζαν, προσήλθαν στις αρχές, εισέφεραν νέα στοιχεία και αναγνώρισαν ανεπιφύλακτα τους υπόπτους.

Τα νέα δεδομένα και οι καταθέσεις ενσωματώθηκαν σε μια εμπεριστατωμένη επιστημονική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία οδήγησε τον Εισαγγελέα στην έκδοση των σχετικών ενταλμάτων σύλληψης.

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Οι συλλήψεις και το νομικό πλαίσιο

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο 42χρονων ανδρών στην Αθήνα, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, παρέμεναν ενεργοί στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Παράλληλα, εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης για μια 46χρονη γυναίκα, η οποία έχει αποστασιοποιηθεί από τον χώρο και ζει μόνιμα με την οικογένειά της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

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Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου τους απαγγέλθηκε η κατηγορία της ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανθρωποκτονία είναι το μοναδικό αδίκημα που παραμένει νομικά ενεργό, καθώς τα υπόλοιπα αδικήματα της αρχικής δικογραφίας (όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας, έκρηξη και κατοχή εκρηκτικών υλών) έχουν παραγραφεί λόγω της παρέλευσης της προβλεπόμενης 15ετίας.