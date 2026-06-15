ΚΚΕ: Να εφαρμοστεί άμεσα η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη

Το ΚΚΕ, πήρε θέση για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον υπολογισμό των τόκων στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει τεράστιες ευθύνες για την προκλητική στήριξη που παρέχει σε τράπεζες, funds και servicers, οι οποίοι αρνούνται να εφαρμόσουν την πρόσφατη σαφή απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με το νόμο Κατσέλη.

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Εδώ και τώρα να επιβάλλει τον επανυπολογισμό των δόσεων, με υπολογισμό του τόκου επί του ποσού της μηνιαίας δόσης και για κάθε μήνα ξεχωριστά, την επιστροφή ή/και το συμψηφισμό των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση για την άκυρη έκπτωση από τις δικαστικές ρυθμίσεις και τους άκυρους πλειστηριασμούς που μεσολάβησαν. Να μη διανοηθεί να “φορτώσει” από άλλο δρόμο την “χασούρα” των funds και των servicers στις λαϊκές οικογένειες. Εδώ και τώρα να γίνει νόμος η απαγόρευση πλειστηριασμών και εξώσεων από τη λαϊκή κατοικία» αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ, για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον υπολογισμό των τόκων στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη.

«Υποκριτικές, όμως, είναι και οι κορώνες για την παραβίαση του “κράτους δικαίου” από τους όψιμους υπερασπιστές των υπερχρεωμένων λαϊκών νοικοκυριών, τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης. Όλοι τους έχουν υλοποιήσει διαχρονικά τις πολιτικές στήριξης των τραπεζών με τις διάφορες ανακεφαλαιοποιήσεις, κρατικές εγγυήσεις, τον αναβαλλόμενο φόρο κά, έχουν στηρίξει την κατάργηση της προστασίας της κύριας κατοικίας από πλειστηριασμούς και εξώσεις, όπως και την πώληση των “κόκκινων δανείων” σε funds και servicers.

Κανένας από αυτούς δεν έβγαζε άχνα για τις μαζικές απορρίψεις των αιτήσεων του νόμου Κατσέλη με την απαράδεκτη νομολογία της “δόλιας υπερχρέωσης” από την “ανεξάρτητη” δικαιοσύνη, για την πλήρη ασυδοσία και τις αναρίθμητες αυθαίρετες πρακτικές των “κορακιών” που αρπάζουν τη λαϊκή κατοικία.

Υπενθυμίζεται ότι το ΚΚΕ, ήδη από τον Ιούλιο του 2024, κατέθεσε τροπολογία με την οποία απαιτούσε να σταματήσουν οι αυθαίρετες πρακτικές των τραπεζών, funds και servicers και να οριστεί ρητά ότι ο υπολογισμός του τόκου των δόσεων θα γίνεται επί του ποσού κάθε μηνιαίας δόσης και όχι επί του άληκτου κεφαλαίου, όπως δηλαδή έκρινε στην πρόσφατη απόφαση και η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Οποιαδήποτε άλλη αυθαίρετη ερμηνεία από πλευράς της κυβέρνησης και των τραπεζών αποτελεί πρόκληση, είναι προς όφελος των funds και σε βάρος των δανειοληπτών.

Η τροπολογία του ΚΚΕ απορρίφθηκε και δεν στηρίχθηκε από κανένα κόμμα, όπως άλλωστε και η πρόταση νόμου που έχει κατατεθεί επανειλημμένα για την ουσιαστική ανακούφιση των λαϊκών νοικοκυριών από “κόκκινα δάνεια” και χρέη, για την προστασία της λαϊκής κατοικίας από τους πλειστηριασμούς» προσθέτει η ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:

«Σε κάθε περίπτωση, οι δυνάμεις του ΚΚΕ, οι εκλεγμένοι του, θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την προστασία της λαϊκής κατοικίας από τους πλειστηριασμούς και τις εξώσεις, σε κάθε εργατογειτονιά, κόντρα στους νόμους των ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα, κάνοντας πράξη το σύνθημα: μόνο ο λαός σώζει τον λαό!».