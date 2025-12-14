Χαρδαλιάς: «Το ΔΕΗ Xmas West Park είναι πλέον η δική μας γιορτινή γειτονιά στα Δυτικά της Αθήνας, με δωρεάν εκδηλώσεις για όλους»

Με μια φαντασμαγορική τελετή και παρουσία 10.000 επισκεπτών, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, κήρυξε χθες το βράδυ την επίσημη έναρξη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο νέο εορταστικό τοπόσημο του Λεκανοπεδίου, το ΔΕΗ Xmas West Park, στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης».

Πρόκειται για ένα νέο φεστιβάλ, με δωρεάν εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους, που φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε θεσμό για τα Δυτικά της Αθήνας και να αποτελέσει μια μεγάλη, ανοιχτή γιορτινή αγκαλιά για κατοίκους και επισκέπτες όλων των ηλικιών.

Με μια συμβολική κίνηση ο Περιφερειάρχης αφού κάλεσε στην κεντρική σκηνή τους Δημάρχους Ιλίου Ανδριάνα Αλεβίζου – Κουκουβίνου, Αγίων Αναργύρων – Καματερού Σταύρο Τσίρμπα, Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη, Πετρούπολης Βαγγέλη Σίμο και Αιγάλεω Λάμπρο Σκλαβούνο, πάτησε μαζί τους το κουμπί που φωταγώγησε το Πάρκο, ενώ ακολούθησε ένα εντυπωσιακό light show με χρώματα και μουσική.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Αττικής:

«Στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση δημιουργούμε φέτος έναν χώρο όπου η οικογένειες, οι νέοι και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μπορούν να συναντηθούν, να διασκεδάσουν και να νιώσουν την μαγεία των γιορτών. Το ΔΕΗ Xmas West Park είναι η δική μας γιορτινή γειτονιά, ένα σημείο συνάντησης που θα μεγαλώσει, θα εξελιχθεί και θα αποτελέσει θεσμό για τα Δυτικά της Αθήνας.

Θέλουμε το φεστιβάλ να γίνεται κάθε χρόνο όλο και καλύτερο. Γι’ αυτό είμαστε εδώ: για να μας συμβουλεύετε, να σας ακούμε και να προσπαθούμε διαρκώς να βελτιωνόμαστε. Περιμένουμε όλους στο Πάρκο Τρίτση έως τις 7 Ιανουαρίου, να συμμετέχουν στα δρώμενα, τα οποία είναι όλα με ελεύθερη είσοδο. Ευχαριστώ όσους βοηθούν και αγωνίζονται καθημερινά για να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητα των πολιτών: τους Δημάρχους και τα Δημοτικά Συμβούλια της περιοχής».

Και πρόσθεσε απευθυνόμενος στους χιλιάδες επισκέπτες:

«Ό,τι κάνουμε, σας το χρωστάμε. Ξέρω ότι όλοι εσείς εδώ παλεύετε στα Δυτικά της Αθήνας για τα αυτονόητα. Θέλω να ξέρετε ότι πέρα από και πάνω από κόμματα και διαχωριστικές γραμμές, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή σας. Και στο τέλος αυτού του όμορφου «ταξιδιού» στην Αυτοδιοίκηση, να μπορούμε να σας κοιτάμε στα μάτια. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου».

Οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν με ένα εντυπωσιακό drone show. Τριακόσια drones σχημάτιζαν επί οκτώ λεπτά στον ουρανό της Δυτικής Αθήνας χριστουγεννιάτικες εικόνες και ευχές, συνοδευόμενα από εορταστικές μελωδίες – ένα ξεχωριστό υπερθέαμα που συνδύασε μοναδικά τη μαγεία των Χριστουγέννων με την τεχνολογία.

Αμέσως μετά τη σκηνή κατέλαβε η Πέγκυ Ζήνα, με ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες και γιορτινές μουσικές που ξεσήκωσαν το κοινό. Είχε προηγηθεί ο Αναστάσιος Ράμμος, δίνοντας τον τόνο της βραδιάς και σκορπίζοντας χαρά και ενθουσιασμό.

Αφιέρωμα σήμερα στον Απόστολο Καλδάρα

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα συνεχίζεται σήμερα, Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, στις 19:30, με ένα συγκινητικό αφιέρωμα στον μεγάλο μουσικοσυνθέτη Απόστολο Καλδάρα, σε μια μουσική παράσταση υψηλής αισθητικής. Οι Γιώτα Νέγκα, Μελίνα Κανά, Κώστας Καλδάρας και Γιάννης Διονυσίου θα παρουσιάσουν επιλεγμένα έργα του δημιουργού, αναδεικνύοντας διαφορετικές περιόδους της καλλιτεχνικής του πορείας μέσα από σύγχρονες ενορχηστρώσεις και τη μοναδική τους ερμηνευτική προσέγγιση.

Νωρίτερα στις 12 το μεσημέρι, οι COOKS – η πιο… γευστική μπάντα κρουστών – θα μετατρέψουν την κουζίνα σε μουσική σκηνή, ετοιμάζοντας χριστουγεννιάτικες λιχουδιές που στο τέλος του show θα μοιραστούν στους επισκέπτες!

Το Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση από χθες έως και τις 7 Ιανουαρίου 2026 θα φιλοξενεί το πρώτο μεγάλο εορταστικό φεστιβάλ στα Δυτικά της Αθήνας με θεματικά σκηνικά και φωτιστικές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, μοναδικά light shows και καθημερινές οπτικοακουστικές παραστάσεις, καλλιτεχνικά δρώμενα για όλες τις ηλικίες, εκπαιδευτικές δράσεις και διαδραστικά παιχνίδια για οικογένειες και παιδιά.

Στη μουσική σκηνή θα βρεθούν μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής, όπως οι Onirama, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Δημήτρης Μπάσης, ο Μύρωνας Στρατής, η Ρία Ελληνίδου, ο Γιώργος Μαργαρίτης, ο Στέλιος Διονυσίου και πολλοί ακόμη.

Η αλλαγή του χρόνου στις 31 Δεκεμβρίου θα γίνει με την Κλαυδία και τον DJ PLAYMEN, σε μια βραδιά που θα κορυφωθεί με ένα εντυπωσιακό πρωτοχρονιάτικο drone show, σχεδιασμένο αποκλειστικά για το ΔΕΗ Xmas West Park.

Ώρες λειτουργίας του «ΔΕΗ Xmas West Park»

Το φεστιβάλ στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση θα λειτουργεί με ελεύθερη είσοδο για όλους έως τις 7 Ιανουαρίου 2026:

*⁠ ⁠Τις καθημερινές από τις 16:30 έως τις 22:00

*⁠ ⁠Τα Σαββατοκύριακα από τις 10:00 έως τις 22:00.

Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:

ΔΕΗ XMAS WEST PARK – Η δική μας γιορτινή γειτονιά!