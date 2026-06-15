Τσουκαλάς: «Η μόνη χρόνια παθογένεια είναι η επταετής διακυβέρνηση της ΝΔ»

«Ο κ. Μητσοτάκης έκανε μία δήλωση θέλοντας να εμφανιστεί ως εκείνος που κυνηγάει τη διαφθορά, λες και είναι ο ίδιος η Ελληνική Αστυνομία. Λες και θέλει να μας πουλήσει ο κ. Μητσοτάκης ότι το γεγονός ότι η ΕΛΑΣ κάνει τη δουλειά της, είναι δική του επιτυχία», σχολίασε σε συνέντευξή του στο Mega ο Κώστας Τσουκαλάς σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού και την αναφορά στο κύκλωμα εκβιασμών και χρηματισμού στις πολεοδομίες.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι όμως ο κ. Μητσοτάκης «ξεχνά» να αναφερθεί στις παραιτήσεις των γενικών γραμματέων «και την πολιτική ευθύνη, λες και δεν ήταν εκείνος που τους επέλεξε, λες και δεν κυβερνά επτά χρόνια τη χώρα». «Παθογένειες μπορεί να υπήρχαν αλλά αυτό είναι ένα σκάνδαλο που δημιουργήθηκε ως κύκλωμα επί Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, δεν τον ακούσαμε να παίρνει καμία ευθύνη διότι εκείνος είχε επιλέξει ως αρμόδιο γενικό γραμματέα για τον πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας ένα πρόσωπο, του οποίου φέρονται συγγενικά του πρόσωπα να εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Εγώ δεν λέω κάτι περαιτέρω διότι δεν γνωρίζω τη δικογραφία», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι θα περίμενε από τον πρωθυπουργό «να έρθει και να πει ότι έχει ευθύνη ή ότι φταίνε οι επιλογές του και υπήρξαν ολέθριες συνέπειες», αλλά «έχουμε έναν πρωθυπουργό που βγαίνει σαν να εμφανίστηκε χθες στη χώρα και να συνέλαβε ο ίδιος κάποιους που πριν από αυτόν έκαναν κάτι». Σημείωσε ότι «η εικόνα είναι ακριβώς η ανάποδη», δηλαδή ότι «επί των ημερών του στήθηκε ακόμη ένα σκάνδαλο» και «είναι η ίδια κυβέρνηση, η οποία παρουσιάζεται ως κυνηγός της διαφθοράς αλλά στήνει επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία – όταν κι εκείνη θέλει να ελέγξει τη διαφθορά».

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Αναφερθείς σε χθεσινό δημοσίευμα του «Βήματος» ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι «είναι η ίδια η κυβέρνηση, η οποία λέει ότι δεν φοβάται τίποτα αλλά χθες αποκαλύφθηκε ότι μάλλον λέει ψέματα και ότι δεν απαντάει στον ισχυρισμό που υπάρχει ότι έδιναν μέχρι και πιστοποιητικά καλής λειτουργίας και συστατικές επιστολές για το Predator στην Intellexa». «Εμείς περιμένουμε σήμερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να διαψεύσει τον ισχυρισμό που δημοσίευσε το ‘Βήμα’», είπε, σχολιάζοντας ότι «έχουμε μια κυβέρνηση που επικαλείται συνεχώς χρόνιες παθογένειες, όταν στην ουσία η μόνη χρόνια παθογένεια είναι η επταετής διακυβέρνηση της ΝΔ».

Σχετικά με το τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ανέφερε πως «όλα πρέπει να είναι αναρτημένα ηλεκτρονικά» και ότι «πρέπει να υπάρχει έλεγχος και εκσυγχρονισμός». «Εμείς θεωρούμε ότι η κεντρικοποίηση των πολεοδομιών -το να πάνε να είναι αμιγώς στην κεντρική κυβέρνηση- θα δίνει τη δυνατότητα μεγαλύτερης διαφθοράς. Η υπόθεση με τις πολεοδομίας αποτελεί τρανό παράδειγμα ότι ο εναγκαλισμός απευθείας με την κυβέρνηση οδηγεί σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Χρειάζονται αντίβαρα και έλεγχοι», υποστήριξε.

Στον απόηχο όσων εξήγγειλε από την Ρόδο ο πρωθυπουργός και αφορούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι «ο πρωθυπουργός εξαπατά τους πολίτες μεθοδικά». Αναφερόμενος στην πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ είπε ότι αυτή «έδειξε ότι οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας στη χώρα μας ανέρχονται στο 35%. Την ίδια στιγμή, στην Ευρώπη ο μέσος όρος των ιδιωτικών δαπανών είναι στο 14% και στο 2,5% είναι το ποσοστό των Ευρωπαίων που χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα και δεν την έλαβαν ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη χώρα μας είναι στο 11,5%». «Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δουλεύει οργανωμένα για τους λίγους. Ο κ. Γεωργιάδης κάνει έργα βιτρίνας, προσόψεις, για να κρύψει τη γύμνια στην οποία έχει οδηγήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας», κατέληξε.